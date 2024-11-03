(المحاسبين القانونيين) تنتخب مجلس إدارتها الجديد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انتخبت جمعية المحاسبين القانونيين، خلال الاجتماع السنوي لإقرار البيانات المالية، حسام رحال، رئيسا لها ومدقق حسابات ومجلس إدارة جديد للأعوام 2024-2027.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الأحد؛ فاز بعضوية المجلس كلا من بسام العسعس، وعلي سمارة، والدكتور طارق الصرايرة، والدكتور مهند عتمة، ويزن حدادين، وأحمد فضل، وزيد القطني، وحاتم القواسمي.
كما انتخب المجلس الجديد، علي سمارة نائبا للرئيس، وأحمد فضل أمينا للسر، والدكتور طارق الصرايرة أمينا للصندوق، فيما عين حاتم القواسمي مسؤولا عن الاتصال الداخلي والخارجي وشؤون العمل المؤسسي.
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