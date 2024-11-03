وزير الاقتصاد يطلع رجال الأعمال في تركيا على آلية التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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انقرة /PNN/ اطلع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي على حيثيات الالية الجديدة للتبادل التجاري بين فلسطين
جاء اللقاء على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة سفير دولة فلسطين في تركيا، فائد مصطفى و عشرات من رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين.
واستعرض الوزير الإجراءات
التي تم التوافق عليها
مع وزير التجارة التركي عمر بولات لانسياب البضائع بين البلدين
أهمها الالية الجديدة للاستيراد والتصدير ، مشيدا بذات الوقت بقرار الحكومة التركية بتجميد
العلاقة
التجارية مع دولة الاحتلال تعبيرا عن رفضها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
وأشار الوزير
الى التحديات الجسيمة التي تواجه عمل الحكومة الفلسطينية والضائقة المالية التي تواجهها وذلك نتيجة لسياسة الإسرائيليين في الضغط على الكل الفلسطيني من أجل تنفيذ مخططاتها .
واستمع الوزير الى مجموعة من المداخلات والاستفسارات التي طرحها
رجال الأعمال
في إطار دعم الاقتصاد الفلسطيني مؤكدا على أهمية تكاثف الجهود نحو
دعم الاقتصاد الفلسطيني.
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