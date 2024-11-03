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(برشلونة) يهزم (إسبانيول) بثلاثة أهداف لهدف ويعزز تصدره الدوري الإسباني

11/3/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 3 - 11 (كونا) -- عزز (برشلونة) تصدره الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على جاره (إسبانيول) بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأحد في الجولة 12 من المسابقة.
وعلى ملعب (لويس كومبانيس) تقدم صاحب الأرض بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول جاء أولها عبر داني أولمو في الدقيقة 12 ثم أضاف زميله رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 23 قبل ان يعزز أولمو بنفسه بهدف ثالث للفريق وثان له في الدقيقة 31.
وعلى الجانب الثاني سجل المهاجم خابيير بوادو الهدف الوحيد لـ(إسبانيول) في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بفوز (برشلونة) بالنقاط الثلاث ورفع رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) في حين تجمد رصيد (إسبانيول) عند 10 نقاط في المركز 17 بترتيب المسابقة.
وتأجلت مباراة (ريال مدريد) و(فالنسيا) التي كانت مقررة أمس السبت على ملعب (لا ميستايا) في إطار الجولة نفسها بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة وتسببت في مقتل 217 شخصا وبأضرار مادية جسيمة على ان يتم تحديد موعد جديد للقاء خلال الأيام القليلة المقبلة. (النهاية)

ه ن د / ف ا س




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