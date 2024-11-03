أكوا باور تحقق الإغلاق المالي لتسهيلات تمويل دين أساسي وثانوي لمشروع "نوكوس 1" بقيمة 62 مليون دولار أمريكي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) المملكة العربية السعودية، الرياض، 31 أكتوبر 2024: أعلنت شركة أكوا باور؛ أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال التحول في مجال الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، اليوم عن تحقيق الإغلاق المالي لتسهيلات مالية أساسية وثانوية لمشروع طاقة الرياح "نوكوس 1"، وذلك في اليوم الثالث والأخير من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في الفترة ما بين 28 اكتوبر حتى 31 اكتوبر 2024.
وستشهد الاتفاقية تسهيلات تمويل دين أساسي وثانوي بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لمشروع محطة طاقة الرياح "نوكوس 1" بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط في منطقة قره أوزاك في جمهورية أوزبكستان. وسيتم توفير التمويل لهذا المشروع من قبل تحالف يضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG)، ومؤسسة بروباركو PROPARCO التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لمشروع "نوكوس 1" في نهاية عام 2025، بإجمالي استثمارات تصل لـ 118 مليون دولار أمريكي.
تعليقًا على ذلك، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "يُعد مشروع نوكوس بقدرة إنتاجية 100 ميغاواط في جمهورية أوزبكستان، خطوةً رئيسة تسهم في تنفيذ الخطة الطموحة التي تتبناها هذه البلاد لنشر أكثر من 3 جيجاواط من طاقة الرياح بحلول نهاية هذا العقد. ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز تحول الطاقة في أوزبكستان بشكلٍ كبير، إلى جانب دعم أهداف الطاقة النظيفة التي تم وضعها على المستوى الوطني. ويُعد هذا المشروع واحداً من مشاريع عدة نعمل على تطويرها في ثاني أكبر أسواقنا، ليجسد شراكتنا الوثيقة مع قيادة جمهورية أوزبكستان، ويؤكد دورنا في تعزيز التنمية المستدامة في هذه البلاد. نحن ممتنون للغاية لشركائنا في كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية (DEG)، ومؤسسة بروباركو PROPARCO التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، على دعمهم الثابت في تحويل هذه الرؤية إلى واقع".
وفي سيّاق منفصل، أعلنت الشركة عن اتفاقية تمويل مالي بقيمة 238 مليون دولار أمريكي لصالح محطة خيزي أبشيرون لطاقة رياح بقدرة إنتاجية تبلغ 240 ميجاواط في جمهورية أذربيجان. وتشمل قائمة الممولين؛ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك). ويعد المشروع أول مشروع مستقل لطاقة الرياح قائم على الاستثمار الأجنبي في جمهورية أذربيجان، تم تنظيمه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري في النصف الأول من عام 2026، وتعد شركة الطاقة الكهربائية الوطنية "أزيرينرجي"، المتعهد الوحيد لشراء الطاقة في جمهورية أذربيجان بموجب اتفاقية شراء الطاقة تصل مدتها 25 عاماً. ومن المتوقع أن يزود، عند الانتهاء من تطويره ما يقرب من 300 ألف منزل بالطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خفض حدة انبعاثات الكربون بأكثر من 400 ألف طن سنويًا.
يذكر أن أكوا باور تسهم في أهداف التحول في مجال الطاقة وإزالة الكربون في منطقة آسيا الوسطى، بما في ذلك أذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، خاصة مع وجود محفظة تضم 21 مشروعاً للشركة في مراحل قيد الإنشاء، أو في مراحل متقدمة من التطوير في منطقة آسيا الوسطى.
وتعتبر جمهورية أوزبكستان ثاني أكبر سوق لشركة أكوا باور من حيث حجم الاستثمارات، ما يؤكد التزام الشركة طويل الأمد تجاه هذه البلاد. وتضم محفظة الشركة الحالية في أوزبكستان 11.4 جيجاواط من الطاقة، منها 9.9 جيجاواط لمشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطويرها لأول مشروع للهيدروجين الأخضر في الدولة، بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 طن سنوياً.
حول شركة أكوا باور:
أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" العديد من المحطات قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 347.9 مليار ريال سعودي (.892 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.2 جيجاواط من الكهرباء، ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
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