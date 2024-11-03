دعم الاستثمار.. سبل وأدوات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- طالب خبراء اقتصاديون بدعم بيئة الاستثمار في الأردن في خطوة تهدف لمواجهة التبعات الاقتصادية التي خلفتها التحديات الإقليمية التي تعصف بالمنقطة.
وشدد الخبراء على ضرورة الحد من المعيقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي في الأردن من خلال تحديث منظومة تبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين وتخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع الناشئة إلى جانب ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة محليا في قطاعات تكنولوجيا
المعلومات والصناعات الدوائية والزراعية والسياحية.
ويضاف إلى حزمة المطالبات هذه، ضرورة التوسع في برامج التحفيز للقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى التوسع في برنامج تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي، الذي يعد أقل كلفة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأخرى، الأمر الذي سينعكس إيجابا على انخفاض كلف الطاقة على هذا القطاع الاستمرار في الإدارة الحسنة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والسيطرة على مستويات التضخم، إضافة إلى التركيز على رفع كفاءة الإنتاجية محليا، وتخفيض الكلف التشغيلية والإنتاجية على القطاعات الإنتاجية والاستمرار في الإدارة الحسنة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والسيطرة على مستويات التضخم.
يأتي هذا في وقت أظهرت فيه نتائج استطلاع للرأي أجراه منتدى الإستراتيجيات الأردني أن الغالبية من المستطلعة آراؤهم (67.8 %) أشاروا إلى أن أعمالهم قد تأثرت جراء الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج فيما أشار 69.2 % من المستثمرين إلى عدم مواجهة أعمالهم أي معيقات فيما يتعلق بسلاسل التوريد.
وفيما يخص توقعات المستثمرين للوضع الاقتصادي في الأردن "بشكل عام" خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، فقد أظهرت النتائج أن 36.6 % يعتقدون أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل.
وبينت نتائج المسح أن ما نسبته 48.1 % من المستثمرين يتوقعون أن حجم تعاملاتهم الاقتصادية خلال السنة المقبلة ستكون أفضل مما هي عليه الآن.
فيما يلاحظ أن القطاع الزراعي هو الأكثر تفاؤلا بمستقبل نشاطه الاقتصادي وبنسبة 60 % يليه القطاع الخدمي بنسبة 48.8 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 45.8 %.
وفيما يتعلق بقيام المستثمرين بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، فقد أظهرت نتائج المسح أن النسبة الأعلى منهم53.7 % قد حافظوا على أعمالهم كما هي، في حين ارتفعت نسبة من قاموا بتوسيع أعمالهم من المستثمرين إلى 17.8 % في الجولة الحالية مقارنة مع 14.5 % في الجولة السابقة.
ونما إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 4 %، إذ وصل إلى 413 مليون دينار مقارنة مع 396 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال الخبير الاقتصادي طارق حجازي: "يجب العمل على الحد من المعيقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي في المملكة، حيث إن استقرار بيئة الاستثمار المحلية تعزز في زيادة جاذبية الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تعزز من بيئة الأعمال ورفدها إلى العالمية وذلك من خلال العمل على تحديث منظومة تبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين، وتخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع الناشئة".
ونوه حجازي إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية تواجه تعقيدات بيروقراطية في تطوير مشاريعهم الاستثمارية خاصة في القطاع الصناعي والسياحي، والتي تعد من أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، وهذا ما يتطلب تعديل بعض التعليمات والأنظمة الاقتصادية لتتماشى مع خطة تطوير القطاع العام التي تحفز الإنتاج وبيئة الأعمال وتعزز من ثقة المستثمرين في هذين القطاعين بتطوير أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية.
وقال "بالرغم من التحديات والاضطرابات الجيوسياسة في المنطقة وحالة عدم اليقين التي أثرت على البيئة الاستثمارية إلا أن التطورات الإيجابية التي طرأت على الاقتصاد الوطني مؤخرا، ساهمت في تحسين واقع بيئة الأعمال والاستثمار وزادت من قدرته على استقطاب الاستثمارات، وعززت من ثقة المستثمرين المحلين والاجانب بتوسيع اعمالهم الاستثمارية".
من جانبه ، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أنه بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية ورفع سويتها واستقطاب المزيد من الاستثمارات،لا بد من التوسع في برامج التحفيز للقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى التوسع في برنامج تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي الذي يعد أقل كلفة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأخرى، الأمر الذي سينعكس إيجابا على انخفاض كلف الطاقة على هذا القطاع، بما يسمح برفع طاقاته التصديرية وتوسعها، علاوة على ضرورة إنجاز مشروع الناقل الوطني، والإسراع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أنه من شأن نتائج المسح أن ترفع حجم الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية وتشجيع المستثمرين على دخول السوق الأردنية، مما سينعكس على تدفق الاستثمارات وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني المختلفة.
يذكر أنه تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 ودخل حيز التنفيد مطلع العام الحالي، ليحل محل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، ويهدف القانون إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.
ورجح المخامرة أن يتحسن خلال المرحلة المقبلة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن لا سيما في القطاع الطبي وذلك بعد قرار الحكومة التوسع في السياحة العلاجية والسماح للبعض الجنسيات بالدخول إلى المملكة لغايات العلاج.
وبين المخامرة أن ثمة قطاعات اقتصادية واعدة تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية لا سيما قطاع الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الطبية، عدا عن الصناعات التحويلية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل "تعزيز بيئة الاستثمار محليا يتطلب الاستمرار في الإدارة الحسنة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والسيطرة على مستويات التضخم، إضافة إلى التركيز على رفع كفاءة الإنتاجية محليا، وتخفيض الكلف التشغيلية والإنتاجية على القطاعات الإنتاجية".
ويضاف إلى ذلك بحسب عقل أهمية ترويج الصادرات الأردنية، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة محليا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الزراعة، والسياحة.
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