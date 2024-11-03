إصدار جدول الدور الثاني لكرة القدم تحت سن 19 لأندية الدرجات

إصدار جدول الدور الثاني لكرة القدم تحت سن 19 لأندية الدرجات
التاريخ
11/3/2024 2:35:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أصدر اتحاد كرة القدم اليوم الأحد، جدول مباريات الدور الثاني لدوري الشباب تحت سن 19 لأندية الدرجات لموسم 2024-2025.
وتشارك في هذا الدور فرق (الجليل، العربي، الجزيرة، شباب الأردن، كفر جايز، البقعة، الحسين، أولمبيا عمان، سحاب، وعمان FC).
وتقام مباريات المرحلة الثانية بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي، إضافة إلى الفرق التي تحتل المراكز من 7 إلى 12 في بطولة تحت سن 19 لأندية المحترفين، وستكون مباريات المرحلة الثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
ويتأهل أصحاب المراكز من 1 إلى 6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة لموسم 2025 -2026 بينما تشارك الفرق الحاصلة على المراكز من 7 إلى 10 في دوري الدرجات في العام 2025/2026.
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