تجارة الأردن تستضيف مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الشهر المقبل

برعاية ملكية سامية، تستضيف غرفة تجارة الاردن في الرابع من شهر كانون الأول المقبل مؤتمر الإستثمار الخليجي الأردني الأول، لبحث آفاق الاستثمار في قطاعات استراتيجية واعدة ، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.



ويصاحب المؤتمر انعقاد الاجتماع 65 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي يلتئم لأول مرة خارج دول الاتحاد، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط ألاردن مع دول الخليج العربي.



وتأتي استضافة الغرفة للمؤتمر والاجتماع انطلاقا من دورها في تمثيل القطاع التجاري والخدمي في عضوية اتحاد الغرف العربية والإسلامية وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والعمل على جعل المملكة مركزا اقتصاديا متميزا بالمنطقة.



وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد، سيعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشكل فرصة مهمة من أجل تعزيز الاستثمارات بين الجانبين وعرض فرص الاستثمار والرؤى والخطط الاقتصادية لكل دولة لبناء شراكات وتبادل الخبرات وصولا إلى التكامل الاقتصادي والاستثماري بين المملكة ودول الخليج العربي.



ويشارك بالمؤتمر أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الخليجية واتحاداتها، اضافة الى نخبة من أصحاب أعمال ومستثمرون خليجيين، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية والاستثمارية .



ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج، إذ يُعتبر منصة استراتيجية لاستعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة في المملكة خاصة في القطاعات الحيوية، لجهة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.



وسيناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن وعرض لقصص نجاح استثمارات خليجية في الأردن، وجلسات حوارية لرؤساء الوفود الخليجية ووزراء من الفريق الاقتصادي الأردني، الى جانب جلسات عمل متوازية في قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والإستثمار في السياحة والأمن الغذائي والتصنيع الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع الدوائي.



وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق أن المؤتمر يأتي في وقت إستثنائي، وسيُظهر دور القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني في توجيه السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار، لبناء بيئة استثمارية محفزة.



وشدد على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي الاردني خصوصا في ظل تداعيات الأزمات التي تلقي بظلالها من وقت لأخر على اقتصاديات هذه الدول وبما يحقق المصالح المشتركة.



وقال : "نتطلع من خلال المؤتمر إلى التأسيس لبناء وحدة اقتصادية متكاملة تجمع بين الأردن ودول الخليج، مما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بيننا ، ونؤمن بأن هذا التعاون سيعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ويساعد في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.