MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

ناد في المحترفين يتسلم عقوبة جديدة من "فيفا"

تسلم أحد أندية المحترفين لكرة القدم، عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي "فيفا"، على خلفية شكوى سابقة تقدم بها مدرب أجنبي.

العقوبة التي وصلت إلى النادي قبل 3 أيام، حملت عقوبة جديدة تضاف إلى عقوبات أخرى تسبب بها هذا المدرب، الأمر الذي يضع النادي في موقف محرج في حال لم يبادر إلى تسديد مستحقات المدرب.

النادي فضل عدم الحديث علنا عن العقوبة الجديدة، خوفا من ردة فعل الجمهور، مؤكدا سعيه لحل الموضوع في أقرب وقت في حال توفر مبلغ مالي في صندوق النادي.

وأجرى رئيس النادي، أمس، اتصالا مع المشتكي، لترطيب الأجواء أملا في حل قريب للمشكلة.

بهاء فيصل يطلب رسميا فسخ عقده مع الوحدات

خاطب لاعب فريق الوحدات لكرة القدم بهاء فيصل، إدارة ناديه رسميا، لطلب فسخ عقده، احتجاجا على تفاصيل معاقبته على خلفية تداعيات مباراة الفريق أمام الحسين إربد بدوري المحترفين، التي جرت الجمعة الماضي، على ستاد الحسن في إربد، ضمن مباريات دوري المحترفين، وانتهت بفوز الحسين 3-1.

وكان بهاء رفض مرافقة الفريق إلى إربد، بعد أن اكتشف أنه خارج التشكيلة الأساسية أمام الحسين إربد، ليتسبب ذلك في غضب الإدارة، التي أوقعت عقوبات بحق بهاء طبقا للوائح الداخلية للنادي، وهو ما استفزه ودفعه لطلب فسخ العقد، بانتظار رد الإدارة على هذا الطلب.

ملعب الحسن يفتح ملف "مكتسبات آسيا"

فتحت شكاوى اللاعبين من سوء أرضية ملعب الحسن في إربد، خاصة بعد مباراتي القمة اللتين جمعتا الحسين إربد مع الوحدات، والرمثا مع الفيصلي، ملف مكتسبات الكرة الأردنية في كأس آسيا الأخيرة التي جرت في قطر، وحقق فيها المنتخب الوطني المركز الثاني.

وبعد عاصفة الجدل حول أرضية ستاد الحسن، راح الرياضيون يتحدثون عن مكتسبات كأس آسيا التي لم تتحقق ولم يتم البناء عليها، والتي من أبرزها تشييد ملعب حديث ومتميز في الأردن، وإعادة ترميم البنية التحتية للملاعب المحلية وبشكل فعلي وليس على نظام "الترقيع".

وقال رياضيون إن التوقعات كانت ترجح أن تشهد الكرة الأردنية ثورة متوسطة المستوى، بعد إنجاز كأس آسيا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، ولكن ذلك لم يحدث، وذهب إنجاز آسيا أدراج الرياح من دون أن نبني على مكتسباته، وأثبتت الكثير من المؤسسات أنها تعمل على نظام "الفزعة" وليس العمل المؤسسي.

وطالب الرياضيون الحكومة، بضرورة التصدي لحل مشكلة البنية التحتية لملاعب كرة القدم، مؤكدين أن وصيف بطل آسيا، يستحق أن يجد ملعبا مثاليا يستضيف عليه مبارياته.

استدعاء محترفي الفيصلي والجزيرة للمنتخب الفلسطيني

استدعى المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، المحترفين في فريقي الفيصلي والجزيرة، للالتحاق بصفوف المنتخب الذي يستعد لخوض مباراتين في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، تقامان يومي 14 و19 من الشهر الحالي.

واستدعى منتخب فلسطين محترف الفيصلي مصعب البطاط، كما استدعى محترف الجزيرة وجدي نبهان، بانتظار التحاقهما بالمنتخب الذي يلعب في المجموعة التي تضم أيضا المنتخب الوطني وكوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان والكويت.

رند أفضل لاعبات المنتخب في بطولة تركيا

حصلت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم رند أبو حسين، على جائزة أفضل لاعبة في المنتخب، خلال منافسات بطولة تركيا الودية التي اختتمت مؤخرا.

وخصص المنظمون جائزة لأفضل لاعبة في كل منتخب مشارك، حيث ذهبت جائزة المنتخب الوطني للاعبة أبو حسين التي قدمت عروضا جيدة.

يشار إلى أن المنتخب النسوي خسر جميع مبارياته في البطولة (3 مباريات)، أمام منتخبات هاييتي والفلبين والصين تايبيه.

