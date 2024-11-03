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إصابة عدد من الأطفال جراء قصف الاحتلال لمستشفى (كمال عدوان) شمال قطاع غزة

11/3/2024 2:37:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 3 - 11 (كونا) -- أصيب عدد من الأطفال الفلسطينيين اليوم الأحد جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (كمال عدوان) شمال قطاع غزة ما تسبب كذلك في الحاق أضرار جسيمة بأحد مباني المستشفى ومستلزماته الأساسية.
وقال مدير مستشفى (كمال عدوان) حسام أبوصفية في تصريح صحفى إن عددا من الأطفال أصيبوا جراء قصف مدفعية الاحتلال طابق المبيت بالمستشفى واصفا حالة أحد الأطفال بالخطيرة.
وأوضح أن مدفعية الاحتلال قصفت أقسام المبيت وحضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها استهداف مستشفى (كمال عدوان) بشكل مباشر منذ بدء العملية البرية والحصار على المناطق الشمالية في الخامس من الشهر الماضي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 27 ضحية و86 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية. (النهاية)

و أ ب / م م ج




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