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سي إف آي الراعي الرئيس لدوري السلة للرجال لمدة موسمين

11/3/2024 2:35:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – أعلنت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، تجديد شراكتها مع شركة التداول المالي“سي إف آي” للعام الخامس تواليا ولمدة موسمين جديدين (2024 و2025)، لتشمل رعاية المنتخبات الوطنية وأنشطة اتحاد اللعبة، حيث تصبح الشركة راعيا رئيسيا للمسابقة الرئيسية“الدوري الممتاز”.
جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد الشراكة، والذي أقيم أمس في مقر اتحاد كرة السلة بحضور رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان وأمين السر العام م. نبيل أبو عطا، إلى جانب المدير التنفيذي لشركة“سي إف آي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لؤي عازر، وعدد من نجوم منتخب الرجال وممثلي وسائل الإعلام الرسمية.
وثمن عليان توسيع اتفاقية الرعاية مع شركة (CFI)، مؤكدا أن توسيع الشراكة يجسد أقصى معايير النجاح في تسويق وترويج أنشطة الاتحاد وبطولاته خلال السنوات الماضية، ومؤكدا أيضا نجاح واستدامة كرة السلة الأردنية.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي:“يسعدني الإعلان عن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة سي إف آي للعام الخامس تواليا، والتي تعد من الشركات الرائدة في تسويق منتجاتها”.
وأضاف:“هذه الاتفاقية لمدة عامين، وتعني حرصنا على استمرارية العمل بغض النظر عن هوية الأشخاص الذين سيديرون منظومة عمل الاتحاد بعد إجراء الانتخابات، أصبحنا نشكل اليوم علامة فارقة مع الشركة المالية، التي تؤكد حرصها المتواصل على دعم ديمومة أنشطة كرة السلة ورعاية الشباب”.
واستطرد:“هناك واجب وطني يحتم علينا دعم الأندية واللاعبين وضمان استمرارية العمل بمؤسسية، لذلك حرصنا على أن تكون اتفاقية الرعاية لأكثر من عام، حتى يكون هناك نوع من الثبات وتوفير الاستقرار المالي المطلوب، وبما يمكن الاتحاد الجديد من استثمار وجود شريك حقيقي لبرامج وأنشطة اتحاد كرة السلة، وهو ما حرصنا على إيجاده مع شركة التداول سي إف آي”.
واختتم عليان حديثه بتوجيه الدعوة لممثلي وسائل الإعلام لدعم المنتخب الوطني للرجال في النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، والتي تقام في المملكة بالفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة منتخبات قطر، سورية، فلسطين إلى جانب“صقور الأردن”.
وتأتي هذه البطولة، في إطار تحضيرات منتخب السلة لخوض مواجهتي العراق في العاصمة عمان وفلسطين في مدينة جدة السعودية يومي 22 و25 من الشهر الحالي، ضمن النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (جدة 2025).
وبموجب الاتفاقية، تكون شركة التداول المالي“سي إف آي”، راعيا رئيسيا لبطولة الدوري الأردني الممتاز، مع استمرار دعمها للمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة، في الوقت الذي تتمتع فيه بطولات السلة برعايات أخرى عبر العديد من الشركات، إضافة إلى عوائد البث التلفزيوني، وصولا إلى الشاشات الإلكترونية.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة“سي إف آي” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لؤي عازر في تصريحات صحفية:“فخورون برعاية الصقور مع وجود منتخب وطني قوي ينافس بشراسة في لعبة كرة السلة، هذا الدعم جزء من واجبنا حتى نكون مساهمين بشكل فعال في المؤسسات الوطنية”.
وأضاف:“وجهنا دعمنا لرعاية أنشطة اتحاد كرة السلة في الموسمين المقبلين، خصوصا وأن اتحاد السلة يمثل نقطة انطلاقنا الحقيقية في بناء الشراكات الاستراتيجية ودخول سوق الرياضة قبل نحو خمسة مواسم والاستثمار به”.
في المقابل، عبر أمين السر العام لاتحاد كرة السلة م. نبيل أبو عطا عن شكره وامتنانه للشراكة المتجددة مع“سي إف آي”، بقوله:“نحن لسنا شركاء ماليين مع سي إف آي فقط، وإنما بدعمها دخلنا في مشاريع السلة وساعدتنا على تنفيذ برامجنا وضمان إنجازها على أرض الواقع، يمكن القول إن التمكين هو عنوان شراكتنا”.
وتابع:“نؤمن بمؤسسية عمل الاتحاد وليس الأشخاص، تجديد الشراكة يؤكد أن الأمور تكون سهلة لمن يأتي خلفنا، لقد وضعنا مسودة مشروع موازنة الاتحاد منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، وفيها الدعم المالي، كما قمنا ببناء خريطة الطريق بوضوح ورؤية شاملة بدعم الأندية والمنتخبات الوطنية”، مشددا على أن مبالغ الرعاية كاملة تنفق على خدمة اللعبة، خصوصا وأن الموازنة باتت من دون أي عجز.
وجدير ذكره أن شركة“سي إف آي” للتداول المالي تأسست قبل أكثر من 25 عاما، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية في مجال التداول المالي، وكما تنشط أعمالها التجارية بأكثر من مائة دولة بمختلف أرجاء العالم.

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