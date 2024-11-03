دوري زين للقدم.. الفحيحيل يفوز على النصر (3 - 1) ضمن مواجهات الجولة التاسعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 3 - 11 (كونا) -- فاز فريق نادي الفحيحيل لكرة القدم
اليوم الأحد على نظيره النصر بنتيجة (3 - 1) ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري
الكويتي الممتاز (دوري زين).
أحرز أهداف (الفحيحيل) في المباراة التي أقيمت على ستاد عبدالله الخليفة المحترف فيتور دا سيلفا (هاتريك) في الدقائق الـ56 والـ59 والـ61 فيما سجل هدف (النصر) نواف ثامر في الدقيقة الـ31.
وبهذه النتيجة رفع (الفحيحيل) رصيده إلى النقطة الـ14 يشغل بها المركز الرابع في حين أبقى (النصر) على نقاطه الأربع بالمركز التاسع.
وتختتم مواجهات الجولة يوم الأربعاء المقبل حينما يلتقي (العربي) نظيره (السالمية) على استاد ثامر. (النهاية)
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