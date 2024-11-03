ست ميداليات لمنتخب فلسطين للتايكواندو في بطولة قطر الدولية G1

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة /PNN - اختتم منتخبنا الوطني للتايكواندو مشاركته في بطولة قطر الدولية المنصفة "G1"، محققا ست ميداليات، بواقع فضية وخمس برونزيات.
وفي اليوم الأول للبطولة، حصل محمد اسليم على الميدالية البرونزية بوزن - 51 كغم، بعد أن حقق فوزين متتاليين على نظيريه من ليبيا وتونس.
وتمكن كنان أبو كشك في اليوم الثاني من الظفر بالميدالية الفضية لوزن – 40 كغم بعد انتصاره على لاعبين من البحرين وأوزبكستان، بينما انتزع البرونزية عبد الهادي فرج الله بوزن + 65 كغم بانتصاره على منافسيه من قطر والاردن، وريتا عواد بفئة - 48 كغم.
وفي اليوم الختامي، ضاعف منتخبنا الوطني غلته إلى خمس ميداليات، بمشاركة نجم منتخبنا الوطني، ولاعب برنامج الإعداد الأولمبي عمر حنتولي، الذي تألق بمنافسات الرجال لوزن – 63 كغم، حيث حقق ثلاثة انتصارات على منافسيه من ليبيا، تونس، وكازاخستان، إلا أن إصابته قللت من حظوظه بالعبور إلى الدور النهائي ليخسر من لاعب كازاخي.
أما فهد الراميني فنافس على وزن - 74 لفئة الرجال، وفاز في نزالين قاداه إلى تحقيق البرونزية.
وعلى الصعيد التحكيمي، فقد شارك حكم الاتحاد، الدولي عمر الأقرع، وحاز على جائزة "أفضل حكم" في اليوم الأول للبطولة، تقديرا لدوره بإدارة المنافسات بكفاءة عالية.
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