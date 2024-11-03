ما يمكن توقعه في نهاية هذا الأسبوع في بطولة "دبليو دبليو إي كراون جول"

(MENAFN
- mslgroup) الرياض، المملكة العربية السعودية – 31 أكتوبر 2024: في نهاية هذا الأسبوع، سيشهد التاريخ تنظيم بطولة "دبليو دبليو إي كراون جول"، مباشرة من المملكة العربية السعودية. وسيقام الحدث المميز في محمد عبده أرينا في الرياض، وسيشهد عرض "كراون جول" حدثاً تاريخياً هذا العام، إذ ينطلق لأول مرة نزال سنوي يجمع بين أبطال WWE وأبطال العالم لفئتي الرجال والنساء لتحديد أول بطل في تاريخ "كراون جول"، وهو لقب مصنوع من 50 قيراطاً من الألماس، يمثل أفضل الأفضل في عالم المصارعة.
وتعد بطولة "دبليو دبليو إي كراون جول" الأحدث في قائمة فعاليات "دبليو دبليو إي" التي أقيمت في السعودية، المركز الناشئ لبطولة المصارعة الدولية، وهي النسخة السادسة من الحدث الذي تشهده المملكة، وذلك بعد بطولة "ملك وملكة الحلبة" في مايو.
وسيتم بث بطولة "دبليو دبليو إي كراون جول"، مباشرة إلى جميع أنحاء العالم من الرياض، المملكة العربية السعودية يوم السبت 2 نوفمبر، وستبث البطولة حصرياً في المنطقة عبر شاهد من MBC - المنصة الوحيدة لنقل جميع الأحداث بالتعليق العربي. وبهدف الحصول على لقب بطل كراون جول، سيتواجه بطل WWE بلا منازع "الكابوس الأمريكي" كودي رودس مع بطل العالم للوزن الثقيل غونتر، بالإضافة إلى بطلة WWE للسيدات نيا جاكس وبطلة العالم للسيدات ليف مورغان.
لا يتوقف التشويق عند هذا الحد، حيث يعد " دبليو دبليو إي راو" المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها بث العرض مباشرة من المملكة العربية السعودية. وستقام الفعالية في الليلة التي تلي بطولة "كراون جول" يوم الأحد 3 نوفمبر ، وسيتم بثها في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين 4 نوفمبر.
تتضمن بطاقة المباراة لهذا الحدث ما يلي:
• بطل WWE بلا منازع كودي رودس ضد بطل العالم للوزن الثقيل غونتر
يمكن القول إن الكابوس الأمريكي أصبح وجه WWE منذ فوزه في "وريستلمانيا" على رومان رينز واحتفظ باللقب ضد مجموعة من المنافسين مثل آي جي ستايلز ولوغان بول وسولو سيكوا وكيفن أوينز. وسيقف الآن عبر الدائرة المربعة من "ذا رينغ جنرال". أصبح غونتر بطل القارات لأطول فترة على الإطلاق وهزم لاحقا داميان بريست للحصول على بطولة العالم للوزن الثقيل.
• بطلة WWE للسيدات نيا جاكس ضد بطلة العالم للسيدات ليف مورغان
ليف مورغان تتطلع للحصول على لقب ملكة "ذا جدجمانت داي" منذ حصولها على لقب ريا ريبلي، وصديقها "ديرتي" دومينيك ميستيريو. على الجانب الآخر من الحلبة، ستواجهها جاكس بقوة جسدية ملحوظة. منذ حصولها على اللقب من بايلي ، كانت "ذا ايرزيستيبيل فورس" عبارة عن مجموعة مقاتلين من امرأة واحدة لا يمكن منعها من إثبات مكانتها كأفضل رياضية على الإطلاق لتحمل الميدالية الذهبية.
• سيث "فريكين" رولينز في مواجهة برونسون ريد "بيغ"
أدلى ريد المتوحش ببيان قوي على حساب رولينز عندما هاجم "ذا فيزيونيري" من العدم بستة ضربات على "راو" بعد "سمر سلام". وبعد بقائه على الحياد لمدة شهرين، ظهر رولينز مرة أخرى للثأر على درجات الحلقة الفولاذية ما كلفه خسارة لقب "لاست مونستر ستاندينغ ماتش" ضد براون سترومان.
• راندي أورتن ضد كيفن أوينز
ستشهد "دبليو دبليو إي كراون جول"، مواجهة الأصدقاء السابقون، إذ يتواجه راندي أورتن ضد كيفن أوينز. عندما اختار بطل WWE بلا منازع كودي رودس التعاون مع رومان رينز ضد ذا بلودلاين في WWE باد بلود، اعتبر أوينز ذلك خيانة شخصية. سرعان ما توسعت القضية لتشمل راندي أورتن، عندما تدخل لوقف عدوان أوينز. بعد أن واجه آبكس بريدايتور، تريبل إتش وجهاً لوجه، وافق كبير مسؤولي المحتوى في WWE أخيرا على طلب إجراء مباراة بين أورتون و أوينز.
• بطل الولايات المتحدة إل آي نايت مقابل أندرادي ضد كارميلو هايز (مباراة التهديد الثلاثي)
سيدافع إل آي نايت عن بطولة الولايات المتحدة في مباراة تهديد ثلاثي ضد كارميلو هايز وأندرادي. خلق التنافس المتفجر بين أندرادي وكارميلو هايز بعض المباريات المذهلة. خلال مباراة بين النجمين ، وتحديد من سيتحدى بطل الولايات المتحدة إل آي نايت، تخلى ذا ميغاستار عن واجباته كحكم ضيف خاص ووجه ضربة لكل من هايس وآندراد. نتيجة لذلك، قرر المدير العام لسماكداون ألديس أن كلا المقاتلين سيتنافسان ضد نايت للحصول على اللقب.
• بطلات WWE للسيدات جايد كارجيل وبيانكا بيلير مقابل كايري ساني وأيو سكاي مقابل لاش ليجند وجاكارا جاكسون مقابل تشيلسي جرين وبايبر نيفن (مباراة قاتلة لفريق 4-Way Tag)
من المقرر أن تدافع بطلات فريق WWE للسيدات جايد كارجيل وبيانكا بيلير عن لقبهما ضد كايري ساني وأيو سكاي من داماج كونترول، ولاش ليجند وجاكارا جاكسون من NXT، و تشيلسي جرين وبايبر نيفن في مباراة قاتلة لفريق 4-Way في بطولة "دبليو دبليو إي كراون جول".
• رومان رينز و ذا بلودلاين ضد ذا يوزوس - سيكس مان تاغ تيم ماتش
"ذا أو تي سي" رومان رينز سيجتمع مرة أخرى مع شركائه القدامى جيمي وجي أوسو لمواجهة النسخة الجديدة من بلودلاين في بطولة "سيكس مان تاغ تيم ماتش". وسيكون رينز في مهمة لقمع ذا بلودلاين بقيادة سولو سيكوا، وبسبب تصرفات سيكوا و تاما تونغ و تونغا لوا وجاكوب فاتو، سيحظى بدعم ذا يوزوس.
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