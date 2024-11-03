تحديات تواجه الوحدات قبل مهمته الآسيوية الرابعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يتطلع فريق الوحدات لكرة القدم
لتجاوز المصاعب التي واجهته في الأيام القليلة الماضية، واستكمال سلسلة نتائجه الإيجابية بدوري
أبطال آسيا 2، عندما يستضيف نظيره استقلال دوشنبه الطاجكي، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد، على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.
وتتمثل الصعوبات في إخراج اللاعبين من الحالة النفسية الصعبة، بعد تلقي الفريق الخسارة الأولى في الموسم الحالي، والتي جاءت على يد فريق الحسين إربد الجمعة الماضية بدوري المحترفين بثلاثة أهداف لهدف، إلى جانب غياب مهاجم الفريق بهاء فيصل عن المباراة المقبلة، بسبب إيقاع عقوبة داخلية بحقه عقب تغيبه عن الفريق في اللقاء الأخير أمام الحسين.
ولم يخرج الوحدات بشباك نظيفة في البطولة الآسيوية إلا في المباراة الأخيرة أمام الاستقلال، إلى جانب تلقيه 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى هذا الموسم، ما يجعل المهمة مضاعفة أمام الجهاز الفني للحد من هذه المشكلة التي أصبحت تشكل قلقا على مسيرة الفريق، في ظل تقديمه أداء هجوميا مميزا، فيما تبقى المشكلة الدفاعية تؤرق الفريق.
ويأمل الوحدات، بتسجيل فوز جديد له بالبطولة الآسيوية، والتقدم خطوة جيدة نحو التأهل للدور ثمن النهائي، حيث إن فوزه على استقلال دوشنبه، وتفوق الشارقة على سباهان أصفهان لحساب الجولة ذاتها، يؤهل الفريقان بشكل مباشر للدور الثاني بغض النظر عن نتائج الجولتين الخامسة والسادسة.
ودخل "الأخضر" في معسكر داخلي مساء أمس، استعدادا للمواجهة الرابعة له في البطولة، والتي تمثل اختبارا جديدا للجهاز الفني بقيادة المدرب رأفت علي ولاعبيه، ومدى قدرتهم على التقدم مجددا في البطولة الآسيوية.
ويحتل الشارقة المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الوحدات صاحب المركز الثاني بالعدد نفسه من النقاط، فيما يتواجد سباهان أصفهان بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل استقلال دوشنبه جدول الترتيب من دون نقاط.
وافتتح الوحدات مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بالفوز على سباهان أصفهان بهدفين لهدف في عمان، قبل أن يتعادل خارج الديار مع الشارقة بهدفين لمثلهما، فيما تجاوز نظيره استقلال دوشبنه على أرضه وبين جماهيره في ختام مرحلة الذهاب بهدف وحيد.
واجتمعت إدارة نادي الوحدات أول من أمس مع الجهاز الفني واللاعبين، وحثتهم على طي صفحة الخسارة المحلية، والتركيز على المباراة المقبلة التي تمثل خطوة مهمة للفريق في تأهله للدور الثاني، ومحاولة التعويض في المباريات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.
ويملك الوحدات أوراقا عديدة في سبيل تعويض غياب المهاجم بهاء فيصل، والذي سجل هدف الفوز الوحيد في شباك استقلال دوشنبه في مباراة الذهاب، ومن أبرزهم هداف الفريق في البطولة، المهاجم السنغالي أوسينو سيزار، والذي تمكن من تسجيل 3 أهداف حتى الآن، إلى جانب المهاجم إبراهيم صبرة الذي سجل هدفا هو الآخر.
ويعول الوحدات على دعم جماهيره لتسجيل الفوز الثالث في البطولة، والتي كان لها دور بارز في قلب التأخر إلى فوز بأول مباراة للفريق على حساب سباهان أصفهان، التي من المتوقع أن تحضر بأعداد جيدة رغم غيابها في المباريات المحلية عن الصورة المعتاد عليها.
ويظهر المدرب رأفت علي وقائد فريق الوحدات فراس شلباية اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق الريجنسي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، للحديث عن جاهزية الفريق وتطلعاته للمباراة المقبلة، على أن يتبعه الفريق الضيف عند الساعة الثانية عشرة ونصف بالمكان نفسه.
ووصل وفد فريق استقلال دوشنبه مساء أمس، بمعنويات عالية بعد حسمه مؤخرا، لقب دوري بلاده للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بانتظار أن يقيم الفريقان التدريب الرئيسي لهما على ملعب اللقاء اليوم.
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