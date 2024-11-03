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المنتخب الوطني يبحث عن التعويض أمام قطر في الطائرة العربية اليوم

11/3/2024 2:35:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- يبحث المنتخب الوطني للكرة الطائرة، عن التعويض أمام المنتخب القطري، في المباراة التي تقام عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، في قاعة المنامة الرياضية، في إطار مباريات المجموعة الثانية ضمن مباريات البطولة العربية المقامة حاليا بالبحرين، والتي يلتقي فيها الكويت مع السعودية عند الساعة الرابعة عصرا.
وشكلت مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكويتي، التي انتهت بخسارته بنتيجة 1-3، نقطة تقييم مهمة للجهاز الفني بقيادة المصري حسن الحصري، ومساعده وليد العسود، ذلك أن المنتخب الوطني تباين مستواه من شوط إلى آخر، وكذلك في الشوط الواحد، في ظل التفوق في بعض المحطات، والتراجع في محطات أخرى، بشكل منح الجهاز الفني فرصة الوقوف على الأخطاء، وتقديم العلاجات الفنية والتكتيكية في الحصة التدريبية أمس، والتي شهدت أيضا تعزيزا للإيجابيات.
ويرى المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، أن ما حدث مع المنتخب الوطني الذي يظهر بالصبغة الشبابية، طبيعي في أول مشاركة رسمية للاعبين بعد انقطاع طويل عن المشاركات الخارجية، مشيرا إلى أن فترة الإعداد لهذه البطولة كانت قصيرة، وتعاملنا مع أيامها بخطة متلازمة، مشددا على أن الخبرة التراكمية صبت لصالح لاعبي الكويت، القادمين من تحضير طويل ومعسكرات ولقاءات تحضيرية كثيرة، مبينا أن هذه البطولة نقطة انطلاق حقيقية وراض عن ما قدمه اللاعبون.
وشاركه الحديث وليد العسود الذي أكد أن الجهاز الفني معني بتنفيذ بنود خطة العمل، وتمريرها بدقعة خلال هذه البطولة، مبينا أن مشاركة وجوه الخبرة الشابة، إلى جانب المواهب الواعدة خلال أحداث المباراة، يفسر هدفنا البناء وتأكيد الحضور، منوها إلى أن اللاعبين قدموا أداء مرضيا إلى حد كبير، مشيرا إلى أن صعود ونزول المستوى الذي فسره تقليص الفارق الكبير والتفوق ومجاراة الكويتي، يؤكد أن الفارق يصب في الجاهزية وخبرة المباريات التنافسية.
ويخوض المنتخب الوطني لقاء قويا أمام نظيره القطري، الذي يعيش فترة تطور رهيبة، وانطلاقة عربية وقارية وعالمية، حاله حال الرياضات الأخرى، ودشن فوزه الأول على حساب السعودية بنتيجة 3-1 لجساب المجموعة ذاتها، ويملك لاعبين مميزين سبق وأن قدموا مستويات مميزة من خلال الريان والشرطة القطري، في بطولتي غرب آسيا التي توجا بلقبيها.
ومن المتوقع أن ينطلق المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، من التشكيلة ذاتها التي قدمها أمام الكويت، بتبادل أدوار صناعة الألعاب بين ياسر عثمان فهد نعمان، وقدرات الضاربين حسن أبومشرف، إياد ماضي، محمد جمال، محمود النقيب، راشد العلوان، والليبرو ايهم خنفر، وطرح أوراق الخامات الشبابية ولاسيما، ابراهيم العطلة، لؤي ناجح، عبد العظيم ادغيش.
تأجيل بطولة السيدات
علمت "الغد" أن اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، قرر تأجيل بطولة السيدات الثانية، والتي كان من المقرر إقامتها في مدينة السلمانية العراقية، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى إشعار آخر، مما دفع اتحاد الكرة المحلي، إلى تأجيل المعسر التدريبي التحضيري لهذه البطولة، الذي كانت النية تتجه إلى إقامته في مصر.

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