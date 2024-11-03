Monday, 04 November 2024 02:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برشلونة يحسم ديربي كاتالونيا بسهولة.. ونابولي يتلقى هزيمته الثانية

11/3/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - حقق برشلونة انتصارا مستحقا بنتيجة 3-1، خلال مواجهة الديربي ضد إسبانيول مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 12 من الليجا، في معقل "البلاوجرانا" ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".
وسجل لبرشلونة، داني أولمو (هدفان) ورافينيا في الدقائق 12 و23 و31، بينما سجل هدف إسبانيول الوحيد خافيير بوادو في الدقيقة 63.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.
بدأت المباراة، بضغط من برشلونة، حيث تلقى داني أولمو كرة عرضية من هيكتور فورت داخل المنطقة، وارتقى وسدد كرة رأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 7.
ونجح أولمو في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 12، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر لامين يامال، ومن لمسة واحدة سدد كرة لمست يد الحارس وارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.
وأضاف رافينيا الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 23، إذ تلقى تمريرة في العمق من مارك كاسادو وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس خوان جارسيا.
ونجح خوفري في تقليص النتيجة لإسبانيول، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 28، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على المغربي عمر الهلالي.
وسجل داني أولمو هدفه الشخصي الثاني، والثالث لبرشلونة في الدقيقة 31، حيث تلقى تمريرة من بالدي على حدود منطقة الجزاء، وصوب كرة صاروخية أسفل يمين الحارس.
وحاول روبرت ليفاندوفسكي توسيع النتيجة بالهدف الرابع، إذ صوب كرة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها على مرتين الحارس خوان جارسيا بالدقيقة 37.
ومع بداية الشوط الثاني، صوب يامال كرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجانب المرمى.
وسجل تيخيرو الهدف الأول لإسبانيول، في الدقيقة 57، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، حيث أثبت وجود تسلل على زميله خوفري.
ونجح خافيير بوادو في التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 63، حيث انطلق كارلوس روميرو على الطرف الأيسر وأرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ومن لمسة واحدة وضعها بوادو في الشباك.
وطالب المغربي وليد شديرة نجم إسبانيول بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 72، لوجود لمسة يد على كوبارسي، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء.
واستمرت سيطرة برشلونة في الدقائق الأخيرة، حتى سجل البديل أنسو فاتي الهدف الرابع في الدقيقة 93، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بحصد البارسا النقاط الثلاث.
من ناحية ثانية، عاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات وتحضر جيدا لما ينتظره بعد غد الأربعاء في العاصمة الفرنسية، حين يحلّ على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على ضيفه لاس بالماس 2-0.
ووسط أجواء حزينة بسبب الفيضانات الكارثية في شرق البلاد التي خلفت 213 قتيلا حسب الأرقام الأخيرة، استعاد أتلتيكو توازنه بعد تلقيه في المرحلة الماضية هزيمته الأولى في الدوري لهذا الموسم على يد مضيفه ريال بيتيس (0-1).
وبانتصاره السادس للموسم، رفع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بفارق 10 نقاط عن برشلونة.
وتقدم أتلتيكو بفارق نقطتين عن فياريال الذي تأجلت مباراته مع رايو فايكانو بسبب الفيضانات، على غرار مباراة ريال مدريد حامل اللقب وثاني الترتيب (24 نقطة) مع مضيفه "المكنوب" فالنسيا.
لكن رابطة الدوري أبقت على المباريات الثماني الأخرى، وخرج أتلتيكو منتصرا أمس بفضل جيوليانو سيميوني، نجل المدرب دييجو، الذي سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة 37 بعد تمريرة من مواطنه ناهويل مولينا، والنرويجي البديل ألكسندر سورلوث الذي ضمن الفوز بهدفه الرابع بقميص فريقه الجديد في الدقيقة 83 بتمريرة من البديل الآخر الأرجنتيني رودريجو دي بول.
