(ميموريا).. ملتقى فوتوغرافي للمصور محمد محتسب يروي قصصا وثقافات من حول العالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 11 (كونا) -- أخذ المصور محمد محتسب ضيوف ملتقى
(ميموريا) الفوتوغرافي الأول الذي افتتح أبوابه في متحف الفن الحديث اليوم الأحد إلى رحلة حول العالم عبر لقطات مصورة تروي قصصا وثقافات عن شعوب ودول.
وجسد محتسب في كل صورة معروضة في (ميموريا) التراث والتقاليد المتنوعة ناقلا جمهور الملتقى الذي يرعاه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى عالم لا يعرف حواجز الزمن.
وقال المصور السعودي محتسب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الفعالية إن (ميموريا) تعني الذكرى ولكل صورة فيه قصة وذكرى.
وأوضح أنه يسعى من خلال الملتقى إلى نشر ثقافات الشعوب خاصة أن صوره تعد حصيلة زياراته لدول العالم على مدى ثلاث سنوات ركز في لقطاتها على الإنسان وعاداته وتقاليده ومعاناته ومبادئه وكل ما يتعلق به كإنسان.
وأفاد أن الملتقى بدأ في المملكة العربية السعودية واليوم يفتتح في دولة الكويت لتبدأ جولته الخليجية مثمنا دور دولة الكويت الكبير وريادتها في مجال الفنون.
بدورها قالت منسقة الملتقى سارة خلف لـ(كونا) إن (ميموريا) المستمر حتى 14 نوفمبر الجاري يتضمن ورشا ومحاضرات مختصة في التصوير بأنواعه كتصوير الأطعمة والأعراس والتصوير الجوي والبورتريه والتصوير الإعلامي مع الذكاء الاصطناعي والتصوير تحت الماء وتصوير السفر وشرح عناصر التكوين.
يذكر أن المصور محتسب متخصص في تصوير حياة الناس ولديه قدرة فريدة على التقاط التفاصيل الدقيقة ويحولها بعدسته إلى لقطات تنبض بالحياة وشارك في العديد من المعارض الفنية والمناسبات الدولية وحاز جوائز تقديرية من مؤسسات محلية وعالمية. (النهاية)
ش ه د / م ص ع
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