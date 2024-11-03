وزير الشباب يوجه بتغيير أرضية ملعب مدينة الحسن الرياضية في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إربد- قال مدير مدينة الحسن الرياضية في محافظة اربد، عمر العزام، إن وزير الشباب يزن شديفات وبعد دراسة تاريخ الإصابات المتتالية على مدى 8 سنوات لملعب مدينة الحسن وجه اليوم الأحد، بتغيير أرضية الملعب، وذلك بعد الاطلاع على التنسيبات من لجنة المهندسين الزراعيين المكلفة من الوزارة والاتحاد الرياضي.
وأضاف أن كوادر العمل ستعمل على تغيير أرضية الملعب فور القضاء على الإصابة الحالية الموجودة في أرضية الملعب العشبية، وذلك حتى لا تنتقل الإصابة للتربة الجديدة، إضافة إلى تغيير نظام الري ونظام الصرف المائي بالكامل حال إقرار الموازنة، مبينا أن مجلس محافظة إربد خصص مبلغ 200 ألف دينار للمدينة، كما ستقوم الوزارة باستكمال المبالغ المطلوبة.
وبين أن إدارة المدينة وكوادرها مستمرة بالعمل للمحافظة على الملعب، حتى تتمكن أندية الشمال من اللعب على أرضه وبين جماهيرها المتعطشة لمتابعة فرق أنديتها على ملعب مدينتها، جنباً إلى جنب مع عمليات المعالجة للإصابة بالمبيدات اللازمة والتي باتت تُؤتي ثمارها، ولكنها تحتاج لبعض الوقت؛ بسبب شدة انتشار الإصابة المتراكمة منذ عدة سنوات. -(بترا)
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