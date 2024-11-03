أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر ينطلق 7 الشهر المقبل في العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- انطلقت تحضيرات الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" لاستقبال العدائين من أنحاء العالم كافة، في ماراثون
أيلة نصف البحر الأحمر، والذي سيقام يوم الجمعة 7 الشهر المقبل، في مدينة العقبة.
ويقام هذا الحدث الرياضي
المميز يقام للسنة الثامنة عشرة تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، حيث يأتي العام الحالي بشعار "أركض لغايات نبيلة"، مواصلا نهج الجمعية في تعزيز أهمية الرياضة وأسلوب الحياة الصحي، وفي دعم المؤسسات الخيرية بتكاتف مجتمعي فريد.
وفي خطوة تعكس التزام الجمعية بمبادئ التكافل، سيتم تخصيص 20 % من أرباح التذاكر لدعم الأشقاء في غزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مما يضفي بعدا إنسانيا أكبر لهذا الحدث الوطني.
وقالت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات: "نستعد بحماس لاستضافة ماراثون أيلة نصف البحر الأحمر في مدينة العقبة، تلك المدينة الرائعة التي تجمع بين الجمال الطبيعي والبنية التحتية السياحية المتطورة، مما يجعلها الوجهة المثالية لتجربة رياضية وسياحية مميزة".
وفتحت الجمعية الأردنية للماراثونات باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني ، مع إتاحة الفرصة للراغبين بالتسجيل في عمّان حتى الأربعاء 30 الحالي، ومن الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً. كما يمكن التسجيل في العقبة من خلال مكتب التسجيل في ملعب العقبة - من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، خلال الفترة من 26 الحالي وحتى 6 الشهر المقبل.
ويقام هذا الحدث بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويحمل اسم شركة واحة أيلة للتطوير التي تعد الراعي الرسمي للماراثون للعام الثامن عشر على التوالي، إلى جانب الرعاة الذهبيين، وهم أمانة عمان الكبرى، هيئة تنشيط السياحة، ملعب تطوير العقبة. وتتكامل هذه الجهود بدعم من الجهات الإعلامية والإعلانية، الهيئات الأمنية، والمؤسسات الخيرية التي تقدم المتطوعين، مما يجعل من هذا الماراثون حدثًا متكاملًا يجمع بين الرياضة، السياحة، والعمل الخيري في قالب وطني مشترك.
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