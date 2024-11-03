رغم الاتفاقيات.. السلع الأردنية في أوروبا لا تتجاوز 5 % من الصادرات

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- تصطدم الصادرات الوطنية بمجموعة من التحديات التي تعيق تدفقها إلى السوق الأوروبية، رغم أن منتجات القطاع الصناعي مؤهلة لاختراق الأسواق الأوروبية في ظل جودتها من جهة وتوفير اتفاقيات تدعم دخولها من جهة أخرى، بحسب صناعيين.

ووفقا للأرقام الرسمية، لا تتجاوز الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية ما نسبته 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية، في سوق يضم 27 دولة ويناهز عدد سكانه 450 مليون نسمة، ما يعكس فجوة واضحة تتطلب من وجهة نظر صناعيين إجراء تقييم شامل لتأثير اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكيفية تحسين استفادة الأردن منها.

وأشار هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إلى العديد من العقبات التي تواجه الشركات الأردنية، إذ تشمل الحواجز غير الجمركية والمتطلبات المعقدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن واللوجستيات التي تعيق قدرتها على المنافسة ما يستدعي تعزيز التعاون مع الجانب الأوروبي لتخفيف هذه القيود.

وأكدوا أنه رغم هذه التحديات، إلا أن ثمة فرصا تصديرية واعدة في قطاعات واسعة مثل الأدوية، الألبسة والصناعات الكيميائية ما يتطلب إعادة النظر في إستراتيجيات التسويق والترويج للمنتجات الأردنية، وتخفيف المتطلبات الرسمية والإدارية الأوروبية التي تعيق تدفق المنتجات الوطنية إلى أسواقها.

وشددوا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع المشترين الأوروبيين وتحسين آليات الدعم للمصدرين وتوفير معلومات دقيقة حول متطلبات السوق الأوروبي حيث تعد خطوات ضرورية لتعزيز التنافسية وزيادة فرص النجاح في هذا السوق الحيوي.

وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 2.2 % لتصل إلى 282 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي كانت فيها 276 مليون دينار بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

واستنادا إلى الأرقام الرسمية شكلت دول الاتحاد الأوروبي، 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت 5.644 مليار دينار حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي.

بالمقابل بلغت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بقيمة 1.942 مليار دينار مقابل 2.003 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي مسجلة تراجع بنسبة 3 %.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن نهاية العام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016 والذي جاء ضمن اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية، التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002.









وبموجب التسهيلات التي طرأت على اتفاقية الشراكة أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة كما تم تمديد الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير "الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي ما تزال متواضعة ولا تتناسب مع حجم السوق الضخم والاتفاقيات التجارة الموقعة".

وأوضح الجغبير أن صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي لا تتجاوز 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس مستوى منخفضًا من الاستفادة رغم مرور أكثر من 22 عاما على اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، وأن مستوى العلاقات التجارية لا يتواءم مع أهداف الاتفاقيات الموقعة ومزاياها، وأن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية تتركز في عدد محدود من السلع وبأكثر من 60 %، مثل الفوسفات والبوتاس والألبسة، مما يحد من تنوع الاقتصاد الوطني.

وقال "على الرغم من مرور أكثر من سبعة أعوام على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلا أن حجم استفادة المصدرين الأردنيين منه ما تزال متواضعة، فعلى صعيد الشركات المستفيدة من هذه الاتفاقية، فقد قامت 20 شركة صناعية فقط بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب قرار التبسيط، بإجمالي قيمة صادرات وصلت لما يقارب 250 مليون دولار".

وأشار إلى العديد التحديات التي تواجه الصادرات الوطنية، بما في ذلك الحواجز غير الجمركية مثل المعايير المعقدة التي تفرض على المنتجات الأردنية، مما يعيق دخولها إلى السوق الأوروبي بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بإجراءات تسجيل المنتجات ومتطلبات الشهادات، التي تتطلب فحوصات طويلة وتكاليف مرتفعة.

