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دعم الاستثمار.. سبل وأدوات

11/3/2024 2:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- طالب خبراء اقتصاديون بدعم بيئة الاستثمار في الأردن في خطوة تهدف لمواجهة التبعات الاقتصادية التي خلفتها التحديات الإقليمية التي تعصف بالمنقطة.
وشدد الخبراء على ضرورة الحد من المعيقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي في الأردن من خلال تحديث منظومة تبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين وتخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع الناشئة إلى جانب ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة محليا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والزراعية والسياحية.
ويضاف إلى حزمة المطالبات هذه، ضرورة التوسع في برامج التحفيز للقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى التوسع في برنامج تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي، الذي يعد أقل كلفة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأخرى، الأمر الذي سينعكس إيجابا على انخفاض كلف الطاقة على هذا القطاع الاستمرار في الإدارة الحسنة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والسيطرة على مستويات التضخم، إضافة إلى التركيز على رفع كفاءة الإنتاجية محليا، وتخفيض الكلف التشغيلية والإنتاجية على القطاعات الإنتاجية والاستمرار في الإدارة الحسنة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والسيطرة على مستويات التضخم.
يأتي هذا في وقت أظهرت فيه نتائج استطلاع للرأي أجراه منتدى الإستراتيجيات الأردني أن الغالبية من المستطلعة آراؤهم (67.8 %) أشاروا إلى أن أعمالهم قد تأثرت جراء الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج فيما أشار 69.2 % من المستثمرين إلى عدم مواجهة أعمالهم أي معيقات فيما يتعلق بسلاسل التوريد.
وفيما يخص توقعات المستثمرين للوضع الاقتصادي في الأردن "بشكل عام" خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، فقد أظهرت النتائج أن 36.6 % يعتقدون أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل.
وبينت نتائج المسح أن ما نسبته 48.1 % من المستثمرين يتوقعون أن حجم تعاملاتهم الاقتصادية خلال السنة المقبلة ستكون أفضل مما هي عليه الآن.
فيما يلاحظ أن القطاع الزراعي هو الأكثر تفاؤلا بمستقبل نشاطه الاقتصادي وبنسبة 60 % يليه القطاع الخدمي بنسبة 48.8 %، ثم القطاع الصناعي بنسبة 45.8 %.
وفيما يتعلق بقيام المستثمرين بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، فقد أظهرت نتائج المسح أن النسبة الأعلى منهم53.7 % قد حافظوا على أعمالهم كما هي، في حين ارتفعت نسبة من قاموا بتوسيع أعمالهم من المستثمرين إلى 17.8 % في الجولة الحالية مقارنة مع 14.5 % في الجولة السابقة.
ونما إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 4 %، إذ وصل إلى 413 مليون دينار مقارنة مع 396 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقال الخبير الاقتصادي طارق حجازي: "يجب العمل على الحد من المعيقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي في المملكة، حيث إن استقرار بيئة الاستثمار المحلية تعزز في زيادة جاذبية الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تعزز من بيئة الأعمال ورفدها إلى العالمية وذلك من خلال العمل على تحديث منظومة تبسيط الإجراءات الحكومية للمستثمرين، وتخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع الناشئة".
ونوه حجازي إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية تواجه تعقيدات بيروقراطية في تطوير مشاريعهم الاستثمارية خاصة في القطاع الصناعي والسياحي، والتي تعد من أبرز القطاعات المساهمة في النمو الاقتصادي، وهذا ما يتطلب تعديل بعض التعليمات والأنظمة الاقتصادية لتتماشى مع خطة تطوير القطاع العام التي تحفز الإنتاج وبيئة الأعمال وتعزز من ثقة المستثمرين في هذين القطاعين بتطوير أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية.
وقال "بالرغم من التحديات والاضطرابات الجيوسياسة في المنطقة وحالة عدم اليقين التي أثرت على البيئة الاستثمارية إلا أن التطورات الإيجابية التي طرأت على الاقتصاد الوطني مؤخرا، ساهمت في تحسين واقع بيئة الأعمال والاستثمار وزادت من قدرته على استقطاب الاستثمارات، وعززت من ثقة المستثمرين المحلين والاجانب بتوسيع اعمالهم الاستثمارية".
من جانبه ، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أنه بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية ورفع سويتها واستقطاب المزيد من الاستثمارات،لا بد من التوسع في برامج التحفيز للقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى التوسع في برنامج تزويد القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي الذي يعد أقل كلفة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية الأخرى، الأمر الذي سينعكس إيجابا على انخفاض كلف الطاقة على هذا القطاع، بما يسمح برفع طاقاته التصديرية وتوسعها، علاوة على ضرورة إنجاز مشروع الناقل الوطني، والإسراع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أنه من شأن نتائج المسح أن ترفع حجم الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية وتشجيع المستثمرين على دخول السوق الأردنية، مما سينعكس على تدفق الاستثمارات وتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني المختلفة.
يذكر أنه تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 ودخل حيز التنفيد مطلع العام الحالي، ليحل محل قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، ويهدف القانون إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.
ورجح المخامرة أن يتحسن خلال المرحلة المقبلة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن لا سيما في القطاع الطبي وذلك بعد قرار الحكومة التوسع في السياحة العلاجية والسماح للبعض الجنسيات بالدخول إلى المملكة لغايات العلاج.
وبين المخامرة أن ثمة قطاعات اقتصادية واعدة تزخر بالفرص الاستثمارية المجدية لا سيما قطاع الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الطبية، عدا عن الصناعات التحويلية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل "تعزيز بيئة الاستثمار محليا يتطلب الاستمرار في الإدارة الحسنة للأوضاع الاقتصادية الداخلية والسيطرة على مستويات التضخم، إضافة إلى التركيز على رفع كفاءة الإنتاجية محليا، وتخفيض الكلف التشغيلية والإنتاجية على القطاعات الإنتاجية".
ويضاف إلى ذلك بحسب عقل أهمية ترويج الصادرات الأردنية، إضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة محليا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع الزراعة، والسياحة.

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