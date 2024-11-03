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الاقتصاد تطلق النافذة الإلكترونية للتبادل التجاري بين فلسطين وتركيا

11/3/2024 9:13:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن إطلاق النافذة الالكترونية للتبادل التجاري بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا مخصصة لإجراء عمليات الاستيراد والتصدير.

وتتيح النافذة للمستوردين والمصدرين القيام بالعملية التجارية ومتابعتها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية ما يضمن إنجاز المهمة بكفاءة عالية وبأسرع وقت ممكن.

وتعد النافذة الإلكترونية الوحيدة المخصصة لاستقبال وادارة الطلبات دون ذلك لا يتم التعامل معها، مع التأكيد على أن الوزارة لا تتقاضى أي رسوم مقابل تقديم هذه الخدمة.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن آلية التبادل التجاري الجديدة بين فلسطين وتركيا تهدف لضمان تدفق السلع إلى السوق الفلسطينية فقط، كما أن العملية الجمركية والضريبية تبقى كما كانت من قبل ولا يوجد لهذه الالية أي تأثير على هذه العملية او ارتباطات اخرى.

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