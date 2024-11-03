إصابة عدد من الأطفال جراء قصف الاحتلال لمستشفى (كمال عدوان) شمال قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 3 - 11 (كونا) -- أصيب عدد من الأطفال الفلسطينيين اليوم الأحد جراء قصف
جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى
(كمال عدوان) شمال قطاع غزة ما تسبب كذلك في الحاق أضرار جسيمة بأحد مباني المستشفى ومستلزماته الأساسية.
وقال مدير مستشفى (كمال عدوان) حسام أبوصفية في تصريح صحفى إن عددا من الأطفال أصيبوا جراء قصف مدفعية الاحتلال طابق المبيت بالمستشفى واصفا حالة أحد الأطفال بالخطيرة.
وأوضح أن مدفعية الاحتلال قصفت أقسام المبيت وحضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها استهداف مستشفى (كمال عدوان) بشكل مباشر منذ بدء العملية البرية والحصار على المناطق الشمالية في الخامس من الشهر الماضي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 27 ضحية و86 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية. (النهاية)
و أ ب / م م ج
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