200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خصص مجلس محافظة إربد
200 ألف دينار ضمن موازنته للعام المقبل 2025، لغايات إدامة وتحسين مرافق مدينة
الحسن للشباب.
وقال رئيس المجلس
خلدون بني هاني اليوم الأحد، إن مبادرة المجلس تأتي حرصا على تطوير المنشآت
الرياضية داخل مدينة الحسن للشباب لضمان جودتها وتلبيتها لاحتياجات الحركة
الرياضية ومرتادي المدينة.
وأشار إلى ما تشكله
مدينة الحسن كمنشأة رياضية وشبابية من أهمية للقطاع الرياضي والشبابي والمجتمع
المحلي، حيث تعد إحدى واجهات محافظة إربد الحضارية التي تخدم مختلف الفعاليات
الوطنية وأبناء ألوية اربد ما يتطلب إدامة أداء دورها الريادي رياضيا واجتماعيا.
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