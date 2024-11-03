ملعب الحسن يفتح ملف "مكتسبات آسيا"

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
ناد في المحترفين يتسلم عقوبة جديدة من "فيفا"
تسلم أحد أندية المحترفين لكرة القدم، عقوبة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية شكوى سابقة تقدم بها مدرب أجنبي.
العقوبة التي وصلت إلى النادي قبل 3 أيام، حملت عقوبة جديدة تضاف إلى عقوبات أخرى تسبب بها هذا المدرب، الأمر الذي يضع النادي في موقف محرج في حال لم يبادر إلى تسديد مستحقات المدرب.
النادي فضل عدم الحديث علنا عن العقوبة الجديدة، خوفا من ردة فعل الجمهور، مؤكدا سعيه لحل الموضوع في أقرب وقت في حال توفر مبلغ مالي في صندوق النادي.
وأجرى رئيس النادي، أمس، اتصالا مع المشتكي، لترطيب الأجواء أملا في حل قريب للمشكلة.
بهاء فيصل يطلب رسميا فسخ عقده مع الوحدات
خاطب لاعب فريق الوحدات لكرة القدم بهاء فيصل، إدارة ناديه رسميا، لطلب فسخ عقده، احتجاجا على تفاصيل معاقبته على خلفية تداعيات مباراة الفريق أمام الحسين إربد بدوري المحترفين، التي جرت الجمعة الماضي، على ستاد الحسن في إربد، ضمن مباريات دوري المحترفين، وانتهت بفوز الحسين 3-1.
وكان بهاء رفض مرافقة الفريق إلى إربد، بعد أن اكتشف أنه خارج التشكيلة الأساسية أمام الحسين إربد، ليتسبب ذلك في غضب الإدارة، التي أوقعت عقوبات بحق بهاء طبقا للوائح الداخلية للنادي، وهو ما استفزه ودفعه لطلب فسخ العقد، بانتظار رد الإدارة على هذا الطلب.
ملعب الحسن يفتح ملف "مكتسبات آسيا"
فتحت شكاوى اللاعبين من سوء أرضية ملعب الحسن في إربد، خاصة بعد مباراتي القمة اللتين جمعتا الحسين إربد مع الوحدات، والرمثا مع الفيصلي، ملف مكتسبات الكرة الأردنية في كأس آسيا الأخيرة التي جرت في قطر، وحقق فيها المنتخب الوطني المركز الثاني.
وبعد عاصفة الجدل حول أرضية ستاد الحسن، راح الرياضيون يتحدثون عن مكتسبات كأس آسيا التي لم تتحقق ولم يتم البناء عليها، والتي من أبرزها تشييد ملعب حديث ومتميز في الأردن، وإعادة ترميم البنية التحتية للملاعب المحلية وبشكل فعلي وليس على نظام "الترقيع".
وقال رياضيون إن التوقعات كانت ترجح أن تشهد الكرة الأردنية ثورة متوسطة المستوى، بعد إنجاز كأس آسيا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، ولكن ذلك لم يحدث، وذهب إنجاز آسيا أدراج الرياح من دون أن نبني على مكتسباته، وأثبتت الكثير من المؤسسات أنها تعمل على نظام "الفزعة" وليس العمل المؤسسي.
وطالب الرياضيون الحكومة، بضرورة التصدي لحل مشكلة البنية التحتية لملاعب كرة القدم، مؤكدين أن وصيف بطل آسيا، يستحق أن يجد ملعبا مثاليا يستضيف عليه مبارياته.
استدعاء محترفي الفيصلي والجزيرة للمنتخب الفلسطيني
استدعى المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، المحترفين في فريقي الفيصلي والجزيرة، للالتحاق بصفوف المنتخب الذي يستعد لخوض مباراتين في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، تقامان يومي 14 و19 من الشهر الحالي.
واستدعى منتخب فلسطين محترف الفيصلي مصعب البطاط، كما استدعى محترف الجزيرة وجدي نبهان، بانتظار التحاقهما بالمنتخب الذي يلعب في المجموعة التي تضم أيضا المنتخب الوطني وكوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان والكويت.
رند أفضل لاعبات المنتخب في بطولة تركيا
حصلت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم رند أبو حسين، على جائزة أفضل لاعبة في المنتخب، خلال منافسات بطولة تركيا الودية التي اختتمت مؤخرا.
وخصص المنظمون جائزة لأفضل لاعبة في كل منتخب مشارك، حيث ذهبت جائزة المنتخب الوطني للاعبة أبو حسين التي قدمت عروضا جيدة.
يشار إلى أن المنتخب النسوي خسر جميع مبارياته في البطولة (3 مباريات)، أمام منتخبات هاييتي والفلبين والصين تايبيه.
