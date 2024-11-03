وزير الاقتصاد يطلع رجال الأعمال في تركيا على آلية التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا

MENAFN - Palestine News ) انقرة /PNN/ اطلع وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي على حيثيات الالية الجديدة للتبادل التجاري بين فلسطين

جاء اللقاء على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة سفير دولة فلسطين في تركيا، فائد مصطفى و عشرات من رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين.

واستعرض الوزير الإجراءات

التي تم التوافق عليها

مع وزير التجارة التركي عمر بولات لانسياب البضائع بين البلدين

أهمها الالية الجديدة للاستيراد والتصدير ، مشيدا بذات الوقت بقرار الحكومة التركية بتجميد

العلاقة

التجارية مع دولة الاحتلال تعبيرا عن رفضها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وأشار الوزير

الى التحديات الجسيمة التي تواجه عمل الحكومة الفلسطينية والضائقة المالية التي تواجهها وذلك نتيجة لسياسة الإسرائيليين في الضغط على الكل الفلسطيني من أجل تنفيذ مخططاتها .

واستمع الوزير الى مجموعة من المداخلات والاستفسارات التي طرحها

رجال الأعمال

في إطار دعم الاقتصاد الفلسطيني مؤكدا على أهمية تكاثف الجهود نحو

دعم الاقتصاد الفلسطيني.