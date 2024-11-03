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وزير العدل يستعرض ومسؤولة أمريكية جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

11/3/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 11 (كونا) -- بحث وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي والسفيرة الأمريكية المتجولة في مجال رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سيندي داير سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة.
وقالت وزارة العدل في بيان عبر حسابها في منصة (اكس) اليوم الأحد إن اللقاء الذي عقد في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور السفيرة الأمريكية لدى البلاد كارين ساساهرا استعرض العلاقة الوطيدة بين البلدين والقائمة على العديد من أسس التعاون في كافة المجالات.
وأشاد الوزير الوسمي وفق البيان بدور السفيرة داير وجهودها في وزارة الخارجية الأمريكية في رصد ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص التي أخذت تتزايد مع استخدام الأفراد أو الجماعات الإجرامية المنظمة وأصبحت تقوض ركائز العدالة والإنسانية في المجتمعات وتضييق سبل تحقيقها التنمية والتقدم الرشيد.
وأضاف أنه ضمن الجهود الوطنية تم في إطار وزارة العدل صياغة استراتيجية وطنية ضمت ثلاثة محاور هي الوقاية والحماية وبناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي كما أنشأت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لتنفيذ مضامين تلك الاستراتيجية الوطنية التي تضم في عضويتها كافة الجهات الوطنية ذات الاختصاص.
وأوضح أنه في إطار الرؤية المستقبلية لأعمال اللجنة تم صياغة خطة عمل للأعوام (2023 - 2028) تشمل إجراءات محددة لكافة الجهات الممثلة في اللجنة في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص وتكوين منظور مستقبلي يواكب الأطر والممارسات الدولية الفضلى.
ووفق البيان فقد شهد الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل الأعضاء بوزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة والجهود والإجراءات والخدمات المقدمة من كل جهة علاوة على الإنجازات المحققة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتم فتح باب الحوار العام والاستفسارات المتبادلة بين الجانبين حول أفضل السبل المتاحة والمطبقة دوليا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتم استعراض الإجراءات الوطنية والسياسات المتبعة في هذا المجال والتي لقيت تقديرا عاليا مما يضفي أثره في تعزيز المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان والاهتمام بالمعطيات الدولية الخاصة بهذا الصدد. (النهاية)

ض د / م ع ص





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