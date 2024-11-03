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قوات الاحتلال تعتقل شابا من سلفيت

11/3/2024 9:13:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد شابا من مدينة سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عماد أبو زاهر، خلال مروره عن حاجز عسكري على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، كما تم احتجاز مركبته.

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