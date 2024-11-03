سي إف آي الراعي الرئيس لدوري السلة للرجال لمدة موسمين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، تجديد شراكتها مع شركة التداول
المالي“سي إف آي” للعام الخامس تواليا ولمدة موسمين جديدين (2024 و2025)، لتشمل رعاية المنتخبات الوطنية وأنشطة اتحاد اللعبة، حيث تصبح الشركة راعيا رئيسيا للمسابقة الرئيسية“الدوري الممتاز”.
جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد الشراكة، والذي أقيم أمس في مقر اتحاد كرة السلة بحضور رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأمين السر العام م. نبيل أبو عطا، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة“سي إف آي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لؤي عازر، وعدد من نجوم منتخب الرجال وممثلي وسائل الإعلام الرسمية.
وثمن عليان توسيع اتفاقية الرعاية مع شركة (CFI)، مؤكدا أن توسيع الشراكة يجسد أقصى معايير النجاح في تسويق وترويج أنشطة الاتحاد وبطولاته خلال السنوات الماضية، ومؤكدا أيضا نجاح واستدامة كرة السلة الأردنية.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي:“يسعدني الإعلان عن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة سي إف آي للعام الخامس تواليا، والتي تعد من الشركات الرائدة في تسويق منتجاتها”.
وأضاف:“هذه الاتفاقية لمدة عامين، وتعني حرصنا على استمرارية العمل بغض النظر عن هوية الأشخاص الذين سيديرون منظومة عمل الاتحاد بعد إجراء الانتخابات، أصبحنا نشكل اليوم علامة فارقة مع الشركة المالية، التي تؤكد حرصها المتواصل على دعم ديمومة أنشطة كرة السلة ورعاية الشباب”.
واستطرد:“هناك واجب وطني يحتم علينا دعم الأندية واللاعبين وضمان استمرارية العمل بمؤسسية، لذلك حرصنا على أن تكون اتفاقية الرعاية لأكثر من عام، حتى يكون هناك نوع من الثبات وتوفير الاستقرار المالي المطلوب، وبما يمكن الاتحاد الجديد من استثمار وجود شريك حقيقي لبرامج وأنشطة اتحاد كرة السلة، وهو ما حرصنا على إيجاده مع شركة التداول سي إف آي”.
واختتم عليان حديثه بتوجيه الدعوة لممثلي وسائل الإعلام لدعم المنتخب الوطني للرجال في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، والتي تقام في المملكة بالفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات قطر، سورية، فلسطين إلى جانب“صقور الأردن”.
وتأتي هذه البطولة، في إطار تحضيرات منتخب السلة لخوض مواجهتي العراق في العاصمة عمان وفلسطين في مدينة جدة السعودية يومي 22 و25 من الشهر الحالي، ضمن النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025).
وبموجب الاتفاقية، تكون شركة التداول المالي“سي إف آي”، راعيا رئيسيا لبطولة الدوري الأردني الممتاز، مع استمرار دعمها للمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة، في الوقت الذي تتمتع فيه بطولات السلة برعايات أخرى عبر العديد من الشركات، إضافة إلى عوائد البث التلفزيوني، وصولا إلى الشاشات الإلكترونية.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة“سي إف آي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لؤي عازر في تصريحات صحفية:“فخورون برعاية الصقور مع وجود منتخب وطني قوي ينافس بشراسة في لعبة كرة السلة، هذا الدعم جزء من واجبنا حتى نكون مساهمين بشكل فعال في المؤسسات الوطنية”.
وأضاف:“وجهنا دعمنا لرعاية أنشطة اتحاد كرة السلة في الموسمين المقبلين، خصوصا وأن اتحاد السلة يمثل نقطة انطلاقنا الحقيقية في بناء الشراكات الاستراتيجية ودخول سوق الرياضة قبل نحو خمسة مواسم والاستثمار به”.
في المقابل، عبر أمين السر العام لاتحاد كرة السلة م. نبيل أبو عطا عن شكره وامتنانه للشراكة المتجددة مع“سي إف آي”، بقوله:“نحن لسنا شركاء ماليين مع سي إف آي فقط، وإنما بدعمها دخلنا في مشاريع السلة وساعدتنا على تنفيذ برامجنا وضمان إنجازها على أرض الواقع، يمكن القول إن التمكين هو عنوان شراكتنا”.
وتابع:“نؤمن بمؤسسية عمل الاتحاد وليس الأشخاص، تجديد الشراكة يؤكد أن الأمور تكون سهلة لمن يأتي خلفنا، لقد وضعنا مسودة مشروع موازنة الاتحاد منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، وفيها الدعم المالي، كما قمنا ببناء خريطة الطريق بوضوح ورؤية شاملة بدعم الأندية والمنتخبات الوطنية”، مشددا على أن مبالغ الرعاية كاملة تنفق على خدمة اللعبة، خصوصا وأن الموازنة باتت من دون أي عجز.
وجدير ذكره أن شركة“سي إف آي” للتداول المالي تأسست قبل أكثر من 25 عاما، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية في مجال التداول المالي، وكما تنشط أعمالها التجارية بأكثر من مائة دولة بمختلف أرجاء العالم.
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