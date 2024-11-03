"فلاي جناح" تطلق رحلات جديدة مباشرة بين الدمام ولاهور

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 3 نوفمبر 2024: أعلنت "فلاي جناح"، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة تربط بين مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار العلامة إقبال الدولي في لاهور. وستنطلق هذه الخدمة الجديدة في 16 نوفمبر، بمعدل رحلتين أسبوعياً، كل يوم ثلاثاء وسبت، مع إضافة رحلة ثالثة يوم الخميس اعتباراً من 7 ديسمبر لتعزيز خيارات السفر للمسافرين.
جدول الرحلات من وإلى لاهور، اعتباراً من 16 نوفمبر 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):
الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم
9P 571 الدمام 10:00 لاهور 15:20 A320 الإثنين/السبت
9P 570 لاهور 07:00 الدمام 09:20 A320 الإثنين/السبت
وبهذه المناسبة قال المتحدث الرسمي باسم "فلاي جناح: " نسعد بإطلاق هذه الوجهة الجديدة بين الدمام ولاهور، مما يعزز حضورنا المتنامي في المملكة العربية السعودية. وتؤكد الرحلات الجديدة التزامنا في فلاي جناح بتوفير رحلات تتسم بالراحة والموثوقية. كما ونتطلع قدماً للترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا الجديدة وتوسيع شبكة وجهاتنا لتلبية احتياجاتهم فضلا عن توفير فرص سفر أوسع."
تأتي هذه الخطوة التوسيعية في السوق السعودي بعد إطلاق "فلاي جناح" رحلاتها المباشرة مؤخراً التي تربط بين الرياض ولاهور. وتواصل فلاي جناح إضافة وجهات دولية جديدة في منطقة الخليج العربي، حيث تُشغل الشركة رحلات مباشرة إلى الشارقة من لاهور، إضافة إلى رحلات مباشرة إلى البحرين ومسقط والشارقة من إسلام آباد.
وتقدم "فلاي جناح" أفضل خدمات القيمة المضافة وبأسعار معقولة للمسافرين. حيث تشغل الشركة أسطول حديث مكون من خمس طائرات من طراز إيرباص A320 حيث توفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة والاستمتاع بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.
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