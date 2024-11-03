الحكومة تبحث أفضل نموذج لتنفيذ تخزين الطاقة على سد الموجب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- قال مصدر مطلع "إن الحكومة ما تزال تبحث عن أفضل الطرق لتنفيذ أول مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية من المياه المتدفقه من سد الموجب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
وبين المصدر أن كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمياه والإستثمار وكذلك شركة الكهرباء الوطنية كانت تنسق مع رئاسة الوزراء على مدار العام الحالي؛ لبحث أفضل مسار ممكن لتنفيذ المشروع، بانتظار إطلاق العطاء الخاص بالمشروع، دون تحديد موعد معين لطرح هذا العطاء.
وتستعد الحكومة وبدعم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 450 ميجاواط وبعدد ساعات تخزين يصل إلى 7 ساعات، وبكلفة تقدر بنحو 600 مليون دينار".
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية فهي ما زالت بانتظار موافقة رئاسة الوزراء على نموذج عمل المشروع للبدء بالتنفيذ.
وقال مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عمر أبو عيد: "إن الاتحاد يتطلع لإطلاق الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية، عطاء مشروع التخزين في سد الموجب ليقوم الاتحاد بعدها بالتنسيق مع الأطراف المختلفة لتقديم التمويل لهذا المشروع". وبين أبو عيد أهمية إطلاق العطاء الخاص بالمشروع، أي التخزين في سد الموجب، لما له من دور في تخزين مصادر الطاقة المتجددة من جهة، والمساهمة في ثبات شبكة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، إضافة لإدراج مشاريع تخزين الطاقة ضمن السعي لتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادية.
وستستخدم لهذا المشروع تكنولوجيا الأجسام المائية، بحسب أبو عيد، من خلال وجود خزانين مائيين علوي وسفلي خلف جسم السد مع وجود توربين لتوليد الكهرباء مربوط أيضا مع مصدر للطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في الدراسات المبدئية لهذا المشروع، فيما ساهمت وكالة التنمية الألمانية في عمل الدراسات التفصيلية كجزء من استراتيجيتها لدعم الطاقة المتجددة، كما قام البنك الدولي بمراجعة الدراسات خلال هذا العام.
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