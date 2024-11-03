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هيئة (الاتصالات): تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية يوفر الجهد والتكلفة

11/3/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالانابة عبدالله العجمي اليوم الأحد أن تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة والشاملة يوفر الكثير من الجهد والتكلفة على الجهات الحكومية وميزانية الدولة.
جاء ذلك في كلمة في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر خلال افتتاح منتدى الحكومة الالكتروني الحادي عشر تحت شعار (الحكومة الرقمية واستراتيجية الخدمات المتكاملة) بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويستمر ثلاثة أيام.
وأوضح العجمي أن هذا التطوير الذي سيفضي إلى توفير خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين سوف يتزامن مع رفع مستوى قدرات الجهات الحكومية والدولة بشكل عام على التخطيط المستدام والأكثر فعالية بما ينعكس إيجابا على استفادة الدولة من مواردها المالية والبشرية وعلى موقعها التنافسي بين دول الجوار والعالم.
وشدد على أهمية دور الهيئة المنظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد معتبرا أن الاتصالات وتقنية المعلومات هما المحرك الرئيسي لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تنبع من استراتيجيات التحول الرقمي.
وأشار العجمي إلى أن (الاتصالات) تقوم بتوفير البنى التحتية الضرورية لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات مبينا أنها قامت ومن هذا المنطلق بالإعلان عن الإطلاق التجريبي لشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G Advance) وخدمة (كاشف) لكشف هوية المتصل قبل الرد ما يساهم بالحد من اتصالات الاحتيال وهي خاصة بكشف الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات وليس الأفراد.
من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان في كلمة مماثلة ان هذا المنتدى يشكل محطة مهمه للوصول إلى خدمات حكومية توفر المكننة الشاملة والتكامل الواسع في كافة الجهات الحكومية.
واعتبر أنه في هذه المرحلة ستنتفي حاجة المؤسسات والأفراد لاستخدام الوسائل اليدوية أو زيارة المراكز الحكومية لتبادل المعلومات أو الاستفسار عن الإجراءت أو استكمال الوثائق.
ورأى أن ذلك سيؤدي للانتقال إلى مستوى أعلى من الإنتاجية والكفاءة وينعكس في المحصلة على توفير التكاليف والوقت على الدولة والمؤسسات والأفراد على حد سواء.
ونوه بالقدرات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي اضافة إلى المتخصصين والخبرات التي يملكها القطاع الخاص والأكاديميين لتطوير البرامج التعليمية حتى تأتي الحلول متكاملة ومتوافقة مع المعايير العالمية المعتمدة لحماية الأصول المعلوماتية والمحافظة على خصوصية المواطنين والمقيمين وضمن قواعد الحوكمة الرشيدة.
من جهتها قالت رئيس قسم الشراكات والفعاليات في الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات فاطمة القلاف في كلمة مماثلة ان تكامل الخدمات الإلكترونية يمثل المرحلة متابعة واستجابة لتحدياتها فشعار المنتدى يعكس أن ترتقي إليه الخدمات الحكومية في المرحلة المقبلة من تكامل في الإجراءات الحكومية.
وأوضحت ان الفوائد الحقيقة من جهود تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية على مدى السنوات الماضية تكمن في "الانطلاق نحو المستقبل بثقة أكبر لنحتل مكانة بين دول الجوار والعالم المتقدمة ونقدم للمجتمع ما يستحقه من خدمات إلكترونية متكاملة ومتطورة تحفظ الحقوق والوقت والمال وتعينه على القيام بأعماله وخططه سواء داخل دولة الكويت أو خارجها".
وبينت أن الدولة تضع الخطط التنمويةالمناسبة لتنفيذها وفق ما هو مرسوم لها بكفاءة وفعالية مستفيدة من كافة مواردها المالية والبشرية في هذا المجال منوهة بتطبيق (سهل) الذي طوره الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتسهيل الطريق لتطوير الخدمات الحكومية الآلية المتكاملة.(النهاية)

ع خ / ط أ ب




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