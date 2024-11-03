سقوط ضحية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 3 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد ان فتى فلسطيني راح ضحية رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الفتى ناجي البابا (16 عاما) راح ضحية رصاص الاحتلال في بلدة (حلحول) شمال مدينة (الخليل) بالضفة الغربية.
من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت جثمان الفتى ونقلته الى المستشفى.
وبحسب مصادر محلية فلسطينية فان قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى عند المدخل الشمالي للبلدة. (النهاية)
ن ق / ر س
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