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توتنهام يكتسح أستون فيلا.. وسلوت يتغنى بصدارة ليفربول

11/3/2024 2:35:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - عاد توتنهام إلى الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف لواحد أمس ضمن الجولة العاشرة من عمر المسابقة.
وعلى ملعب توتنهام هوستبير، بادر الضيوف بالتسجيل عن طريق مورجان روجرز (32).
مع ذلك، نجح أصحاب الأرض في التعادل بعد 17 دقيقة بواسطة برينان جونسون.
وجاء الهدف الثاني (75) عن طريق دومينيك سولانسكي الذي أضاف بنفسه الهدف الثالث لفريقه والثاني له (79).
وفي النهاية، اختتم جيمس ماديسون الرباعية في الوقت بدل من الضائع.
بهذا الفوز، الذي جاء عقب الخسارة في الجولة الماضية من كريستال بالاس، يرتفع رصيد توتنهام إلى 16 نقطة في المركز السابع.
من جانبه تجمد رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة في المركز الخامس.
ساليبا: آرسنال سيصحح مساره
أبدى مدافع آرسنال ويليام ساليبا، ثقته في قدرة فريقه على تصحيح مساره بعد الخسارة على ملعب نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر تحقيق الفوز على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء.
وسيكون الفوز على إنتر ميلان خير إعداد لآرسنال قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال المدافع الفرنسي الدولي ساليبا للموقع الرسمي لآرسنال "الأسبوع المقبل أمامنا مباراتين كبيرتين نتطلع من خلالهما لتحقيق الفوز، أعتقد أن بمقدورنا تحقيق ذلك إذا قدمنا كل ما بوسعنا".
وأضاف: "إنتر مباراة كبيرة، إذا فزنا سنستعيد ثقتنا وعلينا أن نفعل ذلك، نحن جميعا نرغب في خوض مباريات كبيرة مثل هذه".
ولدى سؤاله عما إذا كان غياب المهاجم مارتين اوديجارد بسبب الإصابة تسبب في الخسارة أمام نيوكاسل، قال المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا "هو غير متاح، من الممكن أن نتحدث في هذا الأمر طويلا".
وتابع: "لم يتواجد (اوديجارد) معنا في أخر أربعة أو ستة أسابيع، وهو غير متواجد بعد، لكن لدينا العديد من الإجابات الأخرى التي كانت مؤثرة للغاية. اليوم علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونقدم التهنئة إلى نيوكاسل ونمضي قدما".
جوارديولا يعترف
أوضح مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، أن فريقه لم ينجح في التعامل مع بورنموث في الوقت الذي يعاني فيه من الإصابات، ليخسر 1-2 وتنتهي مسيرته بدون هزيمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد 32 مباراة.
ودخل حامل لقب الدوري الإنجليزي المباراة بدون نجومه الأساسيين، وفشل الفريق في مجاراة بورنموث الذي لعب بأسلوب دفاعي وقدم كذلك عرضا هجوميا رائعا في المباراة، وتوجه بهدفين لأنتوان سيمنيو وإيفانيلسون ليفوز على مانشستر سيتي لأول مرة في الدوري الإنجليزي.
وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "روبن دياز سيغيب حتى التوقف الدولي، مانويل أكانجي وناثان آكي قدما مجهودا كبيرا في مباراة احتجنا لهما فيها، كايل ووكر أيضا غاب عن التدريبات لمدة 18 أو 19 يوما".
وأضاف: "ريكو لويس حظي بالعديد من الدقائق وهو مجهد أيضا، لذلك فهذا هو المركز الذي نحتاجه، يجب علينا أن نعالج أمر الدقائق، لكننا لم ننجح في ذلك لقد كانوا سريعين للغاية اليوم ولم ننجح في التعامل معهم".
وتابع مدرب مانشستر سيتي: "في بعض الأحيان علينا أن نتقبل فكرة أن المنافسين يتحكمون باللعب أيضا، في بعض الأحيان ننجح في التعامل مع ذلك وفي بعض الأحيان يكون الأمر صعبا بعض الشيء،هذا ما حدث اليوم".
من جهته، أكد كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي تطلعه وزملاؤه لتعويض الجماهير بعد الهزيمة على ملعب بورنموث.