توقعات بعودة مدرب "النشامى" اليوم
تشير التوقعات إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، سيعود إلى عمان اليوم، قادما من المغرب، بعد إجازة خاصة، في ظل توقف تدريبات المنتخب. وسيبدأ سلامي بترتيب أوراق التشكيلة التي سيعلن عنها قريبا، استعدادا لمباشرة التدريبات اعتبارا من يوم الخميس المقبل، استعدادا لمباراتي المنتخب أمام العراق والكويت يومي 14 و19 من الشهر الحالي.
الجزيرة يكافئ لاعبيه
وزع نادي الجزيرة، مكافأة مالية على لاعبي فريقه لكرة القدم، بمناسبة الفوز الذي تحقق أول من أمس على فريق الأهلي، ضمن منافسات دوري المحترفين.
وجاءت هذه المكافأة، لتعكس فرحة الإدارة بالنتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الفريق، بعد أسابيع عجاف في بداية المنافسات. يشار إلى أن المكافأة جاءت بمبادرة من نائب رئيس النادي وائل أبو عواد الذي يعد داعما حقيقيا للنادي.
رئيس ناد يستعرض رواتب لاعبي الحسين ويقول "إلنا الله"
استعرض رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، رواتب لاعبي فريق الحسين إربد العالية، معتبرا أن الأندية لا يمكن أن تجاري هذه الأرقام، وبالتالي عليها القبول بالأمر الواقع، وعدم المحاولة لاستقطاب لاعبين جدد خلال المرحلة المقبلة، لأن الحسين إربد لا يمكن مجاراته، خاصة وأنه بات يملك منتخبين وليس منتخبا واحدا.
رئيس النادي، وخلال حديثه لـ"الغد"، استعرض رواتب لاعبين في الحسين، مثل يزيد أبو ليلى ويوسف أبو جلبوش والمحترف عبد العزيز انداي وغيرهم من اللاعبين، لافتا إلى أنه من الصعب جدا على أي ناد مجاراة هذه الأرقام، وبالتالي من الطبيعي أن ينفرد فريق الحسين بالصدارة، ويتميز بالأداء والنتائج. وأضاف "في نادي الحسين إربد، هناك رجالات تدفع وتدعم النادي مثل الرئيس الحالي عامر أبو عبيد، والرئيس الأسبق وائل شقيرات، فيما بقية الأندية تلهث خلف الداعمين من دون جدوى". وقال "قيمة تعاقدات فريق الحسين ورواتب اللاعبين لا يمكن لأي ناد محلي مجاراتها، ولا نقول في هذه الحال إلا: إلنا الله".
منتخب الشباب يستدعي لاعب الرمثا أبو عاقولة
خاطب اتحاد كرة القدم نادي الرمثا رسميا، لطلب التحاق اللاعب عز الدين أبو عاقولة، بصفوف المنتخب الوطني للشباب، الذي يستعد للمشاركة في النهائيات الآسيوية. وجاء استدعاء أبو عاقولة، في ظل المستوى الفني المتميز الذي يتمتع به، والذي رشحه في فترة ماضية للاحتراف الخارجي.
كواليس النجوم
. استئناف أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، تساءل عن قانونية تسجيل لاعبي فريق الحصن لكرة القدم.. الاستئناف سبق أيضا أن طعن بصحة تسجيل لاعبي فريق الطرة... قضية الدرجة الثانية ومسألة تهبيط 15 منهم للدرجة الثالثة بدأت تأخذ منحى جديدا.
. المحترف الفلسطيني في فريق الجزيرة لكرة القدم محمد أيوب، طلب إجازة قصيرة للتوجه إلى فلسطين في زيارة خاصة، مستثمرا توقف منافسات الدوري.
. صدامات كثيرة تدور حاليا بين لاعبين وإداريين في ناد بدوري المحترفين، ما يكشف حالة غياب الانسجام بين الطرفين لأسباب كثيرة.
. تغييرات حصلت في لجان في اتحاد كرة القدم، أثارت تساؤلات البعض.. التساؤلات ارتكزت على التوقيت ومدى خبرة أعضاء هذه اللجان في كرة القدم وقضاياها.
. جمهور أحد أندية المحترفين، اتهم إدارة النادي بالوقوف وراء عدم استدعاء لاعبين من النادي للمنتخب.. الإدارة رفضت هذا الاتهام، ملقية باللوم على مدرب المنتخب جمال سلامي بداعي عدم حضور المباريات.
. المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم محمود شلباية، بدأ يستقبل الكثير من عبارات الإطراء، بعد تألقه في انتشال فريق الجزيرة من القاع في منافسات دوري المحترفين.. شلباية نجح بامتياز حتى الآن، وفق حديث المتابعين.
. الحكم الدولي أدهم مخادمة، غادر إلى ماليزيا، لإدارة مباراة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، تجري غدا.
MENAFN03112024000072011014ID1108846176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.