ويأمل أتلتيكو في أن يمنحه هذا الفوز الدفع اللازم قبل رحلته إلى باريس حيث يسعى إلى فوزه الثاني في المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلتها الجديدة، بعد أول افتتاحا على لايبزج الألماني 2-1 قبل هزيمتين ثقيلتين أمام بنفيكا البرتغالي 0-4 وليل الفرنسي على أرضه 1-3.
سيري أ
مني نابولي المتصدر بهزيمة ثانية للموسم وجاءت قاسية على يد ضيفه أتالانتا 0-3، بثنائية للنيجيري أديمولا لوكمان أمس، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ودخل نابولي بقيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي اللقاء على خلفية خمسة انتصارات متتالية وهزيمة وحيدة تلقاها في المرحلة الافتتاحية أمام فيرونا (0-3) خارج الديار، ما جعله يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط عن إنتر حامل اللقب.
ونتيجة غيابه عن المشاركة القارية بسبب ترتيبه المخيب الموسم الماضي، بدا نابولي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن أتالانتا زعزع ثقته حين أسقطه في معقله "دييجو أرماندو مارادونا"، محققا فوزه الخامس تواليا ما جعله في قلب الصراع على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.
وتأتي الخسارة أمام أتالانتا الذي أذل الفريق الجنوبي 3-0 أيضا في الملعب ذاته خلال اللقاء الأخير بينهما، قبل زيارة كونتي إلى ملعب فريقه السابق إنتر الأحد المقبل ثم استضافة روما في المرحلة التي تليها.
أما أتالانتا، فتحضر جيدا لرحلته الصعبة إلى ألمانيا حيث يتواجه الأربعاء مع شتوتجارت وصيف بطل الـ"بوندسليجا" في اختباره الرابع في المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحلتها الجديدة (جمع 5 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى).
وحسم فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني اللقاء فعليا في شوطه الأول، حين أنهاه متقدما بهدفي لوكمان.
وقال جاسبيريني لشبكة "دازون" للبث التدفقي: "نحن نعلم بأننا أقوياء، لا ننكر ذلك. من الواضح أن هذه المباريات تشكل اختبارا لمعرفة أين موقعنا حاليا في مواجهة فريق قوي قام بعمل رائع منذ بداية الموسم".
وتابع: "كنا نعلم أننا بحاجة لتقديم أداء كبير وفعلنا ذلك، لكن الفريق نضج أيضا منذ الموسم الماضي بفضل الثقة التي اكتسبناها من انتصارنا الأوروبي"، في إشارة إلى لقب "يوروبا ليج" الذي أحرزه أتالانتا الموسم الماضي بفوزه الكبير على باير ليفركوزن بطل ألمانيا 3-0 في النهائي.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة حين وصلته الكرة من البلجيكي شارل دي كيتلار عقب عرضية لماتيو روجيري اعترضها الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا، فسددها النيجيري في الشباك على "الطاير" من زاوية صعبة.
وبعد فرصة لنابولي من الوافد الجديد الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي أطلق كرة صاروخية من مشارف المنطقة ارتدت من القائم (12)، ضرب لوكمان مجددا وعزز تقدم الضيوف بهدف ثان إثر مجهود فردي لدي كيتلار الذي تلاعب بمدافعين على الجهة اليمنى قبل أن يعكس الكرة للنيجيري، فتخلص الأخير من جوفاني دي لورينزو ثم أطلقها قوية في الشباك (32)، مسجلا هدفه السادس في الدوري لهذا الموسم.
واعتقد أتالانتا أنه أضاف الهدف الثالث عبر سياد كولاشيناتش في بداية الشوط الثاني لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل والخطأ على المدافع البوسني (57).
ورغم المحاولات والسيطرة التي حاول أتالانتا أن يستغلها عبر الهجمات المرتدة، وقرار كونتي بإخراج البلجيكي روميلو لوكاكو والجورجي خفيتشا كافارتسخيليا لصالح الأرجنتيني جيوفاني سيميوني والبرازيلي دافيد نيريش تواليا، بقيت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع حين عزز البديل ماتيو ريتيجي صدارته لترتيب الهدافين بهدفه العاشر للموسم والثالث للضيوف في اللقاء بعد تمريرة من البديل الآخر راوول بيلانوفا (2+90).
وحقق فيورنتنيا فوزه الخامس تواليا في الدوري والسابع في مختلف المسابقات وجاء على أرض تورينو بهد نظيف سجله مويز كين (41).
وهو الهدف الخامس لكين هذا الموسم الذي استعاد شهيته التهديفية بعد مغادرته يوفنتوس إلى فريق "فيولا" الصيف الماضي. وارتقى فيورنتنيا للمركز الثالث مؤقتا برصيد 22 نقطة بالتساوي مع أتالانتا. -(وكالات)

MENAFN03112024000072011014ID1108846180

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث