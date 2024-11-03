المنتخب الوطني يبحث عن التعويض أمام قطر في الطائرة العربية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- يبحث المنتخب الوطني للكرة الطائرة، عن التعويض أمام المنتخب القطري، في المباراة التي تقام عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، في قاعة المنامة الرياضية، في إطار مباريات
المجموعة الثانية ضمن مباريات البطولة العربية المقامة حاليا بالبحرين، والتي يلتقي فيها الكويت مع السعودية عند الساعة الرابعة عصرا.
وشكلت مباراة
المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي، التي انتهت بخسارته بنتيجة 1-3، نقطة تقييم مهمة للجهاز الفني بقيادة المصري حسن الحصري، ومساعده وليد العسود، ذلك أن المنتخب الوطني تباين مستواه من شوط إلى آخر، وكذلك في الشوط الواحد، في ظل التفوق في بعض المحطات، والتراجع في محطات أخرى، بشكل منح الجهاز الفني فرصة الوقوف على الأخطاء، وتقديم العلاجات الفنية والتكتيكية في الحصة التدريبية أمس، والتي شهدت أيضا تعزيزا للإيجابيات.
ويرى المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، أن ما حدث مع المنتخب الوطني الذي يظهر بالصبغة الشبابية، طبيعي في أول مشاركة رسمية للاعبين بعد انقطاع طويل عن المشاركات الخارجية، مشيرا إلى أن فترة الإعداد لهذه البطولة كانت قصيرة، وتعاملنا مع أيامها بخطة متلازمة، مشددا على أن الخبرة التراكمية صبت لصالح لاعبي الكويت، القادمين من تحضير طويل ومعسكرات ولقاءات تحضيرية كثيرة، مبينا أن هذه البطولة نقطة انطلاق حقيقية وراض عن ما قدمه اللاعبون.
وشاركه الحديث وليد العسود الذي أكد أن الجهاز الفني معني بتنفيذ بنود خطة العمل، وتمريرها بدقعة خلال هذه البطولة، مبينا أن مشاركة وجوه الخبرة الشابة، إلى جانب المواهب الواعدة خلال أحداث المباراة، يفسر هدفنا البناء وتأكيد الحضور، منوها إلى أن اللاعبين قدموا أداء مرضيا إلى حد كبير، مشيرا إلى أن صعود ونزول المستوى الذي فسره تقليص الفارق الكبير والتفوق ومجاراة الكويتي، يؤكد أن الفارق يصب في الجاهزية وخبرة المباريات التنافسية.
ويخوض المنتخب الوطني لقاء قويا أمام نظيره القطري، الذي يعيش فترة تطور رهيبة، وانطلاقة عربية وقارية وعالمية، حاله حال الرياضات الأخرى، ودشن فوزه الأول على حساب السعودية بنتيجة 3-1 لجساب المجموعة ذاتها، ويملك لاعبين مميزين سبق وأن قدموا مستويات مميزة من خلال الريان والشرطة القطري، في بطولتي غرب آسيا التي توجا بلقبيها.
ومن المتوقع أن ينطلق المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، من التشكيلة ذاتها التي قدمها أمام الكويت، بتبادل أدوار صناعة الألعاب بين ياسر عثمان فهد نعمان، وقدرات الضاربين حسن أبومشرف، إياد ماضي، محمد جمال، محمود النقيب، راشد العلوان، والليبرو ايهم خنفر، وطرح أوراق الخامات الشبابية ولاسيما، ابراهيم العطلة، لؤي ناجح، عبد العظيم ادغيش.
تأجيل بطولة السيدات
علمت "الغد" أن اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، قرر تأجيل بطولة السيدات الثانية، والتي كان من المقرر إقامتها في مدينة السلمانية العراقية، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى إشعار آخر، مما دفع اتحاد الكرة المحلي، إلى تأجيل المعسر التدريبي التحضيري لهذه البطولة، الذي كانت النية تتجه إلى إقامته في مصر.
MENAFN03112024000072011014ID1108846177
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.