صلاح يثير قلق ليفربول برسالة غامضة

أثار محمد صلاح قلق جماهير ليفربول الإنجليزي يوم الأحد بعد رسالة غامضة بعثها عبر حسابه الرسمي على "إكس"، قائلاً إنه "لن ينسى مشاعره" بغض النظر عن ما سيحدث.



ويدلف صلاح (32 عاماً) نحو دخول الفترة الحرة من عقده مع النادي الأحمر في الأول من يناير إذ بإمكانه التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

وكتب صلاح على "إكس": صدارة الترتيب هي حيث ينتمي هذا النادي ولا شيء أقل من ذلك. كل الفرق تفوز لكن هناك بطلا واحدا وهذا ما نحن نبتغيه. شكرا لدعمكم الليلة الماضية، وبغض النظر عما قد يحدث لن أنسى شعور التسجيل في "أنفيلد".

وأحرز صلاح هدف الفوز في مرمى برايتون يوم السبت 2 - 1 ليضمن الصدارة لفريقه ليفربول في ظل خسارة المنافسين مانشستر سيتي وأرسنال ضمن الجولة إياها.



وتجاوز صلاح الهداف الأسطوري روبي فاولر يوم السبت في قائمة الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز إذ بلغ رصيده 164 هدفا في المركز الثامن بفارق 96 هدفا عن المتصدر آلان شيرر.