برشلونة يحسم ديربي كاتالونيا بسهولة.. ونابولي يتلقى هزيمته الثانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - حقق برشلونة انتصارا مستحقا بنتيجة 3-1، خلال مواجهة الديربي ضد إسبانيول مساء أمس، ضمن منافسات الجولة 12 من الليجا، في معقل "البلاوجرانا" ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".
وسجل لبرشلونة، داني أولمو (هدفان) ورافينيا في الدقائق 12 و23 و31، بينما سجل هدف إسبانيول الوحيد خافيير بوادو في الدقيقة 63.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 33 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.
بدأت المباراة، بضغط من برشلونة، حيث تلقى داني أولمو كرة عرضية من هيكتور فورت داخل المنطقة، وارتقى وسدد كرة رأسية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 7.
ونجح أولمو في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 12، إذ تلقى كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر لامين يامال، ومن لمسة واحدة سدد كرة لمست يد الحارس وارتطمت بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.
وأضاف رافينيا الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 23، إذ تلقى تمريرة في العمق من مارك كاسادو وسدد كرة ساقطة من فوق الحارس خوان جارسيا.
ونجح خوفري في تقليص النتيجة لإسبانيول، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 28، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على المغربي عمر الهلالي.
وسجل داني أولمو هدفه الشخصي الثاني، والثالث لبرشلونة في الدقيقة 31، حيث تلقى تمريرة من بالدي على حدود منطقة الجزاء، وصوب كرة صاروخية أسفل يمين الحارس.
وحاول روبرت ليفاندوفسكي توسيع النتيجة بالهدف الرابع، إذ صوب كرة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها على مرتين الحارس خوان جارسيا بالدقيقة 37.
ومع بداية الشوط الثاني، صوب يامال كرة على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجانب المرمى.
وسجل تيخيرو الهدف الأول لإسبانيول، في الدقيقة 57، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، حيث أثبت وجود تسلل على زميله خوفري.
ونجح خافيير بوادو في التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 63، حيث انطلق كارلوس روميرو على الطرف الأيسر وأرسل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ومن لمسة واحدة وضعها بوادو في الشباك.
وطالب المغربي وليد شديرة نجم إسبانيول بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 72، لوجود لمسة يد على كوبارسي، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء.
واستمرت سيطرة برشلونة في الدقائق الأخيرة، حتى سجل البديل أنسو فاتي الهدف الرابع في الدقيقة 93، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بحصد البارسا النقاط الثلاث.
من ناحية ثانية، عاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات وتحضر جيدا لما ينتظره بعد غد الأربعاء في العاصمة الفرنسية، حين يحلّ على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على ضيفه لاس بالماس 2-0.
ووسط أجواء حزينة بسبب الفيضانات الكارثية في شرق البلاد التي خلفت 213 قتيلا حسب الأرقام الأخيرة، استعاد أتلتيكو توازنه بعد تلقيه في المرحلة الماضية هزيمته الأولى في الدوري لهذا الموسم على يد مضيفه ريال بيتيس (0-1).
وبانتصاره السادس للموسم، رفع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث مؤقتا بفارق 10 نقاط عن برشلونة.
وتقدم أتلتيكو بفارق نقطتين عن فياريال الذي تأجلت مباراته مع رايو فايكانو بسبب الفيضانات، على غرار مباراة ريال مدريد حامل اللقب وثاني الترتيب (24 نقطة) مع مضيفه "المكنوب" فالنسيا.
لكن رابطة الدوري أبقت على المباريات الثماني الأخرى، وخرج أتلتيكو منتصرا أمس بفضل جيوليانو سيميوني، نجل المدرب دييجو، الذي سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة 37 بعد تمريرة من مواطنه ناهويل مولينا، والنرويجي البديل ألكسندر سورلوث الذي ضمن الفوز بهدفه الرابع بقميص فريقه الجديد في الدقيقة 83 بتمريرة من البديل الآخر الأرجنتيني رودريجو دي بول.
ويأمل أتلتيكو في أن يمنحه هذا الفوز الدفع اللازم قبل رحلته إلى باريس حيث يسعى إلى فوزه الثاني في المجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا بحلتها الجديدة، بعد أول افتتاحا على لايبزج الألماني 2-1 قبل هزيمتين ثقيلتين أمام بنفيكا البرتغالي 0-4 وليل الفرنسي على أرضه 1-3.
