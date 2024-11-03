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الاتحاد الآسيوي يكشف عن مستقبل بطولات الأندية الجديدة

11/3/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مسؤول كبير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن مسابقات الأندية المجددة ستحصل على الوقت للتطور قبل النظر في تعديلات أخرى، وذلك مع وصول دوري أبطال آسيا للنخبة إلى منتصف مرحلة الدوري.

وأعاد الاتحاد الآسيوي إعادة تشكيل برنامج بطولاته للأندية قبل الموسم الذي بدأ في سبتمبر الماضي في محاولة لتشجيع الاستثمارات الجديدة مع مستوى أعلى وأكثر انسيابية ومباريات أكثر في أبرز بطولات الأندية بالقارة.

وتستأنف المرحلة الافتتاحية، غدا الاثنين، إذ تلعب الفرق ثماني مباريات بنفس نظام الدوري السويسري، ما يعني أن كل فريق لا يواجه نفس المنافس مرتين خلال الجولة الأولى. ويريد المسؤولون إعطاء الوقت الكافي للبطولة لتثبت نفسها.

وقال داتو ويندسور جون‭‭‭‭ ‬‬‬‬الأمين العام للاتحاد الآسيوي لرويترز "إنه مفهوم جديد ونموذج جديد لذلك نحتاج إلى رؤية كيف ستسير الأمور قبل إجراء أي تغييرات أخرى. إنه بالفعل تغيير هائل للأندية والجماهير وما إلى ذلك. وحتى نرى كيف يتم تجربته واختباره، حينها فقط يمكننا إجراء التعديلات أو التغييرات. إذا كنا نعتزم إحداث تغييرات، فلن يتسنى لنا تحقيقها إلا بعد خمس سنوات على الأقل. إن التغيير من أجل التغيير فقط ليس جيدا دون وجود بيانات وإحصاءات صحيحة".

وتقلص عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من 40 إلى 24 ناديا، بينما تشهد بطولة دوري أبطال آسيا 2 الجديدة مشاركة فرق من السعودية واليابان وكوريا الجنوبية إلى جانب أندية من دول أقل تصنيفا لأول مرة.

وقال ويندسور جون إن مشاركة أندية من البطولات المحلية الكبرى في القارة في دوري أبطال آسيا 2، الذي حل محل كأس الاتحاد الآسيوي، سيكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على منافسات الأندية في جميع أنحاء القارة.

وأضاف "أعطى ذلك مكانة جديدة لهذه البطولة، إذ يعتقد الناس أنها درجة ثانية لكنها ليست كذلك، إنها بطولة كبيرة يشارك فيها بعض الأندية الكبيرة. أعتقد أنه فقط عندما تلعب مع أندية قوية ومع مجموعة متنوعة من الفرق، ستتمكن من قياس مستواك ومن ثم ستتمكن من الاستثمار في فريقك للإعداد للموسم المقبل. إن هذا يمنح أنديتنا منصة جيدة للعب ضد أفضل الفرق من السعودية واليابان وكوريا والإمارات. يستطيعون أن يشاهدوا أن هذا هو المستوى الذي نبحث عنه عندما نلعب في دوري أبطال آسيا. نأمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى محليا أيضا لأنهم بحاجة إلى الاستعداد للموسم المقبل إذا فازوا".

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