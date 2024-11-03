قبل مانشستر يونايتد.. أموريم رفض العمل مع رونالدو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن البرتغالي روبن أموريم، الذي رحل عن قيادة سبورتنغ لشبونة ليتولى تدريب مانشستر يونايتد، خلفًا للهولندي تين هاغ.
وأعلن يونايتد، يوم الجمعة الماضي، التعاقد مع أموريم رسميًّا بعقد يمتد حتى عام 2027 مع إمكانية مده لموسم آخر.
وسيبدأ أموريم مشواره مع الفريق في 11 نوفمبر الجاري.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن المدرب البرتغالي أموريم رفض عروضًا وصلت له من ناديين أحدهما النصر السعودي، الذي ينشط بين صفوفه مواطنه كريستيانو رونالدو.
وأوضحت الصحيفة، أن ناديي النصر ووست هام يونايتد، عرضا تفعيل الشرط الجزائي في عقد أموريم مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، والبالغ 10 ملايين يورو، ولكنهما فشلا في إقناعه بالعروض.
وكان رد أموريم وقتها على العروض التي وصلت له: "أنتظر مشروعًا أكثر جاذبية، وتدريب مانشستر يونايتد هي الوظيفة التي أبحث عنها".
وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات أموريم الأخيرة عقب توليه تدريب يونايتد، ردًّا على الانتقادات بأنه قبل الرحيل عن لشبونة من أجل المال، ليجيب: "تلقيت عرضًا من نادٍ يستطيع أن يمنحني 3 أضعاف ما سأحصل عليه في مانشستر يونايتد، ولكني رفضته"، لتوضح الصحيفة أنه كان يقصد النصر السعودي.
وذكرت تقارير سابقة أن أموريم رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو للانضمام سبورتنغ لشبونة عقب رحيله عن مانشستر يونايتد.
وبدأ أموريم مسيرته التدريبية مع نادي كاسا بيا، ثم انتقل إلى فريق رديف براغا، قبل أن يقود الفريق الأول ويحقق نجاحات بارزة مع سبورتنغ لشبونة، شملت الفوز بالدوري البرتغالي مرتين، وكأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر البرتغالي.
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