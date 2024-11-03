إصدار جدول الدور الثاني لكرة القدم تحت سن 19 لأندية الدرجات

عمان - الغد - أصدر اتحاد اليوم الأحد، جدول الدور الثاني لدوري الشباب تحت سن 19 لأندية الدرجات لموسم 2024-2025.

وتشارك في هذا الدور فرق (الجليل، العربي، الجزيرة، شباب الأردن، كفر جايز، البقعة، الحسين، أولمبيا عمان، سحاب، وعمان FC).

وتقام مباريات المرحلة الثانية بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي، إضافة إلى الفرق التي تحتل المراكز من 7 إلى 12 في بطولة تحت سن 19 لأندية المحترفين، وستكون مباريات المرحلة الثانية بنظام من مرحلة واحدة.

ويتأهل أصحاب المراكز من 1 إلى 6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة لموسم 2025 -2026 بينما تشارك الفرق الحاصلة على المراكز من 7 إلى 10 في دوري الدرجات في العام 2025/2026.



