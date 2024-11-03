6 إشارات تقرب فينيسيوس من الهلال السعودي

لا تتوقف أخبار اهتمام الهلال السعودي بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن الظهور في الأيام الماضية، بالأخص في ظل الحديث عن رحيل نيمار بنهاية الموسم الجاري.



انضمام كريستيانو رونالدو للنصر السعودي كان بمثابة قنبلة في السعودية، لكن ضم فينيسيوس في وضعه ونجوميته الحالية وترشحه الأخير لحصد الكرة الذهبية سيكون أمرًا مختلفًا.



وفي ظل كل تلك الأخبار، وكل ما يحدث مع فينيسيوس جونيور هناك عدة شواهد وإشارات تقرب البرازيلي أكثر من الهلال، نستعرضها في التقرير الآتي.

راتب مهول

نشر موقع "ريليفو" تقريرًا في الساعات الماضية يفيد بأن الهلال قد عرض على فينيسيوس جونيور راتبًا ضخمًا للغاية تصل قيمته إلى حوالي 200 مليون يورو في الموسم الواحد.



وأوضح الموقع أن العرض يصل إلى 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصده البرازيلي لو وافق على مليار يورو كاملة، وهو رقم إجمالي عقد لم يحصل عليه أي لاعب في التاريخ، ولا حتى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.



يعني هذا الرقم أن أي تجديد لعقد فينيسيوس في صفوف ريال مدريد سيتطلب تعديلا كبيرا لراتب اللاعب، وهو الأمر الذي من المستحيل أن يحدث في ظل وجود سقف رواتب محدد مسبقًا، ورحل بسببه أمثال كريستيانو رونالدو دون تفريط في المبدأ الذي وضعه فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي.



طلبه الأخير

بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" في الليلة التي تلت الكرة الذهبية، وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي فاللاعب تلقى عرضًا رائعًا من ريال مدريد بالفعل من أجل تجديد عقده بعد الإخفاق في حصد الكرة الذهبية كنوع من أنواع الدعم وإظهار التقدير من إدارة الملكي.



جاء رد فينيسيوس صاعقا لإدارة النادي الإسباني، والتي يبدو وأنها قد بدأت تشعر بالقلق تجاه مستقبل اللاعب، حيث طالبهم بالتأني وعدم التسرع في عملية التجديد.

عرض رياضي لا يُرفض

ذكر الصحفي سانتي أونا من موقع "فوت ميركاتو"، أن الهلال قدم لفينيسيوس ما هو أكثر من مجرد عرض مالي مغري، فقد قدم له مشروعًا رياضيًا كبيرًا.



وأوضح "أونا"، أن النجم البرازيلي شاهد تصورات مذهلة لمستقبل الهلال، كما تم وعده بأنه سيتم إشراكه في اتخاذ بعض القرارات التي تخص التخطيط للصفقات الجديدة.



خسارة الكرة الذهبية

أرسل فينيسيوس رسالة قوية بعد خسارة الكرة الذهبية، مؤكدًا أنه مستعد ليحاول من جديد وأنه سيبذل ولو 10 أضعاف ما قدمه حتى ينجح في الوصول إلى مبتغاه.



لكن بعد ذلك الموسم القوي على المستويين الفردي والجماعي بالنسبة لفينيسيوس جونيور وعدم تحقيق الجائزة في نهاية المطاف، سيكون التفكير بتلك الإيجابية هو نوع من أنواع الخيال.



قد يكون التفكير الغالب على فينيسيوس جونيور في الوقت الحالي هو أنه لا يرى أي فوارق بين إسبانيا والسعودية، طالما لم يحقق الكرة الذهبية في مدريد بعد كل ما قدمه.



عنصرية في كل مكان

أصبحت ملاعب الضيوف في الدوري الإسباني تعج بالعنصرية بالأخص ضد أصحاب البشرة السمراء، وأبرزهم فينيسيوس الذي لا يكاد تمر مباراة واحدة دون أن يتلقى بعض السخرية والأصوات المستفزة من جماهير الخصوم.



لا يستطيع فينيسيوس أن يهرب من ذلك مهما ذهب يمينًا أو يسارًا، ستظل جماهير كرة القدم الإسبانية من الخصوم هم أسهل طريقة لاستفزاز البرازيلي وإخراجه عن شعوره.

كره إسباني لفينيسيوس

منذ أن أدلى فينيسيوس جونيور بذلك التصريح الذي يخص سحب كأس العالم من إسبانيا بسبب كثرة العنصرية، وقد خسر النجم البرازيلي قطاعًا لا بأس به من داعميه الإسبان.



تلك الخسارة من شأنها أن تكون سببًا في رغبة فينيسيوس في الخروج من ريال مدريد نحو فريق آخر يحتاجه ويستطيع من خلاله العودة لتقديم أفضل مستوياته.