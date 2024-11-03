توتنهام يكتسح أستون فيلا.. وسلوت يتغنى بصدارة ليفربول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - عاد توتنهام إلى الانتصارات في الدوري
الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف لواحد أمس ضمن الجولة العاشرة من عمر المسابقة.
وعلى ملعب توتنهام هوستبير، بادر الضيوف بالتسجيل عن طريق مورجان روجرز (32).
مع ذلك، نجح أصحاب الأرض في التعادل بعد 17 دقيقة بواسطة برينان جونسون.
وجاء الهدف الثاني (75) عن طريق دومينيك سولانسكي الذي أضاف بنفسه الهدف الثالث لفريقه والثاني له (79).
وفي النهاية، اختتم جيمس ماديسون الرباعية في الوقت بدل من الضائع.
بهذا الفوز، الذي جاء عقب الخسارة في الجولة الماضية من كريستال بالاس، يرتفع رصيد توتنهام إلى 16 نقطة في المركز السابع.
من جانبه تجمد رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة في المركز الخامس.
ساليبا: آرسنال سيصحح مساره
أبدى مدافع آرسنال ويليام ساليبا، ثقته في قدرة فريقه على تصحيح مساره بعد الخسارة على ملعب نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر تحقيق الفوز على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء.
وسيكون الفوز على إنتر ميلان خير إعداد لآرسنال قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي الأحد المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال المدافع الفرنسي الدولي ساليبا للموقع الرسمي لآرسنال "الأسبوع المقبل أمامنا مباراتين كبيرتين نتطلع من خلالهما لتحقيق الفوز، أعتقد أن بمقدورنا تحقيق ذلك إذا قدمنا كل ما بوسعنا".
وأضاف: "إنتر مباراة كبيرة، إذا فزنا سنستعيد ثقتنا وعلينا أن نفعل ذلك، نحن جميعا نرغب في خوض مباريات كبيرة مثل هذه".
ولدى سؤاله عما إذا كان غياب المهاجم مارتين اوديجارد بسبب الإصابة تسبب في الخسارة أمام نيوكاسل، قال المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا "هو غير متاح، من الممكن أن نتحدث في هذا الأمر طويلا".
وتابع: "لم يتواجد (اوديجارد) معنا في أخر أربعة أو ستة أسابيع، وهو غير متواجد بعد، لكن لدينا العديد من الإجابات الأخرى التي كانت مؤثرة للغاية. اليوم علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونقدم التهنئة إلى نيوكاسل ونمضي قدما".
جوارديولا يعترف
أوضح مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، أن فريقه لم ينجح في التعامل مع بورنموث في الوقت الذي يعاني فيه من الإصابات، ليخسر 1-2 وتنتهي مسيرته بدون هزيمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد 32 مباراة.
ودخل حامل لقب الدوري الإنجليزي المباراة بدون نجومه الأساسيين، وفشل الفريق في مجاراة بورنموث الذي لعب بأسلوب دفاعي وقدم كذلك عرضا هجوميا رائعا في المباراة، وتوجه بهدفين لأنتوان سيمنيو وإيفانيلسون ليفوز على مانشستر سيتي لأول مرة في الدوري الإنجليزي.
وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "روبن دياز سيغيب حتى التوقف الدولي، مانويل أكانجي وناثان آكي قدما مجهودا كبيرا في مباراة احتجنا لهما فيها، كايل ووكر أيضا غاب عن التدريبات لمدة 18 أو 19 يوما".
وأضاف: "ريكو لويس حظي بالعديد من الدقائق وهو مجهد أيضا، لذلك فهذا هو المركز الذي نحتاجه، يجب علينا أن نعالج أمر الدقائق، لكننا لم ننجح في ذلك لقد كانوا سريعين للغاية اليوم ولم ننجح في التعامل معهم".
وتابع مدرب مانشستر سيتي: "في بعض الأحيان علينا أن نتقبل فكرة أن المنافسين يتحكمون باللعب أيضا، في بعض الأحيان ننجح في التعامل مع ذلك وفي بعض الأحيان يكون الأمر صعبا بعض الشيء،هذا ما حدث اليوم".
من جهته، أكد كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي تطلعه وزملاؤه لتعويض الجماهير بعد الهزيمة على ملعب بورنموث.