سيري أ
مني نابولي المتصدر بهزيمة ثانية للموسم وجاءت قاسية على يد ضيفه أتالانتا 0-3، بثنائية للنيجيري أديمولا لوكمان أمس، في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ودخل نابولي بقيادة مدربه الجديد أنتونيو كونتي اللقاء على خلفية خمسة انتصارات متتالية وهزيمة وحيدة تلقاها في المرحلة الافتتاحية أمام فيرونا (0-3) خارج الديار، ما جعله يتصدر الترتيب بفارق 4 نقاط عن إنتر حامل اللقب.
ونتيجة غيابه عن المشاركة القارية بسبب ترتيبه المخيب الموسم الماضي، بدا نابولي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن أتالانتا زعزع ثقته حين أسقطه في معقله "دييجو أرماندو مارادونا"، محققا فوزه الخامس تواليا ما جعله في قلب الصراع على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.
وتأتي الخسارة أمام أتالانتا الذي أذل الفريق الجنوبي 3-0 أيضا في الملعب ذاته خلال اللقاء الأخير بينهما، قبل زيارة كونتي إلى ملعب فريقه السابق إنتر الأحد المقبل ثم استضافة روما في المرحلة التي تليها.
أما أتالانتا، فتحضر جيدا لرحلته الصعبة إلى ألمانيا حيث يتواجه الأربعاء مع شتوتجارت وصيف بطل الـ"بوندسليجا" في اختباره الرابع في المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا بحلتها الجديدة (جمع 5 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى).
وحسم فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني اللقاء فعليا في شوطه الأول، حين أنهاه متقدما بهدفي لوكمان.
وقال جاسبيريني لشبكة "دازون" للبث التدفقي: "نحن نعلم بأننا أقوياء، لا ننكر ذلك. من الواضح أن هذه المباريات تشكل اختبارا لمعرفة أين موقعنا حاليا في مواجهة فريق قوي قام بعمل رائع منذ بداية الموسم".
وتابع: "كنا نعلم أننا بحاجة لتقديم أداء كبير وفعلنا ذلك، لكن الفريق نضج أيضا منذ الموسم الماضي بفضل الثقة التي اكتسبناها من انتصارنا الأوروبي"، في إشارة إلى لقب "يوروبا ليج" الذي أحرزه أتالانتا الموسم الماضي بفوزه الكبير على باير ليفركوزن بطل ألمانيا 3-0 في النهائي.
وجاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة حين وصلته الكرة من البلجيكي شارل دي كيتلار عقب عرضية لماتيو روجيري اعترضها الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا، فسددها النيجيري في الشباك على "الطاير" من زاوية صعبة.
وبعد فرصة لنابولي من الوافد الجديد الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذي أطلق كرة صاروخية من مشارف المنطقة ارتدت من القائم (12)، ضرب لوكمان مجددا وعزز تقدم الضيوف بهدف ثان إثر مجهود فردي لدي كيتلار الذي تلاعب بمدافعين على الجهة اليمنى قبل أن يعكس الكرة للنيجيري، فتخلص الأخير من جوفاني دي لورينزو ثم أطلقها قوية في الشباك (32)، مسجلا هدفه السادس في الدوري لهذا الموسم.
واعتقد أتالانتا أنه أضاف الهدف الثالث عبر سياد كولاشيناتش في بداية الشوط الثاني لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل والخطأ على المدافع البوسني (57).
ورغم المحاولات والسيطرة التي حاول أتالانتا أن يستغلها عبر الهجمات المرتدة، وقرار كونتي بإخراج البلجيكي روميلو لوكاكو والجورجي خفيتشا كافارتسخيليا لصالح الأرجنتيني جيوفاني سيميوني والبرازيلي دافيد نيريش تواليا، بقيت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع حين عزز البديل ماتيو ريتيجي صدارته لترتيب الهدافين بهدفه العاشر للموسم والثالث للضيوف في اللقاء بعد تمريرة من البديل الآخر راوول بيلانوفا (2+90).
وحقق فيورنتنيا فوزه الخامس تواليا في الدوري والسابع في مختلف المسابقات وجاء على أرض تورينو بهد نظيف سجله مويز كين (41).
وهو الهدف الخامس لكين هذا الموسم الذي استعاد شهيته التهديفية بعد مغادرته يوفنتوس إلى فريق "فيولا" الصيف الماضي. وارتقى فيورنتنيا للمركز الثالث مؤقتا برصيد 22 نقطة بالتساوي مع أتالانتا. -(وكالات)
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