(برشلونة) يهزم (إسبانيول) بثلاثة أهداف لهدف ويعزز تصدره الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 3 - 11 (كونا) -- عزز (برشلونة) تصدره الدوري
الإسباني لكرة القدم
بفوزه على جاره (إسبانيول) بثلاثة أهداف لهدف اليوم الأحد في الجولة 12 من المسابقة.
وعلى ملعب (لويس كومبانيس) تقدم صاحب الأرض بثلاثة أهداف نظيفة في الشوط الأول جاء أولها عبر داني أولمو في الدقيقة 12 ثم أضاف زميله رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 23 قبل ان يعزز أولمو بنفسه بهدف ثالث للفريق وثان له في الدقيقة 31.
وعلى الجانب الثاني سجل المهاجم خابيير بوادو الهدف الوحيد لـ(إسبانيول) في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بفوز (برشلونة) بالنقاط الثلاث ورفع رصيده إلى 33 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) في حين تجمد رصيد (إسبانيول) عند 10 نقاط في المركز 17 بترتيب المسابقة.
وتأجلت مباراة (ريال مدريد) و(فالنسيا) التي كانت مقررة أمس السبت على ملعب (لا ميستايا) في إطار الجولة نفسها بسبب الفيضانات المدمرة التي ضربت المنطقة وتسببت في مقتل 217 شخصا وبأضرار مادية جسيمة على ان يتم تحديد موعد جديد للقاء خلال الأيام القليلة المقبلة. (النهاية)
ه ن د / ف ا س
MENAFN03112024000071011013ID1108846234
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.