الخطوط الجوية التركية تحصد ثلاث جوائز من أبيكس

(MENAFN
- Ogilvy) حصلت الخطوط الجوية التركية، الناقل الوطني التركي على جائزة "تصنيف الفئة العالمية من أبيكس" (جودة تجربة الضيوف) للعام الرابع على التوالي، مع الحفاظ على مكانتها ضمن قائمة النخبة بين شركات الطيران العشرة في العالم، التي نالت هذه الجائزة المرموقة.
تم تسليم الجوائز التي قدمتها أبيكس، في حفل خاص على هامش فعاليات معرض APEX/IFSA العالمي في كاليفورنيا. وحصلت شركة الطيران أيضًا على جائزة التميز "الأفضل في الفئة" في مجال الاستدامة، ما يشير إلى التزام شركة الطيران بأعلى معايير التميز في تجربة الركاب وجودة التشغيل.
نتيجة لعمليات التدقيق الشاملة التي أجراها المتخصصون في القطاع ، تم منح تقدير "تصنيف الفئة العالمية " بناءً على الأداء ضمن ثلاث فئات: السلامة والرفاهية، وتجربة خدمة الضيف، والاستدامة، حيث حصلت الخطوط الجوية التركية على جائزة "الأفضل في الفئة". يعكس هذا الإنجاز، التزام الخطوط الجوية التركية بالاستدامة من خلال ممارسات الاقتصاد الدائري والرقمنة وإدارة النفايات وغير ذلك .
إلى جانب هذه الإنجازات، حصل الناقل الوطني أيضًا على جائزة FTE Pioneer عن تجربة السفر المستقبلية، وهي جزء من مجموعة أبيكس. أقيم حفل توزيع جوائز تجربة السفر المستقبلية لشركة الطيران العالمية الرائدة في لوس أنجلوس حيث تم منح الجائزة لستة فائزين في جميع أنحاء العالم، والذين تمكنوا من دفع حدود الابتكار، وتعزيز تجربة العملاء، كما القيام بدو محوري في تطوير صناعة النقل الجوي.
تعليقاً على الفوز بالجائزة ، قال البروفيسور أحمد بولات رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية: "يشرفنا أن نتسلم جوائز 'العالمية' و'الأفضل في فئتها للاستدامة' من أبيكس، وجائزة الريادة من تجربة السفر المستقبلية (FTE) ،إن هذا التكريم الثلاثي يعكس التزامنا بتعزيز تجربة الركاب ودفع الابتكار ودمج الممارسات المستدامة في عملياتنا، وفي الوقت نفسه تحقيق تجربة عالمية المستوى للمسارفين عبر خطوطنا. وأود توجيه الشكر لعائلة الخطوط الجوية التركية، على جهودهم لجعل هذه الإنجازات ممكنة، كذلك لركابنا على ثقتهم في خدماتنا".
وقال الدكتور جو ليدر الرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس: "لقد أعادت الخطوط الجوية التركية، باستمرار تعريف مشهد رفاهية السفر، وحازت على جوائز أبيكس العالمية عاماً بعد عام. إن شبكتها العالمية التي لا تضاهى، إلى جانب تجربة الركاب الغنية بكرم الضيافة التركية الشهيرة عالميًا، تضع معيارًا عاليًا للتميز. مع الكشف عن جناح درجة الأعمال الجديد "كريستال" في عام 2024، والذي يتميز بخصوصية معززة ومقاعد أكبر، وتصميمات فاخرة، تواصل الخطوط الجوية التركية رفع معايير السفر الجوي المتميز، مجسدة حقًا جوهر تصنيف الفئة العالمية أبيكس بالتعاون مع شركة ياتيس.
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