وقال ووكر بشأن الغيابات في صفوف فريقه: "لا أعتقد أننا نستخدم ذلك كعذر، لدينا لاعبين على مقاعد البدلاء ولاعبين بدأوا اليوم وشعروا أنهم لائقون للعب".
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن ووكر قوله: "يجب أن نعطي الفضل الكامل لبورنموث ونركز على المباراة التالية، ليس من الجيد أن نأتي إلى هنا ولا نحقق الفوز".
وأضاف قائد مانشستر سيتي: "أحيانا عليك أن تلعب المباراة بالعاطفة. في بعض الآحيان، عندما تكون لدينا الإصابات ويفتقر اللاعبون إلى الطاقة، في نفس الوقت الذي حصل فيه بورنموث على ستة أيام للاستعداد لهذه المباراة، تحتاج إلى اللعب بقلبك".
وختم ووكر تصريحاته بالقول: "شعرت أنه في آخر عشر دقائق عدنا إلى المباراة، ولكن عندما نتأخر بهدفين فإن المباراة ستكون معركة شاقة".
سلوت سعيد بالصدارة
أعرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بالفوز على برايتون 2-1 وتصدر جدول ترتيب البريميرليج أول من أمس.
وقال سلوت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: "لطالما كان لدى برايتون فكرة رائعة عن كرة القدم لسنوات عديدة.. كان لديهم خطة لعب رائعة اليوم أيضًا وأنفقوا الكثير من المال في السنوات الأخيرة للحصول على هذا القدر من الجودة".
وأضاف: "لست مندهشًا من أن الشوط الأول كان صعبًا حقًا بالنسبة لنا.. كانت الكثافة أقل بكثير مما أتوقعه من لاعبينا. مع بداية الشوط الثاني تغيرت المباراة تمامًا، لم يكن الأمر يتعلق بالتكتيكات بدون الكرة، بل كان الأمر يتعلق بالركض والاستمرار في الركض.. هذا ما فعلوه جنبًا إلى جنب مع الإعداد بشكل مختلف قليلًا على الكرة".
وعن خسارة آرسنال ومانشستر سيتي، قال: "ليس بسبب تلك النتائج، ولكن لأنه شعور خاص لأننا واجهنا آرسنال الأسبوع الماضي وهو فريق صعب للغاية يتمتع بالجودة".
وواصل: "اليوم واجهنا نفس الجودة والفكرة عن كرة القدم، وفي المرتين كان علينا أن نعود من الخلف للحصول على نتيجة.. هذا ما يجعل يومي سعيدًا، وليس النتائج التي حققها منافسينا في المباريات الأخرى".
من جانبه، علق الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على فوز فريقه بالقول: "أعتقد أنه على مدار العامين الماضيين لم نلعب مباراة سهلة ضدهم (برايتون) أبدًا، الأمر دائمًا يكون صعبًا ويمكنك التأكد من ذلك بمشاهدة الشوط الأول".
وأوضح: "لم نضغط جيدًا وكنا غير متقنين في الاستحواذ. لقد كان تقدمهم في الشوط الأول مستحقًا".
وتابع: "دخلنا بطاقة مختلفة تمامًا في الشوط الثاني وحصلنا على ما نستحقه على ما أعتقد".
وعن تصدر الدوري قال: "من المبكر جدًا أن (نضغط أنفسنا) بهذا الأمر. نريد أن نكون في صدارة الدوري، لكننا نريد ذلك بعد المباراة الأخيرة في أيار (مايو)".
وختم: "النتائج جيدة حتى الآن، ولكن الطريق ما يزال طويلًا".
أما الهولندي كودي جاكبو مهاجم ليفربول، فأكد أن فوز فريقه على برايتون، أهم من نجاحه في هز الشباك.
وقال جاكبو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وعدم التساهل في التعامل مع الكرة والضغط بشكل جيد".
وأضاف: "أعتقد أن الشوط الثاني كان أفضل بكثير، تحلينا بالخطورة المطلوبة وصنعنا الفرص ثم جاءت الأهداف".
وعن هدفه، علق: "إنه شعور رائع، ولكن أعتقد أن أهم شيء اليوم هو أننا حققنا الفوز وليس مجرد نجاحي في هز الشباك".
ونوه: "كانت مباراة صعبة للغاية ضد خصم جيد، حصد نقاط الفوز أهم شيء بالنسبة لنا". -(وكالات)

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