ولفت إلى تحديات أخرى تتعلق بصعوبة العثور على مشترين وذلك بسبب نقص المعرفة والخبرة لدى الشركات المصدرة في السوق الأوروبي، هذا بالإضافة إلى ضعف الروابط مع المشترين وضعف عمليات الترويج للمنتجات الأردنية، خاصة وأن المنتجات الوطنية تواجه منافسة شديدة داخل السوق الأوروبية وتحديدا التنافسية السعرية وتفضيلات الدول للشراء من دول داخل الاتحاد وأخرى ذات قرب جغرافي منها وخاصة في التأثير الكبير للقيود اللوجستية وارتفاع كلف الشحن والنقل إلى الأسواق الأوروبية والتي تعيق من قدرة المنشآت على تعظيم الاستفادة من هذا السوق.

وبين الجغبير أن المخاطر السياسية والاقتصادية في المنطقة لها تأثير كبير على حركة التجارة الأردنية، حيث تؤثر سلبًا على سلاسل التوريد والإمداد مشيرا إلى أن الأحداث الإقليمية الأخيرة، أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وشكلت عقبة إضافية أمام حركة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية.

وفيما يتعلق بفرص التحسين أكد الجغبير ضرورة مراجعة الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، لتعزيز استفادة الأردن من خلال العمل على تعزيز مستوى التعاون مع الجانب الأوروبي للتخفيف من المتطلبات الرسمية والإدارية المفروضة على المنتجات الوطنية المصدرة، وضرورة إيجاد طرق فعالة لتوفير والمعلومات والإرشادات اللازمة للمصنعين الأردنيين حول المتطلبات اللازمة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، بما في ذلك الشهادات وإجراءات التصدير.

وشدد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين الأردنيين من خلال تحسين مستوى التشبيك بين الصناعيين المحليين والمشترين الأوروبيين وتعزيز مشاركة الشراكات الأردني في المعارض والأحداث التجارية الأوروبية والتي تساعد نحو بناء علاقات تجارية قوية ودائمة مع المشترين الأوروبيين هذا من جانب، ومن جانب آخر توفير برامج دعم حقيقية وفعالة لمساعدة المنتجين والمصدرين من برامج للدعم الفني والمالي والتسويقي واللوجستي وذلك لزيادة فرص الدخول والوصول لعدد أكبر من المستوردين.

ولفت الجغبير إلى أن غرفة صناعة الأردن تعمل بجدية على تعزيز الصادرات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية وتنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق الأوروبية وتنظيم عدد من البعثات إلى كل من ألمانيا وهولندا وغيرها، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة في إعداد الخطط والإستراتيجيات الداعمة والتي تأتي تنفيذا لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والمتعلقة بزيادة زخم الصادرات، والمضي قدماً في التشبيك مع كبرى المراكز التجارية.

وأكد الجغبير أن الغرفة تعكف على دعم المشاركة الأردنية في المعارض الدولية، وهو ما يساعد في بناء علاقات تجارية قوية مع المشترين الأوروبيين الى جانب تشجيع رجال الأعمال على المشاركة في المعارض التجارية والوفود الاقتصادية.

وأشار الجغبير إلى أن هناك فرصا تصديرية كبيرة غير مستغلة في عدة قطاعات، أبرزها قطاع الألبسة والصناعات الكيماوية والمنتجات الصيدلانية ووفقا لإحصائيات مركز التجارة الدولية، يمتلك الأردن فرصا تصديرية تقدر بأكثر من 506 ملايين دولار، مما يعكس إمكانيات القطاع الصناعي الأردني.

وأشار إلى أن هذه الفرص جاءت ضمن مجموعة من الأسواق الأوروبية، أبرزها؛ دولة هولندا والتي جاءت كأكثر الأسواق التي يمتلك القطاع فرص تصديرية غير مستغلة إليها بقيمة 81 مليون دولار تليها بلجيكا بقيمة تصديرية بلغت 76 مليون دولار ثم إسبانيا بقيمة 65 مليون دولار، هذا بالإضافة إيطاليا التي جاءت بفرص تصديرية بلغت 57 مليون دولار.

وأشار ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش إلى أهمية التركيز على الأسواق الأوروبية التي تمثل فرصة كبيرة للنمو وزيادة الصادرات الوطنية.

