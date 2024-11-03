ست ميداليات لمنتخب فلسطين للتايكواندو في بطولة قطر الدولية G1

MENAFN - Palestine News ) الدوحة /PNN - اختتم منتخبنا الوطني للتايكواندو مشاركته في بطولة قطر الدولية المنصفة "G1"، محققا ست ميداليات، بواقع فضية وخمس برونزيات.

وفي اليوم الأول للبطولة، حصل محمد اسليم على الميدالية البرونزية بوزن - 51 كغم، بعد أن حقق فوزين متتاليين على نظيريه من ليبيا وتونس.

وتمكن كنان أبو كشك في اليوم الثاني من الظفر بالميدالية الفضية لوزن – 40 كغم بعد انتصاره على لاعبين من البحرين وأوزبكستان، بينما انتزع البرونزية عبد الهادي فرج الله بوزن + 65 كغم بانتصاره على منافسيه من قطر والاردن، وريتا عواد بفئة - 48 كغم.

وفي اليوم الختامي، ضاعف منتخبنا الوطني غلته إلى خمس ميداليات، بمشاركة نجم منتخبنا الوطني، ولاعب برنامج الإعداد الأولمبي عمر حنتولي، الذي تألق بمنافسات الرجال لوزن – 63 كغم، حيث حقق ثلاثة انتصارات على منافسيه من ليبيا، تونس، وكازاخستان، إلا أن إصابته قللت من حظوظه بالعبور إلى الدور النهائي ليخسر من لاعب كازاخي.

أما فهد الراميني فنافس على وزن - 74 لفئة الرجال، وفاز في نزالين قاداه إلى تحقيق البرونزية.

وعلى الصعيد التحكيمي، فقد شارك حكم الاتحاد، الدولي عمر الأقرع، وحاز على جائزة "أفضل حكم" في اليوم الأول للبطولة، تقديرا لدوره بإدارة المنافسات بكفاءة عالية.