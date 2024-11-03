نهائيات رابطة محترفات التنس تستضيف أطفال الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص في دورة تدريبية للتنس

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، الأربعاء، 31 أكتوبر 2024: أقامت اللجنة المنظمة لنهائيات رابطة محترفات التنس المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، يوم أمس مبادرة دعمتها نجمات الرابطة، واستضافت فيها أطفال الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص في جلسات تعليمية حول رياضة التنس. وذلك قبل انطلاق الحدث العالمي الذي تحتضنه مدينة الرياض في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 2 إلى 9 نوفمبر 2024، ويُقام بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس بالتعاون مع رابطة محترفات التنس وبإشراف وزارة الرياضة.
وحظي أطفال الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص بتجربة لا تُنسى من خلال التدرب مع أفضل لاعبات التنس في العالم والاستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم، واكتساب مهارات جديدة، والتعرف على رياضة التنس عن قرب. وقد أقيمت الجلسة الأولى بحضور سفيرة رابطة محترفات التنس؛ النجمة التونسية أُنس جابر، وبمشاركة نجمات البطولة؛ الأمريكية كوكو جوف، ومواطنتها جيسيكا بيجولا، والصينية شيه سو وي، والبلجيكية إليز ميرتنز، إلى جانب مدربي الاتحاد، ومجموعة من المواهب المحلية ضمت 16 من أفضل لاعبات التنس، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من مختلف الأعمار.
وقالت أُنس جابر: "إنه يوم رائع بالفعل وسعيدة بتواجدي هنا مع الأطفال ومساعدتهم على التعرف على رياضة التنس بشكل أكبر والاستمتاع بها. وأتطلع لمشاهدة تطورهم من خلال هذا البرنامج".
ومن جانبها، علّقت سفيرة المجتمع لنهائيات رابطة محترفات التنس؛ جودي موراي قائلة: "حصلنا على ترحيب حار ودرجة عالية من الحماسة في المملكة العربية السعودية. من المهم بالنسبة لنا أن نبني فرق عمل تساهم في نشر رياضة التنس في المجتمعات المحلية، وتابعنا العمل الذي تم في المدارس من خلال الفرق التي قمنا بتدريبها في السابق. وكان من الرائع مشاهدتهم وهم يقدمون مختلف الأنشطة ويساهمون في إدراج رياض التنس ضمن المناهج المدرسية".
وأكدت آن أوستن، المديرة التنفيذية في رابطة محترفات التنس، على التزام الرابطة بتنمية المجتمع وتعزيز الرياضة. وقالت: 'شراكتنا مع الأولمبياد الخاص تساهم في تحقيق رؤيتنا المشتركة بجعل الرياضة متاحة للجميع، ويسعدنا انضمام الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص إلى قائمتنا العالمية من فروع الأولمبياد الخاص التي نعمل معها".
ويُعد الحدث العالمي أحد أهم بطولات موسم جولة هولوجيك لرابطة محترفات التنس، ويعتبر أول بطولة تنس نسائية احترافية تقام في المملكة العربية السعودية. ويتنافس في بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس أفضل 8 لاعبات في "فئة الفردي" وأفضل 8 فرق في "فئة الزوجي" على مستوى العالم. وتندرج هذه البطولة ضمن إطار اتفاقية لمدة ثلاث سنوات بين الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفات التنس.
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