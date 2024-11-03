رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب البرلمان الاوروبي بالمزيد من الخطوات العملية ضد المستوطنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 3 - 11 (كونا) -- طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاحد البرلمان
الأوروبي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين.
وقالت رئاسة الوزراء الفلسطينية في بيان إن ذلك جاء ذلك خلال استقبال مصطفى في مكتبه بمدينة (رام الله) وفد من البرلمان الاوروبي حيث أطلعهم على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها (القدس).
وشدد مصطفى على أهمية دعم البرلمان الأوروبي للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما طالب بضرورة مواجهة قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ويساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة الذي يعتبر أكثر من 70 بالمئة من سكانه لاجئين.
وأشار مصطفى الى أنه بجانب حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني يشن الاحتلال حربا مالية عليه ويستمر بخصوماته غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمن الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين والقضية الفلسطينية مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.
وذكر البيان ان الوفد الذي ضم المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عضو البرلمان الأوروبي عن السويد ايفين انسير والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو عبروا عن دعمهم لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في البرلمان الأوروبي وتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود السلام في المنطقة. (النهاية)
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