وقال ووكر بشأن الغيابات في صفوف فريقه: "لا أعتقد أننا نستخدم ذلك كعذر، لدينا لاعبين على مقاعد البدلاء ولاعبين بدأوا اليوم وشعروا أنهم لائقون للعب".
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن ووكر قوله: "يجب أن نعطي الفضل الكامل لبورنموث ونركز على المباراة التالية، ليس من الجيد أن نأتي إلى هنا ولا نحقق الفوز".
وأضاف قائد مانشستر سيتي: "أحيانا عليك أن تلعب المباراة بالعاطفة. في بعض الآحيان، عندما تكون لدينا الإصابات ويفتقر اللاعبون إلى الطاقة، في نفس الوقت الذي حصل فيه بورنموث على ستة أيام للاستعداد لهذه المباراة، تحتاج إلى اللعب بقلبك".
وختم ووكر تصريحاته بالقول: "شعرت أنه في آخر عشر دقائق عدنا إلى المباراة، ولكن عندما نتأخر بهدفين فإن المباراة ستكون معركة شاقة".
سلوت سعيد بالصدارة
أعرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن سعادته بالفوز على برايتون 2-1 وتصدر جدول ترتيب البريميرليج أول من أمس.
وقال سلوت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: "لطالما كان لدى برايتون فكرة رائعة عن كرة القدم لسنوات عديدة.. كان لديهم خطة لعب رائعة اليوم أيضًا وأنفقوا الكثير من المال في السنوات الأخيرة للحصول على هذا القدر من الجودة".
وأضاف: "لست مندهشًا من أن الشوط الأول كان صعبًا حقًا بالنسبة لنا.. كانت الكثافة أقل بكثير مما أتوقعه من لاعبينا. مع بداية الشوط الثاني تغيرت المباراة تمامًا، لم يكن الأمر يتعلق بالتكتيكات بدون الكرة، بل كان الأمر يتعلق بالركض والاستمرار في الركض.. هذا ما فعلوه جنبًا إلى جنب مع الإعداد بشكل مختلف قليلًا على الكرة".
وعن خسارة آرسنال ومانشستر سيتي، قال: "ليس بسبب تلك النتائج، ولكن لأنه شعور خاص لأننا واجهنا آرسنال الأسبوع الماضي وهو فريق صعب للغاية يتمتع بالجودة".
وواصل: "اليوم واجهنا نفس الجودة والفكرة عن كرة القدم، وفي المرتين كان علينا أن نعود من الخلف للحصول على نتيجة.. هذا ما يجعل يومي سعيدًا، وليس النتائج التي حققها منافسينا في المباريات الأخرى".
من جانبه، علق الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على فوز فريقه بالقول: "أعتقد أنه على مدار العامين الماضيين لم نلعب مباراة سهلة ضدهم (برايتون) أبدًا، الأمر دائمًا يكون صعبًا ويمكنك التأكد من ذلك بمشاهدة الشوط الأول".
وأوضح: "لم نضغط جيدًا وكنا غير متقنين في الاستحواذ. لقد كان تقدمهم في الشوط الأول مستحقًا".
وتابع: "دخلنا بطاقة مختلفة تمامًا في الشوط الثاني وحصلنا على ما نستحقه على ما أعتقد".
وعن تصدر الدوري قال: "من المبكر جدًا أن (نضغط أنفسنا) بهذا الأمر. نريد أن نكون في صدارة الدوري، لكننا نريد ذلك بعد المباراة الأخيرة في أيار (مايو)".
وختم: "النتائج جيدة حتى الآن، ولكن الطريق ما يزال طويلًا".
أما الهولندي كودي جاكبو مهاجم ليفربول، فأكد أن فوز فريقه على برايتون، أهم من نجاحه في هز الشباك.
وقال جاكبو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وعدم التساهل في التعامل مع الكرة والضغط بشكل جيد".
وأضاف: "أعتقد أن الشوط الثاني كان أفضل بكثير، تحلينا بالخطورة المطلوبة وصنعنا الفرص ثم جاءت الأهداف".
وعن هدفه، علق: "إنه شعور رائع، ولكن أعتقد أن أهم شيء اليوم هو أننا حققنا الفوز وليس مجرد نجاحي في هز الشباك".
ونوه: "كانت مباراة صعبة للغاية ضد خصم جيد، حصد نقاط الفوز أهم شيء بالنسبة لنا". -(وكالات)
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