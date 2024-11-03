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أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر ينطلق 7 الشهر المقبل في العقبة

11/3/2024 2:35:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- انطلقت تحضيرات الجمعية الأردنية للماراثونات "Run Jordan" لاستقبال العدائين من أنحاء العالم كافة، في ماراثون أيلة نصف البحر الأحمر، والذي سيقام يوم الجمعة 7 الشهر المقبل، في مدينة العقبة.
ويقام هذا الحدث الرياضي المميز يقام للسنة الثامنة عشرة تحت رعاية سمو الأمير فراس بن رعد، حيث يأتي العام الحالي بشعار "أركض لغايات نبيلة"، مواصلا نهج الجمعية في تعزيز أهمية الرياضة وأسلوب الحياة الصحي، وفي دعم المؤسسات الخيرية بتكاتف مجتمعي فريد.
وفي خطوة تعكس التزام الجمعية بمبادئ التكافل، سيتم تخصيص 20 % من أرباح التذاكر لدعم الأشقاء في غزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مما يضفي بعدا إنسانيا أكبر لهذا الحدث الوطني.
وقالت الآنسة لينا الكرد، المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات: "نستعد بحماس لاستضافة ماراثون أيلة نصف البحر الأحمر في مدينة العقبة، تلك المدينة الرائعة التي تجمع بين الجمال الطبيعي والبنية التحتية السياحية المتطورة، مما يجعلها الوجهة المثالية لتجربة رياضية وسياحية مميزة".
وفتحت الجمعية الأردنية للماراثونات باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني ، مع إتاحة الفرصة للراغبين بالتسجيل في عمّان حتى الأربعاء 30 الحالي، ومن الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً. كما يمكن التسجيل في العقبة من خلال مكتب التسجيل في ملعب العقبة - من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، خلال الفترة من 26 الحالي وحتى 6 الشهر المقبل.
ويقام هذا الحدث بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويحمل اسم شركة واحة أيلة للتطوير التي تعد الراعي الرسمي للماراثون للعام الثامن عشر على التوالي، إلى جانب الرعاة الذهبيين، وهم أمانة عمان الكبرى، هيئة تنشيط السياحة، ملعب تطوير العقبة. وتتكامل هذه الجهود بدعم من الجهات الإعلامية والإعلانية، الهيئات الأمنية، والمؤسسات الخيرية التي تقدم المتطوعين، مما يجعل من هذا الماراثون حدثًا متكاملًا يجمع بين الرياضة، السياحة، والعمل الخيري في قالب وطني مشترك.

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