وقال "الصادرات الوطنية إلى أوروبا ما تزال متواضعة، حيث بلغت 282 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مما يشكل 5 % فقط من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت 5.644 مليار دينار لنفس الفترة".

وأكد الأطرش أهمية الترويج والتسويق الفعّال، فضلاً عن المشاركة في المعارض الخارجية التي تقام في الدول الأوروبية حيث إن هذه المعارض توفر فرصا مهمة للتشبيك وفتح الأسواق، كما تساعد في إيجاد وكلاء وتجار أوروبيين يبدون اهتمامهم بالمنتجات الأردنية.

ولفت الأطرش إلى أهمية إعادة النظر بكلف الإنتاج لدعم تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى إطلاق برامج دعم متخصصة لتعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية.

فيما يتعلق بصادرات الأدوية، أكد الأطرش ضرورة إطلاق برامج متخصص لمساعدة الشركات على الحصول على شهادة التصنيع الجيد الأوروبية (EUGMP)، لتعزيز فرص التصدير إلى القارة الأوروبية، أما بالنسبة للوازم الطبية، فإن الحصول على شهادة CE يعد أمرا أساسيا لتمكينها من التصدير إلى أوروبا.

وقال "السوق الأوروبي ليس فقط قريبا، بل هو سوق واسع ومهم، وأن المنتجات الوطنية قادرة على المنافسة نظرا لجودتها العالية وتلبية أذواق المستهلكين".

وأكد حرص غرفة صناعة الأردن على تعزيز وجود المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية وتحقيق نتائج ملموسة.

وأشار الأطرش إلى أن الصناعة الأردنية خصوصا الدوائية منها شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافس بدليل وصولها إلى قرابة 150 سوقا حول العالم.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية محمد حسن الصمادي أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز الصادرات الوطنية إلى أوروبا، في حال تذليل العقبات التي تحد من دخول المنتجات الوطنية إلى هذه الأسواق.

وأشار الصمادي إلى جملة من التحديات التي تواجه الشركات الأردنية بهذه الأسواق، منها المنافسة العالية والمتطلبات الصارمة التي تفرضها هذه الدول مشددًا على ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية، نظرا لحجم الاستفادة المتواضع، بهدف تحسين هذه القواعد وزيادة فعالية التصدير.

وأوضح أن التسويق المستهدف يعد خطوة حيوية، من خلال إجراء دراسات شاملة لفهم احتياجات السوق الأوروبي واستخدام إستراتيجيات التسويق الرقمي للوصول إلى المستهلكين، بالإضافة إلى توسيع برامج دعم الشركات للمشاركة بالمعارض الخارجية.

وشدد الصمادي الذي يشغل منصب مدير تطوير أعمال مجموعة العملاق الصناعية على ضرورة إعادة النظر بكلف الإنتاج من خلال تخفيض كلف الطاقة وسرعة إيصال الغاز الطبيعي للمصانع، ودعم كلف الشحن بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية .

وأشار إلى أهمية الإسراع في توفير نظام تتبع وطني متكامل للمنتجات الغذائية والحيوانية (الأجبان، اللحوم المصنعة والألبان)، والذي تكمن أهميته في تسجيل البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمنتج الوطني، للتأكد من فاعلية استخدام الموارد مما سيساهم بزيادة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تشترط وجود نظام وطني للتتبع على مستورداتها.

وأكد الصمادي أن الجمعية تلعب دورا محوريا للتعزيز الاستفادة من هذه الأسواق من خلال توفير معلومات دقيقة حولها، بالإضافة الى عقد سلسلة لقاءات وزيارات في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الملحقيات التجارية في مختلف سفارات الاتحاد الأوروبي لاستكشاف فرص تجارية وتمكين صادرات المملكة إلى أسواق هذه الدول.

وأوضح أن الجمعية تقدم الدعم الفني للشركات الصناعية الأردنية لتطويرها ودعمها في تحقيق المتطلبات وذلك عن طريق إيفادها بالخبراء الهولنديين من ذوي الخبرة في مختلف المجالات عن طريق برنامج PUM بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية بهدف تمكن الصادرات الوطنية من دخول أسواق جديدة ووصولها لأكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.