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تحرير حركة المرور في شارع فلسطين بجدة بعد إزالة تعديات محلات تجارية

11/3/2024 2:36:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة محافظة جدة عن تحرير الحركة المرورية في شارع فلسطين، في الجزء الواقع على المسار الجنوبي أمام مستشفى فقيه، بعد أن كانت تشهد ازدحامًا مروريًا بسبب المحلات التجارية المتعدية على أجزاء من الشارع العام.
وقامت الأمانة بإزالة تعديات 19 محلًا تجاريًا، بمساحة إجمالية تتجاوز 1.600 متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة للقضاء على البناء العشوائي ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء. وجاءت الإزالة بعد تأكد الجهات الرقابية في الأمانة، من تعدي المحلات على خطوط التنظيم وشارع فلسطين العام، فضلًا عن عدم وجود رخص بناء ووثائق محدثة، مبينة أن تلك الإزالات ستعمل بشكل مباشر على توسعة الطريق لمرتاديه.
يُذكر أن الأمانة أشعرت أصحاب المحلات بضرورة إخلائها، تمهيدًا لإزالتها بعد انتهاء المهلة، وسرعة تقدّم المخالفين لتصحيح أوضاع محلاتهم ومعالجة المخالفات فيها. وجددت أمانة جدة تأكيدها على مواصلة جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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