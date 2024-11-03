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الحكومة تبحث أفضل نموذج لتنفيذ تخزين الطاقة على سد الموجب

11/3/2024 2:35:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- قال مصدر مطلع "إن الحكومة ما تزال تبحث عن أفضل الطرق لتنفيذ أول مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية من المياه المتدفقه من سد الموجب بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
وبين المصدر أن كل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمياه والإستثمار وكذلك شركة الكهرباء الوطنية كانت تنسق مع رئاسة الوزراء على مدار العام الحالي؛ لبحث أفضل مسار ممكن لتنفيذ المشروع، بانتظار إطلاق العطاء الخاص بالمشروع، دون تحديد موعد معين لطرح هذا العطاء.
وتستعد الحكومة وبدعم من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع لتخزين الطاقة الكهربائية الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة 450 ميجاواط وبعدد ساعات تخزين يصل إلى 7 ساعات، وبكلفة تقدر بنحو 600 مليون دينار".
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية فهي ما زالت بانتظار موافقة رئاسة الوزراء على نموذج عمل المشروع للبدء بالتنفيذ.
وقال مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عمر أبو عيد: "إن الاتحاد يتطلع لإطلاق الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية، عطاء مشروع التخزين في سد الموجب ليقوم الاتحاد بعدها بالتنسيق مع الأطراف المختلفة لتقديم التمويل لهذا المشروع". وبين أبو عيد أهمية إطلاق العطاء الخاص بالمشروع، أي التخزين في سد الموجب، لما له من دور في تخزين مصادر الطاقة المتجددة من جهة، والمساهمة في ثبات شبكة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى، إضافة لإدراج مشاريع تخزين الطاقة ضمن السعي لتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادية.
وستستخدم لهذا المشروع تكنولوجيا الأجسام المائية، بحسب أبو عيد، من خلال وجود خزانين مائيين علوي وسفلي خلف جسم السد مع وجود توربين لتوليد الكهرباء مربوط أيضا مع مصدر للطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ساهم في الدراسات المبدئية لهذا المشروع، فيما ساهمت وكالة التنمية الألمانية في عمل الدراسات التفصيلية كجزء من استراتيجيتها لدعم الطاقة المتجددة، كما قام البنك الدولي بمراجعة الدراسات خلال هذا العام.

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