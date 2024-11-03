وزير العدل يستعرض ومسؤولة أمريكية جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 11 (كونا) -- بحث وزير
العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي والسفيرة الأمريكية المتجولة في مجال رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سيندي داير سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة.
وقالت وزارة العدل في بيان عبر حسابها في منصة (اكس) اليوم الأحد إن اللقاء الذي عقد في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بحضور السفيرة الأمريكية لدى البلاد كارين ساساهرا استعرض العلاقة الوطيدة بين البلدين والقائمة على العديد من أسس التعاون في كافة المجالات.
وأشاد الوزير الوسمي وفق البيان بدور السفيرة داير وجهودها في وزارة الخارجية الأمريكية في رصد ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص التي أخذت تتزايد مع استخدام الأفراد أو الجماعات الإجرامية المنظمة وأصبحت تقوض ركائز العدالة والإنسانية في المجتمعات وتضييق سبل تحقيقها التنمية والتقدم الرشيد.
وأضاف أنه ضمن الجهود الوطنية تم في إطار وزارة العدل صياغة استراتيجية وطنية ضمت ثلاثة محاور هي الوقاية والحماية وبناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي كما أنشأت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لتنفيذ مضامين تلك الاستراتيجية الوطنية التي تضم في عضويتها كافة الجهات الوطنية ذات الاختصاص.
وأوضح أنه في إطار الرؤية المستقبلية لأعمال اللجنة تم صياغة خطة عمل للأعوام (2023 - 2028) تشمل إجراءات محددة لكافة الجهات الممثلة في اللجنة في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص وتكوين منظور مستقبلي يواكب الأطر والممارسات الدولية الفضلى.
ووفق البيان فقد شهد الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل الأعضاء بوزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة والجهود والإجراءات والخدمات المقدمة من كل جهة علاوة على الإنجازات المحققة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وتم فتح باب الحوار العام والاستفسارات المتبادلة بين الجانبين حول أفضل السبل المتاحة والمطبقة دوليا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتم استعراض الإجراءات الوطنية والسياسات المتبعة في هذا المجال والتي لقيت تقديرا عاليا مما يضفي أثره في تعزيز المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان والاهتمام بالمعطيات الدولية الخاصة بهذا الصدد. (النهاية)
ض د / م ع ص
MENAFN03112024000071011013ID1108846232
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