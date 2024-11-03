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وزير الاعلام البحريني يبحث مع مدير (الإنتاج البرامجي المشترك) سبل توحيد الرؤى الاعلامية

11/3/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 3 - 11 (كونا) -- بحث وزير الاعلام البحريني رمزان النعيمي مع مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الصباح اليوم الاحد تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك وتوحيد الرؤى الإعلامية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان الوزير النعيمي بحث خلال لقائه مدير عام المؤسسة سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين ودعم المشاريع الإعلامية المشتركة بما يسهم في توحيد الرسالة الإعلامية الخليجية وتأكيد الترابط بين دول المجلس تجسيدا للرؤى الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعية إلى العمل على تحقيق مزيد من التنسيق في شتى المجالات للوصول إلى التكامل الخليجي وبلوغ الأهداف السامية التي تأسس من أجلها المجلس.
وأكد الوزير النعيمي أن مملكة البحرين وبالتزامن مع اختيار المنامة هذا العام عاصمة للإعلام العربي تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك لتعميق أواصر التعاون مع دول المجلس بما يحقق المصالح المشتركة ويدفع بمنظومة الإعلام الخليجي نحو آفاق أرحب من التطور والتميز ويعزز حضورها على الصعيدين الإقليمي والدول بما يسهم في خدمة قضايا التنمية والازدهار في الدول الخليجية ويلبي تطلعات أبنائها.
وشدد على أهمية الدور التاريخي لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك في تعزيز الهوية المشتركة لدول المجلس مشيرا إلى أن المؤسسة نجحت في تقديم نموذج متميز للعمل الخليجي المشترك من خلال إنتاجاتها النوعية التي تعكس عمق الثقافة الخليجية وأصالتها.
ولفت إلى أن المؤسسة تمكنت من المساهمة بشكل فعال في إحياء التراث الخليجي وتعميق أبعاده ضمن محيطه العربي والإسلامي من خلال أعمالها الإبداعية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتشكل جسرا مهما للتواصل بين الأجيال لتعزيز القيم الخليجية المشتركة.
ومن جانبه أعرب مدير عام المؤسسة عن عميق شكره وتقديره لوزير الإعلام البحريني على دعمه المتواصل لمسيرة العمل الإعلامي الخليجي المشترك مؤكدا أن هذا التعاون يجسد عمق العلاقات الأخوية بين دول وشعوب مجلس التعاون ويعكس حرص مملكة البحرين وسعيها الحثيث على الإسهام في كل ما من شأنه تطوير منظومة العمل الإعلامي الخليجي المشتركة والارتقاء بمستوى الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الخليجي إلى آفاق متقدمة.
وقام مدير عام المؤسسة بجولة في عدد من مرافق وزارة الإعلام واستمع إلى شرح من القائمين على الإدارات والأقسام عن دورها في خدمة الرسالة الإعلامية للمملكة واشاد بما اطلع عليه من مستويات متقدمة تعكس ما يشهده الإعلام من تطور كبير وما يمتلكه من كواد وطاقات وإمكانيات إعلامية متمنيا لوزارة الإعلام النجاح والتوفيق ولمملكة البحرين وشعبها دوام الرفعة والازدهار. (النهاية)

خ ن ع / ف ا س




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