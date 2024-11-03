هيئة (الاتصالات): تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية يوفر الجهد والتكلفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالانابة عبدالله العجمي اليوم الأحد أن تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة والشاملة يوفر الكثير من الجهد والتكلفة على الجهات الحكومية وميزانية الدولة.
جاء ذلك في كلمة في كلمة ألقاها نيابة عن وزير
الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر خلال افتتاح منتدى الحكومة الالكتروني الحادي عشر تحت شعار (الحكومة الرقمية واستراتيجية الخدمات المتكاملة) بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويستمر ثلاثة أيام.
وأوضح العجمي أن هذا التطوير الذي سيفضي إلى توفير خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين سوف يتزامن مع رفع مستوى قدرات الجهات الحكومية والدولة بشكل عام على التخطيط المستدام والأكثر فعالية بما ينعكس إيجابا على استفادة الدولة من مواردها المالية والبشرية وعلى موقعها التنافسي بين دول الجوار والعالم.
وشدد على أهمية دور الهيئة المنظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد معتبرا أن الاتصالات وتقنية المعلومات هما المحرك الرئيسي لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تنبع من استراتيجيات التحول الرقمي.
وأشار العجمي إلى أن (الاتصالات) تقوم بتوفير البنى التحتية الضرورية لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات مبينا أنها قامت ومن هذا المنطلق بالإعلان عن الإطلاق التجريبي لشبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G Advance) وخدمة (كاشف) لكشف هوية المتصل قبل الرد ما يساهم بالحد من اتصالات الاحتيال وهي خاصة بكشف الجهات الرسمية والشركات والمؤسسات وليس الأفراد.
من جانبه قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان في كلمة مماثلة ان هذا المنتدى يشكل محطة مهمه للوصول إلى خدمات حكومية توفر المكننة الشاملة والتكامل الواسع في كافة الجهات الحكومية.
واعتبر أنه في هذه المرحلة ستنتفي حاجة المؤسسات والأفراد لاستخدام الوسائل اليدوية أو زيارة المراكز الحكومية لتبادل المعلومات أو الاستفسار عن الإجراءت أو استكمال الوثائق.
ورأى أن ذلك سيؤدي للانتقال إلى مستوى أعلى من الإنتاجية والكفاءة وينعكس في المحصلة على توفير التكاليف والوقت على الدولة والمؤسسات والأفراد على حد سواء.
ونوه بالقدرات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي اضافة إلى المتخصصين والخبرات التي يملكها القطاع الخاص والأكاديميين لتطوير البرامج التعليمية حتى تأتي الحلول متكاملة ومتوافقة مع المعايير العالمية المعتمدة لحماية الأصول المعلوماتية والمحافظة على خصوصية المواطنين والمقيمين وضمن قواعد الحوكمة الرشيدة.
من جهتها قالت رئيس قسم الشراكات والفعاليات في الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات فاطمة القلاف في كلمة مماثلة ان تكامل الخدمات الإلكترونية يمثل المرحلة متابعة واستجابة لتحدياتها فشعار المنتدى يعكس أن ترتقي إليه الخدمات الحكومية في المرحلة المقبلة من تكامل في الإجراءات الحكومية.
وأوضحت ان الفوائد الحقيقة من جهود تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية على مدى السنوات الماضية تكمن في "الانطلاق نحو المستقبل بثقة أكبر لنحتل مكانة بين دول الجوار والعالم المتقدمة ونقدم للمجتمع ما يستحقه من خدمات إلكترونية متكاملة ومتطورة تحفظ الحقوق والوقت والمال وتعينه على القيام بأعماله وخططه سواء داخل دولة الكويت أو خارجها".
وبينت أن الدولة تضع الخطط التنمويةالمناسبة لتنفيذها وفق ما هو مرسوم لها بكفاءة وفعالية مستفيدة من كافة مواردها المالية والبشرية في هذا المجال منوهة بتطبيق (سهل) الذي طوره الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتسهيل الطريق لتطوير الخدمات الحكومية الآلية المتكاملة.(النهاية)
ع خ / ط أ ب
MENAFN03112024000071011013ID1108846235