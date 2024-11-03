جرش يتجاوز رديف الحسين ويتصدر دوري كرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- تصدر فريق جرش ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، لموسم 2024/2025 مؤقتا، بعد تغلبه على فريق الحسين (ب) بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بافتتاح منافسات الأسبوع الثامن.
وارتفع رصيد جرش إلى 16 نقطة، وتراجع الحسين ثانيا بعد تلقيه الخساره الثالثة بالدوري، ليتجمد رصيده عن 15 نقطة.
وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لهدف على نتيجة لقاء الكرمل وضيفه فريق الوحدات (ب)، والذي جرى بينهما على ملعب الأمير هاشم.
وارتفع رصيد الوحدات (ب) إلى 10 نقاط بالمركز التاسع، والكرمل للنقطة الثامنة بالمركز الثاني عشر.
ويستقبل كفرسوم ضيفه اتحاد الرمثا عند الثالثة والنصف عصر غد الاثنين، على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي اليرموك مع عمان إف سي عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.
ويستضيف أم القطين نظيره السرحان عند الثالثة والنصف عصر الثلاثاء على ملعب السرحان، بينما يواجه سحاب نظيره الهاشمية عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.
وتختتم المواجهات الأربعاء، بلقاء العربي وصما عند الثالثة والنصف عصراً على ملعب الأمير هاشم، فيما يلتقي البقعة مع الجليل عند الخامسة مساء على ستاد الأمير محمد.
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