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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب البرلمان الاوروبي بالمزيد من الخطوات العملية ضد المستوطنين

11/3/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 3 - 11 (كونا) -- طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الاحد البرلمان الأوروبي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين.
وقالت رئاسة الوزراء الفلسطينية في بيان إن ذلك جاء ذلك خلال استقبال مصطفى في مكتبه بمدينة (رام الله) وفد من البرلمان الاوروبي حيث أطلعهم على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها (القدس).
وشدد مصطفى على أهمية دعم البرلمان الأوروبي للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما طالب بضرورة مواجهة قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) والذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ويساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة الذي يعتبر أكثر من 70 بالمئة من سكانه لاجئين.
وأشار مصطفى الى أنه بجانب حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني يشن الاحتلال حربا مالية عليه ويستمر بخصوماته غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمن الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين والقضية الفلسطينية مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.
وذكر البيان ان الوفد الذي ضم المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عضو البرلمان الأوروبي عن السويد ايفين انسير والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو عبروا عن دعمهم لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في البرلمان الأوروبي وتعزيز التعاون المشترك ودعم جهود السلام في المنطقة. (النهاية)

ن ق / ف ا س




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