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دوري زين للقدم.. الفحيحيل يفوز على النصر (3 - 1) ضمن مواجهات الجولة التاسعة

11/3/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 11 (كونا) -- فاز فريق نادي الفحيحيل لكرة القدم اليوم الأحد على نظيره النصر بنتيجة (3 - 1) ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).
أحرز أهداف (الفحيحيل) في المباراة التي أقيمت على ستاد عبدالله الخليفة المحترف فيتور دا سيلفا (هاتريك) في الدقائق الـ56 والـ59 والـ61 فيما سجل هدف (النصر) نواف ثامر في الدقيقة الـ31.
وبهذه النتيجة رفع (الفحيحيل) رصيده إلى النقطة الـ14 يشغل بها المركز الرابع في حين أبقى (النصر) على نقاطه الأربع بالمركز التاسع.
وتختتم مواجهات الجولة يوم الأربعاء المقبل حينما يلتقي (العربي) نظيره (السالمية) على استاد ثامر. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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