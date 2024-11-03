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تحديات تواجه الوحدات قبل مهمته الآسيوية الرابعة

11/3/2024 2:35:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يتطلع فريق الوحدات لكرة القدم لتجاوز المصاعب التي واجهته في الأيام القليلة الماضية، واستكمال سلسلة نتائجه الإيجابية بدوري أبطال آسيا 2، عندما يستضيف نظيره استقلال دوشنبه الطاجكي، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد، على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة.
وتتمثل الصعوبات في إخراج اللاعبين من الحالة النفسية الصعبة، بعد تلقي الفريق الخسارة الأولى في الموسم الحالي، والتي جاءت على يد فريق الحسين إربد الجمعة الماضية بدوري المحترفين بثلاثة أهداف لهدف، إلى جانب غياب مهاجم الفريق بهاء فيصل عن المباراة المقبلة، بسبب إيقاع عقوبة داخلية بحقه عقب تغيبه عن الفريق في اللقاء الأخير أمام الحسين.
ولم يخرج الوحدات بشباك نظيفة في البطولة الآسيوية إلا في المباراة الأخيرة أمام الاستقلال، إلى جانب تلقيه 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى هذا الموسم، ما يجعل المهمة مضاعفة أمام الجهاز الفني للحد من هذه المشكلة التي أصبحت تشكل قلقا على مسيرة الفريق، في ظل تقديمه أداء هجوميا مميزا، فيما تبقى المشكلة الدفاعية تؤرق الفريق.
ويأمل الوحدات، بتسجيل فوز جديد له بالبطولة الآسيوية، والتقدم خطوة جيدة نحو التأهل للدور ثمن النهائي، حيث إن فوزه على استقلال دوشنبه، وتفوق الشارقة على سباهان أصفهان لحساب الجولة ذاتها، يؤهل الفريقان بشكل مباشر للدور الثاني بغض النظر عن نتائج الجولتين الخامسة والسادسة.
ودخل "الأخضر" في معسكر داخلي مساء أمس، استعدادا للمواجهة الرابعة له في البطولة، والتي تمثل اختبارا جديدا للجهاز الفني بقيادة المدرب رأفت علي ولاعبيه، ومدى قدرتهم على التقدم مجددا في البطولة الآسيوية.
ويحتل الشارقة المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الوحدات صاحب المركز الثاني بالعدد نفسه من النقاط، فيما يتواجد سباهان أصفهان بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل استقلال دوشنبه جدول الترتيب من دون نقاط.
وافتتح الوحدات مشواره في دوري أبطال آسيا 2 بالفوز على سباهان أصفهان بهدفين لهدف في عمان، قبل أن يتعادل خارج الديار مع الشارقة بهدفين لمثلهما، فيما تجاوز نظيره استقلال دوشبنه على أرضه وبين جماهيره في ختام مرحلة الذهاب بهدف وحيد.
واجتمعت إدارة نادي الوحدات أول من أمس مع الجهاز الفني واللاعبين، وحثتهم على طي صفحة الخسارة المحلية، والتركيز على المباراة المقبلة التي تمثل خطوة مهمة للفريق في تأهله للدور الثاني، ومحاولة التعويض في المباريات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري.
ويملك الوحدات أوراقا عديدة في سبيل تعويض غياب المهاجم بهاء فيصل، والذي سجل هدف الفوز الوحيد في شباك استقلال دوشنبه في مباراة الذهاب، ومن أبرزهم هداف الفريق في البطولة، المهاجم السنغالي أوسينو سيزار، والذي تمكن من تسجيل 3 أهداف حتى الآن، إلى جانب المهاجم إبراهيم صبرة الذي سجل هدفا هو الآخر.
ويعول الوحدات على دعم جماهيره لتسجيل الفوز الثالث في البطولة، والتي كان لها دور بارز في قلب التأخر إلى فوز بأول مباراة للفريق على حساب سباهان أصفهان، التي من المتوقع أن تحضر بأعداد جيدة رغم غيابها في المباريات المحلية عن الصورة المعتاد عليها.
ويظهر المدرب رأفت علي وقائد فريق الوحدات فراس شلباية اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق الريجنسي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، للحديث عن جاهزية الفريق وتطلعاته للمباراة المقبلة، على أن يتبعه الفريق الضيف عند الساعة الثانية عشرة ونصف بالمكان نفسه.
ووصل وفد فريق استقلال دوشنبه مساء أمس، بمعنويات عالية بعد حسمه مؤخرا، لقب دوري بلاده للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بانتظار أن يقيم الفريقان التدريب الرئيسي لهما على ملعب اللقاء اليوم.

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