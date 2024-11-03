6 إشارات تقرب فينيسيوس من الهلال السعودي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لا تتوقف أخبار اهتمام الهلال السعودي بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن الظهور في الأيام الماضية، بالأخص في ظل الحديث عن رحيل نيمار بنهاية الموسم الجاري.
انضمام كريستيانو رونالدو للنصر السعودي كان بمثابة قنبلة في كرة القدم السعودية، لكن ضم فينيسيوس في وضعه ونجوميته الحالية وترشحه الأخير لحصد الكرة الذهبية سيكون أمرًا مختلفًا.
وفي ظل كل تلك الأخبار، وكل ما يحدث مع فينيسيوس جونيور هناك عدة شواهد وإشارات تقرب البرازيلي أكثر من الهلال، نستعرضها في التقرير الآتي.
راتب مهول
نشر موقع "ريليفو" تقريرًا في الساعات الماضية يفيد بأن الهلال قد عرض على فينيسيوس جونيور راتبًا ضخمًا للغاية تصل قيمته إلى حوالي 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
وأوضح الموقع أن العرض يصل إلى 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصده البرازيلي لو وافق على مليار يورو كاملة، وهو رقم إجمالي عقد لم يحصل عليه أي لاعب في التاريخ، ولا حتى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.
يعني هذا الرقم أن أي تجديد لعقد فينيسيوس في صفوف ريال مدريد سيتطلب تعديلا كبيرا لراتب اللاعب، وهو الأمر الذي من المستحيل أن يحدث في ظل وجود سقف رواتب محدد مسبقًا، ورحل بسببه أمثال كريستيانو رونالدو دون تفريط في المبدأ الذي وضعه فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي.
طلبه الأخير
بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" في الليلة التي تلت الكرة الذهبية، وبالتحديد يوم الثلاثاء الماضي فاللاعب تلقى عرضًا رائعًا من ريال مدريد بالفعل من أجل تجديد عقده بعد الإخفاق في حصد الكرة الذهبية كنوع من أنواع الدعم وإظهار التقدير من إدارة الملكي.
جاء رد فينيسيوس صاعقا لإدارة النادي الإسباني، والتي يبدو وأنها قد بدأت تشعر بالقلق تجاه مستقبل اللاعب، حيث طالبهم بالتأني وعدم التسرع في عملية التجديد.
عرض رياضي لا يُرفض
ذكر الصحفي سانتي أونا من موقع "فوت ميركاتو"، أن الهلال قدم لفينيسيوس ما هو أكثر من مجرد عرض مالي مغري، فقد قدم له مشروعًا رياضيًا كبيرًا.
وأوضح "أونا"، أن النجم البرازيلي شاهد تصورات مذهلة لمستقبل الهلال، كما تم وعده بأنه سيتم إشراكه في اتخاذ بعض القرارات التي تخص التخطيط للصفقات الجديدة.
خسارة الكرة الذهبية
أرسل فينيسيوس رسالة قوية بعد خسارة الكرة الذهبية، مؤكدًا أنه مستعد ليحاول من جديد وأنه سيبذل ولو 10 أضعاف ما قدمه حتى ينجح في الوصول إلى مبتغاه.
لكن بعد ذلك الموسم القوي على المستويين الفردي والجماعي بالنسبة لفينيسيوس جونيور وعدم تحقيق الجائزة في نهاية المطاف، سيكون التفكير بتلك الإيجابية هو نوع من أنواع الخيال.
قد يكون التفكير الغالب على فينيسيوس جونيور في الوقت الحالي هو أنه لا يرى أي فوارق بين إسبانيا والسعودية، طالما لم يحقق الكرة الذهبية في مدريد بعد كل ما قدمه.
عنصرية في كل مكان
أصبحت ملاعب الضيوف في الدوري الإسباني تعج بالعنصرية بالأخص ضد أصحاب البشرة السمراء، وأبرزهم فينيسيوس الذي لا يكاد تمر مباراة واحدة دون أن يتلقى بعض السخرية والأصوات المستفزة من جماهير الخصوم.
لا يستطيع فينيسيوس أن يهرب من ذلك مهما ذهب يمينًا أو يسارًا، ستظل جماهير كرة القدم الإسبانية من الخصوم هم أسهل طريقة لاستفزاز البرازيلي وإخراجه عن شعوره.
كره إسباني لفينيسيوس
منذ أن أدلى فينيسيوس جونيور بذلك التصريح الذي يخص سحب كأس العالم من إسبانيا بسبب كثرة العنصرية، وقد خسر النجم البرازيلي قطاعًا لا بأس به من داعميه الإسبان.
تلك الخسارة من شأنها أن تكون سببًا في رغبة فينيسيوس في الخروج من ريال مدريد نحو فريق آخر يحتاجه ويستطيع من خلاله العودة لتقديم أفضل مستوياته.
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