العربية للسيارات تعلن عن فتح باب الحجز لسيارة إنفينيتي 2025 QX80 الجديدة كلياً

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي،28 أكتوبر 2024: أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن فتح باب الحجز لسيارة إنفينيتي 2025 QX80، استعداداً لطرحه قريباً في الأسواق.
وبأسعار تتراوح بين 450,000 درهم و510,000 درهم إماراتي، أصبح بإمكان العملاء الآن حجز سيارة الدفع الرباعي الفاخرة عبر معارض العربية للسيارات أو عبر المنصة الإلكترونية، ليكونوا من أوائل من يمتلكون هذا الطراز المميز والاستمتاع بتجربة قيادة لا مثيل لها.
وقال حسام بغدادي، المدير التنفيذي الأول في العربية للسيارات: "تعد QX80 أكثر من مجرد سيارة؛ فهي تجسد الفخامة وروح التميز والمغامرة، وتعكس التزامنا الراسخ بتقديم الأفضل في عالم السيارات. ويأتي إطلاق هذا الإصدار الجديد كخطوة مهمة في مسيرة العربية للسيارات، ويؤكّد حرصنا الدائم على تقديم أعلى مستويات الجودة والفخامة لتلبية تطلعات عملائنا في الإمارات، من خلال تصميم فاخر وحرفية متقنة تمزج بين الأناقة والدقة في التفاصيل."
وأضاف: "بصفتها الطراز الأبرز في مسيرة تجديد منتجات إنفينيتي، تقدم QX80 2025 الجديدة كلياً تجربة قيادة فريدة من نوعها، بفضل دمجها الذكي لأحدث التقنيات، ما يوفر مستويات غير مسبوقة من الراحة والسهولة في الاستخدام والأداء المتميز لجميع الركاب في الصفوف الثلاثة. ويبقى التزامنا بتقديم تجارب لا تضاهى جوهر هذا الإطلاق."
ويمكن للعملاء زيارة أقرب معرض إنفينيتي أو زيارة الموقع الإلكتروني للتعرف أكثر على الطراز الجديد QX80، لاكتشاف أدائها الفريد وميزاتها المبتكرة.
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