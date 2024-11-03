العلاج بالفنون... خطوة مبتكرة لتعزيز الرعاية الصحية لمرضى الزهايمر

MENAFN - Amman Net) مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الأمراض المزمنة، ومنها مرض الزهايمر بين كبار السن يظهر بشكل ملحوظ أكثر من الماضي، حيث كانوا يعيشون ضمن أسر ممتدة توفر لهم الرعاية والحماية دون الحاجة للعلاجات الإضافية، بينما اليوم مع تغير نمط الحياة وتزايد انشغال أفراد الأسرة، بات كبار السن بحاجة إلى اهتمام خاص يتجاوز الدعم الأسري التقليدي.

ومن بين تلك الاحتياجات لتحسين جودة حياة مرضى الزهايمر، أصبح العلاج بالفنون جزءا مهما إلى جانب العلاجات الطبية، يسهم بالتخفيف من الأعراض، كما يساعد العلاج بالفنون في تحسين التواصل لدى أولئك الذين يجدون صعوبة في التعبير بالكلام، مما يضفي عليهم شعورا بالفرح ويعزز اندماجهم الاجتماعي.

في الأردن تشير دراسات إلى وجود حوالي 31 ألف مصاب بالخرف، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 50 ألفا بحلول عام 2050، مما يستدعي تعزيز برامج الدعم والتوعية وتوفير الموارد اللازمة للتشخيص والعلاج.









مبدأ العلاج بالفن

تؤكد أخصائية العلاج بالفنون، نور حتر، أن العلاج بالفنون يساعد مرضى الزهايمر على الاستفادة من الأجزاء الفعالة من الدماغ، عبر تنشيطها بأساليب فنية كالرسم والصوف والألوان التي تثير الذكريات والروائح المحفزة، ما يسهم في تحسين الأداء الذهني لديهم وتعزيز تفاعلهم مع البيئة من حولهم.

توضح حتر أن العلاج بالفنون يعد وسيلة فعالة للأشخاص الذين فقدوا القدرة على التواصل اللفظي أو أصبحت لديهم صعوبة في التعبير بالكلام، حيث يأتي العلاج بالفنون ليعوض هذا النقص في القدرة على التواصل.

وتضيف أن "المخططات المعرفية" هي تراكيب ذهنية تتشكل لدى الإنسان منذ ولادته وتستمر معه لسنوات، وتساعده في تنظيم أفكاره ومشاعره والبقاء على اتصال ببيئته، ليتمكن من تلبية احتياجاته الأساسية ومعرفة طريقه وإتمام أنشطته اليومية، ومع ذلك، تبدأ هذه المخططات بالضعف لدى مرضى الزهايمر، وهو ضعف لا يزال العلم غير قادر على تفسيره بشكل كامل، فالمرض له أنماط متعددة ويصنف ضمن فئة "الخرف".

يسعى المعالجون بحسب حتر إلى استثمار الأجزاء الفعالة في الدماغ لمنع تدهورها، وفي بعض الحالات، خاصة في المراحل الأولى من المرض، يمكن تحفيز بعض المهارات المفقودة، رغم أن استعادة الأجزاء المتضررة من الدماغ ليست بالأمر السهل، خاصة مع التقدم في العمر، مشيرة الى أن التدخل بالعلاج بالفنون يكون أكثر فعالية في المراحل المبكرة والمتوسطة من المرض، حيث يكون من الأسهل على المريض الاستجابة رغم صعوبة المراحل الأولى والمتوسطة التي يشعر فيها المصاب بفقدان متزايد للذاكرة وضعف في تذكر الأحداث





مراحل العلاج

تمر مراحل علاج مرضى الزهايمر بالفن بعدة خطوات، أولها التشخيص الطبي الشامل لاستبعاد أي أسباب عضوية تؤثر على الدماغ أو قد تتداخل مع الأعراض النفسية، حيث أن بعض أعراض الاكتئاب، مثل العزلة والانطواء، قد تتشابه مع أعراض الزهايمر، مما يجعل من الضروري استبعاد الجوانب الجسدية والنفسية قبل الانتقال إلى العلاج بالفنون، بحسب حتر.

العلاج بالفنون هنا يعد جانبا تكميليا ومساعدا بجانب العلاج الطبي الأساسي، تقول حتر حيث تستخدم تقنيات فنية متعددة تناسب احتياجات كل مريض، مثل الرسم، والعمل بالصلصال، وفن الديكوباج، تساهم هذه الأنشطة في تنشيط ذاكرة المرضى، حيث يمكن للمريض مثلا تجميع صور من ذاكرة العائلة أو العمل على رسومات تثير لديه ذكريات قديمة واضحة، هذه الأنشطة تساعد المريض في تذكر لحظات الطفولة بشكل أكبر، إذ تظهر الذكريات بشكل متقطع، وتبرز من خلال الألوان والأشكال التي يستعملها والتي تعيد إليه صورا من الماضي.

إلى جانب الممارسة الفنية، يشجع هذا العلاج على التفاعل الأسري، حيث ينصح أفراد الأسرة بالجلوس مع المريض والتواصل معه باستمرار، يمكن كذلك تنشيط حواس المريض باستخدام روائح مميزة، مثل رائحة المخبوزات أو العطور المألوفة، التي تساعده في استرجاع ذكريات من الماضي، هذا التفاعل الأسري، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية، يخلق للمريض شعورا بأنه جزء من محيط عائلي داعم، ويمنحه مساحة آمنة للتعبير والتذكر، بحسب حتر.

من الأمثلة على ذلك، تم تنظيم فعالية للرسم لمرضى الزهايمر، شاركت فيها سيدة تعاني من العزلة الاجتماعية والحزن، من خلال الرسم، عبرت عن مشاعرها وذكرياتها الجميلة بدون كلمات، مما أظهر كيف يمكن للفن أن يكون وسيلة للتعبير الوجداني دون الحاجة للغة.









دور وزارة الصحة

يواجه الأردن عدة تحديات في التعامل مع مرض الزهايمر، من أبرزها قلة الوعي المجتمعي

حول المرض، ونقص الموارد المتاحة للتشخيص والعلاج والرعاية،

وتعمل الحكومة والجمعيات المتخصصة على بذل الجهد لزيادة الوعي بالمرض وتوفير المزيد من الموارد.

وللحد من هذه التحديات، قامت وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية العون لرعاية مرضى الزهايمر بتطبيق تكنولوجيا الرعاية الصحية، بهدف تحقيق شراكة ناجحة لتوفير الرعاية الصحية المنزلية ذات جودة عالية للمرضى وتبادل الخبرات لرفع الوعي بمرض الزهايمر وتوفير معلومات عن طرق الدعم والمساعدة للمرضى وعائلاتهم.

ويساعد تطبيق "سواعد"

مرضى الزهايمر المتواجدين بالمنزل أو عائلاتهم للوصول إلى خيارات متعددة من مزودي خدمات الرعاية الصحية المنزلية الذين تم اختيارهم بعناية شديدة والمتواجدين بشبكة تطبيق سواعد وطلب خدمات الرعاية الصحية الشاملة وذات الجودة العالية لتقدم براحة بيوتهم.