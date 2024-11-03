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وزير الشباب يوجه بتغيير أرضية ملعب مدينة الحسن الرياضية في إربد

11/3/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إربد- قال مدير مدينة الحسن الرياضية في محافظة اربد، عمر العزام، إن وزير الشباب يزن شديفات وبعد دراسة تاريخ الإصابات المتتالية على مدى 8 سنوات لملعب مدينة الحسن وجه اليوم الأحد، بتغيير أرضية الملعب، وذلك بعد الاطلاع على التنسيبات من لجنة المهندسين الزراعيين المكلفة من الوزارة والاتحاد الرياضي.
وأضاف أن كوادر العمل ستعمل على تغيير أرضية الملعب فور القضاء على الإصابة الحالية الموجودة في أرضية الملعب العشبية، وذلك حتى لا تنتقل الإصابة للتربة الجديدة، إضافة إلى تغيير نظام الري ونظام الصرف المائي بالكامل حال إقرار الموازنة، مبينا أن مجلس محافظة إربد خصص مبلغ 200 ألف دينار للمدينة، كما ستقوم الوزارة باستكمال المبالغ المطلوبة.
وبين أن إدارة المدينة وكوادرها مستمرة بالعمل للمحافظة على الملعب، حتى تتمكن أندية الشمال من اللعب على أرضه وبين جماهيرها المتعطشة لمتابعة فرق أنديتها على ملعب مدينتها، جنباً إلى جنب مع عمليات المعالجة للإصابة بالمبيدات اللازمة والتي باتت تُؤتي ثمارها، ولكنها تحتاج لبعض الوقت؛ بسبب شدة انتشار الإصابة المتراكمة منذ عدة سنوات. -(بترا)

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