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(ميموريا).. ملتقى فوتوغرافي للمصور محمد محتسب يروي قصصا وثقافات من حول العالم

11/3/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 11 (كونا) -- أخذ المصور محمد محتسب ضيوف ملتقى (ميموريا) الفوتوغرافي الأول الذي افتتح أبوابه في متحف الفن الحديث اليوم الأحد إلى رحلة حول العالم عبر لقطات مصورة تروي قصصا وثقافات عن شعوب ودول.
وجسد محتسب في كل صورة معروضة في (ميموريا) التراث والتقاليد المتنوعة ناقلا جمهور الملتقى الذي يرعاه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى عالم لا يعرف حواجز الزمن.
وقال المصور السعودي محتسب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الفعالية إن (ميموريا) تعني الذكرى ولكل صورة فيه قصة وذكرى.
وأوضح أنه يسعى من خلال الملتقى إلى نشر ثقافات الشعوب خاصة أن صوره تعد حصيلة زياراته لدول العالم على مدى ثلاث سنوات ركز في لقطاتها على الإنسان وعاداته وتقاليده ومعاناته ومبادئه وكل ما يتعلق به كإنسان.
وأفاد أن الملتقى بدأ في المملكة العربية السعودية واليوم يفتتح في دولة الكويت لتبدأ جولته الخليجية مثمنا دور دولة الكويت الكبير وريادتها في مجال الفنون.
بدورها قالت منسقة الملتقى سارة خلف لـ(كونا) إن (ميموريا) المستمر حتى 14 نوفمبر الجاري يتضمن ورشا ومحاضرات مختصة في التصوير بأنواعه كتصوير الأطعمة والأعراس والتصوير الجوي والبورتريه والتصوير الإعلامي مع الذكاء الاصطناعي والتصوير تحت الماء وتصوير السفر وشرح عناصر التكوين.
يذكر أن المصور محتسب متخصص في تصوير حياة الناس ولديه قدرة فريدة على التقاط التفاصيل الدقيقة ويحولها بعدسته إلى لقطات تنبض بالحياة وشارك في العديد من المعارض الفنية والمناسبات الدولية وحاز جوائز تقديرية من مؤسسات محلية وعالمية. (النهاية)

ش ه د / م ص ع



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