قبل مانشستر يونايتد.. أموريم رفض العمل مع رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن البرتغالي روبن أموريم، الذي رحل عن قيادة سبورتنغ لشبونة ليتولى تدريب مانشستر يونايتد، خلفًا للهولندي تين هاغ.



وأعلن يونايتد، يوم الجمعة الماضي، التعاقد مع أموريم رسميًّا بعقد يمتد حتى عام 2027 مع إمكانية مده لموسم آخر.

وسيبدأ أموريم مشواره مع الفريق في 11 نوفمبر الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن المدرب البرتغالي أموريم رفض عروضًا وصلت له من ناديين أحدهما النصر السعودي، الذي ينشط بين صفوفه مواطنه كريستيانو رونالدو.



وأوضحت الصحيفة، أن ناديي النصر ووست هام يونايتد، عرضا تفعيل الشرط الجزائي في عقد أموريم مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، والبالغ 10 ملايين يورو، ولكنهما فشلا في إقناعه بالعروض.



وكان رد أموريم وقتها على العروض التي وصلت له: "أنتظر مشروعًا أكثر جاذبية، وتدريب مانشستر يونايتد هي الوظيفة التي أبحث عنها".



وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات أموريم الأخيرة عقب توليه تدريب يونايتد، ردًّا على الانتقادات بأنه قبل الرحيل عن لشبونة من أجل المال، ليجيب: "تلقيت عرضًا من نادٍ يستطيع أن يمنحني 3 أضعاف ما سأحصل عليه في مانشستر يونايتد، ولكني رفضته"، لتوضح الصحيفة أنه كان يقصد النصر السعودي.

وذكرت تقارير سابقة أن أموريم رفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو للانضمام سبورتنغ لشبونة عقب رحيله عن مانشستر يونايتد.



وبدأ أموريم مسيرته التدريبية مع نادي كاسا بيا، ثم انتقل إلى فريق رديف براغا، قبل أن يقود الفريق الأول ويحقق نجاحات بارزة مع سبورتنغ لشبونة، شملت الفوز بالدوري البرتغالي مرتين، وكأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر البرتغالي.