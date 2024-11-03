رغم الاتفاقيات.. السلع الأردنية في أوروبا لا تتجاوز 5 % من الصادرات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- تصطدم الصادرات الوطنية بمجموعة من التحديات التي تعيق تدفقها إلى السوق الأوروبية، رغم أن منتجات القطاع الصناعي مؤهلة لاختراق الأسواق الأوروبية في ظل جودتها من جهة وتوفير اتفاقيات تدعم دخولها من جهة أخرى، بحسب صناعيين.
ووفقا للأرقام الرسمية، لا تتجاوز الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية ما نسبته 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية، في سوق يضم 27 دولة ويناهز عدد سكانه 450 مليون نسمة، ما يعكس فجوة واضحة تتطلب من وجهة نظر صناعيين إجراء تقييم شامل لتأثير اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكيفية تحسين استفادة الأردن منها.
وأشار هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى العديد من العقبات التي تواجه الشركات الأردنية، إذ تشمل الحواجز غير الجمركية والمتطلبات المعقدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن واللوجستيات التي تعيق قدرتها على المنافسة ما يستدعي تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي لتخفيف هذه القيود.
وأكدوا أنه رغم هذه التحديات، إلا أن ثمة فرصا تصديرية واعدة في قطاعات واسعة مثل الأدوية، الألبسة والصناعات الكيميائية ما يتطلب إعادة النظر في إستراتيجيات التسويق والترويج للمنتجات الأردنية، وتخفيف المتطلبات الرسمية والإدارية الأوروبية التي تعيق تدفق المنتجات الوطنية إلى أسواقها.
وشددوا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع المشترين الأوروبيين وتحسين آليات الدعم للمصدرين وتوفير معلومات دقيقة حول متطلبات السوق الأوروبي حيث تعد خطوات ضرورية لتعزيز التنافسية وزيادة فرص النجاح في هذا السوق الحيوي.
وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 2.2 % لتصل إلى 282 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كانت فيها 276 مليون دينار بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
واستنادا إلى الأرقام الرسمية شكلت دول الاتحاد الأوروبي، 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت 5.644 مليار دينار حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي.
بالمقابل بلغت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بقيمة 1.942 مليار دينار مقابل 2.003 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي مسجلة تراجع بنسبة 3 %.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن نهاية العام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016 والذي جاء ضمن اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية، التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002.
وبموجب التسهيلات التي طرأت على اتفاقية الشراكة أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير "الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي ما تزال متواضعة ولا تتناسب مع حجم السوق الضخم والاتفاقيات التجارة الموقعة".
وأوضح الجغبير أن صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس مستوى منخفضًا من الاستفادة رغم مرور أكثر من 22 عاما على اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، وأن مستوى العلاقات التجارية لا يتواءم مع أهداف الاتفاقيات الموقعة ومزاياها، وأن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية تتركز في عدد محدود من السلع وبأكثر من 60 %، مثل الفوسفات والبوتاس والألبسة، مما يحد من تنوع الاقتصاد الوطني.
وقال "على الرغم من مرور أكثر من سبعة أعوام على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلا أن حجم استفادة المصدرين الأردنيين منه ما تزال متواضعة، فعلى صعيد الشركات المستفيدة من هذه الاتفاقية، فقد قامت 20 شركة صناعية فقط بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب قرار التبسيط، بإجمالي قيمة صادرات وصلت لما يقارب 250 مليون دولار".
وأشار إلى العديد التحديات التي تواجه الصادرات الوطنية، بما في ذلك الحواجز غير الجمركية مثل المعايير المعقدة التي تفرض على المنتجات الأردنية، مما يعيق دخولها إلى السوق الأوروبي بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بإجراءات تسجيل المنتجات ومتطلبات الشهادات، التي تتطلب فحوصات طويلة وتكاليف مرتفعة.