توقعات بعودة مدرب "النشامى" اليوم

تشير التوقعات إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، سيعود إلى عمان اليوم، قادما من المغرب، بعد إجازة خاصة، في ظل توقف تدريبات المنتخب. وسيبدأ سلامي بترتيب أوراق التشكيلة التي سيعلن عنها قريبا، استعدادا لمباشرة التدريبات اعتبارا من يوم الخميس المقبل، استعدادا لمباراتي المنتخب أمام العراق والكويت يومي 14 و19 من الشهر الحالي.

الجزيرة يكافئ لاعبيه

وزع نادي الجزيرة، مكافأة مالية على لاعبي فريقه لكرة القدم، بمناسبة الفوز الذي تحقق أول من أمس على فريق الأهلي، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وجاءت هذه المكافأة، لتعكس فرحة الإدارة بالنتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الفريق، بعد أسابيع عجاف في بداية المنافسات. يشار إلى أن المكافأة جاءت بمبادرة من نائب رئيس النادي وائل أبو عواد الذي يعد داعما حقيقيا للنادي.

رئيس ناد يستعرض رواتب لاعبي الحسين ويقول "إلنا الله"

استعرض رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، رواتب لاعبي فريق الحسين إربد العالية، معتبرا أن الأندية لا يمكن أن تجاري هذه الأرقام، وبالتالي عليها القبول بالأمر الواقع، وعدم المحاولة لاستقطاب لاعبين جدد خلال المرحلة المقبلة، لأن الحسين إربد لا يمكن مجاراته، خاصة وأنه بات يملك منتخبين وليس منتخبا واحدا.

رئيس النادي، وخلال حديثه لـ"الغد"، استعرض رواتب لاعبين في الحسين، مثل يزيد أبو ليلى ويوسف أبو جلبوش والمحترف عبد العزيز انداي وغيرهم من اللاعبين، لافتا إلى أنه من الصعب جدا على أي ناد مجاراة هذه الأرقام، وبالتالي من الطبيعي أن ينفرد فريق الحسين بالصدارة، ويتميز بالأداء والنتائج. وأضاف "في نادي الحسين إربد، هناك رجالات تدفع وتدعم النادي مثل الرئيس الحالي عامر أبو عبيد، والرئيس الأسبق وائل شقيرات، فيما بقية الأندية تلهث خلف الداعمين من دون جدوى". وقال "قيمة تعاقدات فريق الحسين ورواتب اللاعبين لا يمكن لأي ناد محلي مجاراتها، ولا نقول في هذه الحال إلا: إلنا الله".

منتخب الشباب يستدعي لاعب الرمثا أبو عاقولة

خاطب اتحاد كرة القدم نادي الرمثا رسميا، لطلب التحاق اللاعب عز الدين أبو عاقولة، بصفوف المنتخب الوطني للشباب، الذي يستعد للمشاركة في النهائيات الآسيوية. وجاء استدعاء أبو عاقولة، في ظل المستوى الفني المتميز الذي يتمتع به، والذي رشحه في فترة ماضية للاحتراف الخارجي.

كواليس النجوم

. استئناف أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، تساءل عن قانونية تسجيل لاعبي فريق الحصن لكرة القدم.. الاستئناف سبق أيضا أن طعن بصحة تسجيل لاعبي فريق الطرة... قضية الدرجة الثانية ومسألة تهبيط 15 منهم للدرجة الثالثة بدأت تأخذ منحى جديدا.

. المحترف الفلسطيني في فريق الجزيرة لكرة القدم محمد أيوب، طلب إجازة قصيرة للتوجه إلى فلسطين في زيارة خاصة، مستثمرا توقف منافسات الدوري.

. صدامات كثيرة تدور حاليا بين لاعبين وإداريين في ناد بدوري المحترفين، ما يكشف حالة غياب الانسجام بين الطرفين لأسباب كثيرة.

. تغييرات حصلت في لجان في اتحاد كرة القدم، أثارت تساؤلات البعض.. التساؤلات ارتكزت على التوقيت ومدى خبرة أعضاء هذه اللجان في كرة القدم وقضاياها.

. جمهور أحد أندية المحترفين، اتهم إدارة النادي بالوقوف وراء عدم استدعاء لاعبين من النادي للمنتخب.. الإدارة رفضت هذا الاتهام، ملقية باللوم على مدرب المنتخب جمال سلامي بداعي عدم حضور المباريات.

. المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم محمود شلباية، بدأ يستقبل الكثير من عبارات الإطراء، بعد تألقه في انتشال فريق الجزيرة من القاع في منافسات دوري المحترفين.. شلباية نجح بامتياز حتى الآن، وفق حديث المتابعين.

. الحكم الدولي أدهم مخادمة، غادر إلى ماليزيا، لإدارة مباراة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، تجري غدا.