الاقتصاد تطلق النافذة الإلكترونية للتبادل التجاري بين فلسطين وتركيا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن إطلاق النافذة الالكترونية للتبادل التجاري بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا مخصصة لإجراء عمليات الاستيراد والتصدير.
وتتيح النافذة للمستوردين والمصدرين القيام بالعملية التجارية ومتابعتها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية ما يضمن إنجاز المهمة بكفاءة عالية وبأسرع وقت ممكن.
وتعد النافذة الإلكترونية الوحيدة المخصصة لاستقبال وادارة الطلبات دون ذلك لا يتم التعامل معها، مع التأكيد على أن الوزارة لا تتقاضى أي رسوم مقابل تقديم هذه الخدمة.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن آلية التبادل التجاري الجديدة بين فلسطين وتركيا تهدف لضمان تدفق السلع إلى السوق الفلسطينية فقط، كما أن العملية الجمركية والضريبية تبقى كما كانت من قبل ولا يوجد لهذه الالية أي تأثير على هذه العملية او ارتباطات اخرى.
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