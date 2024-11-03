(المحاسبين القانونيين) تنتخب مجلس إدارتها الجديد

MENAFN - Khaberni) خبرني - انتخبت جمعية المحاسبين القانونيين، خلال الاجتماع السنوي لإقرار البيانات المالية، حسام رحال، رئيسا لها ومدقق حسابات ومجلس إدارة جديد للأعوام 2024-2027.

وبحسب بيان للجمعية اليوم الأحد؛ فاز بعضوية المجلس كلا من بسام العسعس، وعلي سمارة، والدكتور طارق الصرايرة، والدكتور مهند عتمة، ويزن حدادين، وأحمد فضل، وزيد القطني، وحاتم القواسمي.

كما انتخب المجلس الجديد، علي سمارة نائبا للرئيس، وأحمد فضل أمينا للسر، والدكتور طارق الصرايرة أمينا للصندوق، فيما عين حاتم القواسمي مسؤولا عن الاتصال الداخلي والخارجي وشؤون العمل المؤسسي.