صلاح يثير قلق ليفربول برسالة غامضة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أثار محمد صلاح قلق جماهير ليفربول الإنجليزي يوم الأحد بعد رسالة غامضة بعثها عبر حسابه الرسمي على "إكس"، قائلاً إنه "لن ينسى مشاعره" بغض النظر عن ما سيحدث.
ويدلف صلاح (32 عاماً) نحو دخول الفترة الحرة من عقده مع النادي الأحمر في الأول من يناير إذ بإمكانه التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.
وكتب صلاح على "إكس": صدارة الترتيب هي حيث ينتمي هذا النادي ولا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز لكن هناك بطلا واحدا وهذا ما نحن نبتغيه. شكرا لدعمكم الليلة الماضية، وبغض النظر عما قد يحدث لن أنسى شعور التسجيل في "أنفيلد".
وأحرز صلاح هدف الفوز في مرمى برايتون يوم السبت 2 - 1 ليضمن الصدارة لفريقه ليفربول في ظل خسارة المنافسين مانشستر سيتي وأرسنال ضمن الجولة إياها.
وتجاوز صلاح الهداف الأسطوري روبي فاولر يوم السبت في قائمة الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز إذ بلغ رصيده 164 هدفا في المركز الثامن بفارق 96 هدفا عن المتصدر آلان شيرر.
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