ولفت إلى تحديات أخرى تتعلق بصعوبة العثور على مشترين وذلك بسبب نقص المعرفة والخبرة لدى الشركات المصدرة في السوق الأوروبي، هذا بالإضافة إلى ضعف الروابط مع المشترين وضعف عمليات الترويج للمنتجات الأردنية، خاصة وأن المنتجات الوطنية تواجه منافسة شديدة داخل السوق الأوروبية وتحديدا التنافسية السعرية وتفضيلات الدول للشراء من دول داخل الاتحاد وأخرى ذات قرب جغرافي منها وخاصة في التأثير الكبير للقيود اللوجستية وارتفاع كلف الشحن والنقل إلى الأسواق الأوروبية والتي تعيق من قدرة المنشآت على تعظيم الاستفادة من هذا السوق.
وبين الجغبير أن المخاطر السياسية والاقتصادية في المنطقة لها تأثير كبير على حركة التجارة الأردنية، حيث تؤثر سلبًا على سلاسل التوريد والإمداد مشيرا إلى أن الأحداث الإقليمية الأخيرة، أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وشكلت عقبة إضافية أمام حركة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية.
وفيما يتعلق بفرص التحسين أكد الجغبير ضرورة مراجعة الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، لتعزيز استفادة الأردن من خلال العمل على تعزيز مستوى التعاون مع الجانب الأوروبي للتخفيف من المتطلبات الرسمية والإدارية المفروضة على المنتجات الوطنية المصدرة، وضرورة إيجاد طرق فعالة لتوفير والمعلومات والإرشادات اللازمة للمصنعين الأردنيين حول المتطلبات اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك الشهادات وإجراءات التصدير.
وشدد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين الأردنيين من خلال تحسين مستوى التشبيك بين الصناعيين المحليين والمشترين الأوروبيين وتعزيز مشاركة الشراكات الأردني في المعارض والأحداث التجارية الأوروبية والتي تساعد نحو بناء علاقات تجارية قوية ودائمة مع المشترين الأوروبيين هذا من جانب، ومن جانب آخر توفير برامج دعم حقيقية وفعالة لمساعدة المنتجين والمصدرين من برامج للدعم الفني والمالي والتسويقي واللوجستي وذلك لزيادة فرص الدخول والوصول لعدد أكبر من المستوردين.
ولفت الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن تعمل بجدية على تعزيز الصادرات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية وتنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق الأوروبية وتنظيم عدد من البعثات إلى كل من ألمانيا وهولندا وغيرها، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة في إعداد الخطط والإستراتيجيات الداعمة والتي تأتي تنفيذا لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بزيادة زخم الصادرات، والمضي قدماً في التشبيك مع كبرى المراكز التجارية.
وأكد الجغبير أن الغرفة تعكف على دعم المشاركة الأردنية في المعارض الدولية، وهو ما يساعد في بناء علاقات تجارية قوية مع المشترين الأوروبيين الى جانب تشجيع رجال الأعمال على المشاركة في المعارض التجارية والوفود الاقتصادية.
وأشار الجغبير إلى أن هناك فرصا تصديرية كبيرة غير مستغلة في عدة قطاعات، أبرزها قطاع الألبسة والصناعات الكيماوية والمنتجات الصيدلانية ووفقا لإحصائيات مركز التجارة الدولية، يمتلك الأردن فرصا تصديرية تقدر بأكثر من 506 ملايين دولار، مما يعكس إمكانيات القطاع الصناعي الأردني.
وأشار إلى أن هذه الفرص جاءت ضمن مجموعة من الأسواق الأوروبية، أبرزها؛ دولة هولندا والتي جاءت كأكثر الأسواق التي يمتلك القطاع فرص تصديرية غير مستغلة إليها بقيمة 81 مليون دولار تليها بلجيكا بقيمة تصديرية بلغت 76 مليون دولار ثم إسبانيا بقيمة 65 مليون دولار، هذا بالإضافة إيطاليا التي جاءت بفرص تصديرية بلغت 57 مليون دولار.
وأشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش إلى أهمية التركيز على الأسواق الأوروبية التي تمثل فرصة كبيرة للنمو وزيادة الصادرات الوطنية.
وقال "الصادرات الوطنية إلى أوروبا ما تزال متواضعة، حيث بلغت 282 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مما يشكل 5 % فقط من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت 5.644 مليار دينار لنفس الفترة".
وأكد الأطرش أهمية الترويج والتسويق الفعّال، فضلاً عن المشاركة في المعارض الخارجية التي تقام في الدول الأوروبية حيث إن هذه المعارض توفر فرصا مهمة للتشبيك وفتح الأسواق، كما تساعد في إيجاد وكلاء وتجار أوروبيين يبدون اهتمامهم بالمنتجات الأردنية.
ولفت الأطرش إلى أهمية إعادة النظر بكلف الإنتاج لدعم تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى إطلاق برامج دعم متخصصة لتعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية.
فيما يتعلق بصادرات الأدوية، أكد الأطرش ضرورة إطلاق برامج متخصص لمساعدة الشركات على الحصول على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية (EUGMP)، لتعزيز فرص التصدير إلى القارة الأوروبية، أما بالنسبة للوازم الطبية، فإن الحصول على شهادة CE يعد أمرا أساسيا لتمكينها من التصدير إلى أوروبا.
وقال "السوق الأوروبي ليس فقط قريبا، بل هو سوق واسع ومهم، وأن المنتجات الوطنية قادرة على المنافسة نظرا لجودتها العالية وتلبية أذواق المستهلكين".
وأكد حرص غرفة صناعة الأردن على تعزيز وجود المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية وتحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الأطرش إلى أن الصناعة الأردنية خصوصا الدوائية منها شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافس بدليل وصولها إلى قرابة 150 سوقا حول العالم.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية محمد حسن الصمادي أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز الصادرات الوطنية إلى أوروبا، في حال تذليل العقبات التي تحد من دخول المنتجات الوطنية إلى هذه الأسواق.
وأشار الصمادي إلى جملة من التحديات التي تواجه الشركات الأردنية بهذه الأسواق، منها المنافسة العالية والمتطلبات الصارمة التي تفرضها هذه الدول مشددًا على ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية، نظرا لحجم الاستفادة المتواضع، بهدف تحسين هذه القواعد وزيادة فعالية التصدير.
وأوضح أن التسويق المستهدف يعد خطوة حيوية، من خلال إجراء دراسات شاملة لفهم احتياجات السوق الأوروبي واستخدام إستراتيجيات التسويق الرقمي للوصول إلى المستهلكين، بالإضافة إلى توسيع برامج دعم الشركات للمشاركة بالمعارض الخارجية.
وشدد الصمادي الذي يشغل منصب مدير تطوير أعمال مجموعة العملاق الصناعية على ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج من خلال تخفيض كلف الطاقة وسرعة إيصال الغاز الطبيعي للمصانع، ودعم كلف الشحن بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية .
وأشار إلى أهمية الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، والذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد مما سيساهم بزيادة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها.
وأكد الصمادي أن الجمعية تلعب دورا محوريا للتعزيز الاستفادة من هذه الأسواق من خلال توفير معلومات دقيقة حولها، بالإضافة الى عقد سلسلة لقاءات وزيارات في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الملحقيات التجارية في مختلف سفارات الاتحاد الأوروبي لاستكشاف فرص تجارية وتمكين صادرات المملكة إلى أسواق هذه الدول.
وأوضح أن الجمعية تقدم الدعم الفني للشركات الصناعية الأردنية لتطويرها ودعمها في تحقيق المتطلبات وذلك عن طريق إيفادها بالخبراء الهولنديين من ذوي الخبرة في مختلف المجالات عن طريق برنامج PUM بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية بهدف تمكن الصادرات الوطنية من دخول أسواق جديدة ووصولها لأكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.
MENAFN03112024000072011014ID1108846190
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.