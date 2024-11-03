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جرش يتجاوز رديف الحسين ويتصدر دوري كرة الأولى

11/3/2024 2:35:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- تصدر فريق جرش ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، لموسم 2024/2025 مؤقتا، بعد تغلبه على فريق الحسين (ب) بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بافتتاح منافسات الأسبوع الثامن.
وارتفع رصيد جرش إلى 16 نقطة، وتراجع الحسين ثانيا بعد تلقيه الخساره الثالثة بالدوري، ليتجمد رصيده عن 15 نقطة.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لهدف على نتيجة لقاء الكرمل وضيفه فريق الوحدات (ب)، والذي جرى بينهما على ملعب الأمير هاشم.
وارتفع رصيد الوحدات (ب) إلى 10 نقاط بالمركز التاسع، والكرمل للنقطة الثامنة بالمركز الثاني عشر.

ويستقبل كفرسوم ضيفه اتحاد الرمثا عند الثالثة والنصف عصر غد الاثنين، على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي اليرموك مع عمان إف سي عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.

ويستضيف أم القطين نظيره السرحان عند الثالثة والنصف عصر الثلاثاء على ملعب السرحان، بينما يواجه سحاب نظيره الهاشمية عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.

وتختتم المواجهات الأربعاء، بلقاء العربي وصما عند الثالثة والنصف عصراً على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي البقعة مع الجليل عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.

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