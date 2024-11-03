200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد

خصص مجلس محافظة إربد 200 ألف دينار ضمن موازنته للعام المقبل 2025، لغايات إدامة وتحسين مرافق مدينة الحسن للشباب.



وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني اليوم الأحد، إن مبادرة المجلس تأتي حرصا على تطوير المنشآت الرياضية داخل مدينة الحسن للشباب لضمان جودتها وتلبيتها لاحتياجات الحركة الرياضية ومرتادي المدينة.



وأشار إلى ما تشكله مدينة الحسن كمنشأة وشبابية من أهمية للقطاع والشبابي والمجتمع المحلي، حيث تعد إحدى واجهات محافظة إربد الحضارية التي تخدم مختلف الفعاليات الوطنية وأبناء ألوية اربد ما يتطلب إدامة أداء دورها الريادي رياضيا واجتماعيا.