البنك الأهلي السعودي شريكاً استراتيجياً لمبادرة مستقبل الاستثمار بالنسخة الثامنة

(MENAFN
- SNB) يشارك البنك الأهلي السعودي كشريك استراتيجي لمبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها الثامنة FII8 بالرياض تحت شعار «أفق لا متناهي .. الاستثمار اليوم لصياغة الغد»، وذلك تفعيلاً لدوره الرائد والمستمر بالمساهمة في دعم التنمية.
وأوضح البنك أن مبادرة مستقبل الاستثمار تطرح رؤى استراتيجية بعيدة المدى تتوافق وتنسجم مع ما يمثله البنك الأهلي السعودي من قوة مالية ومصرفية محلية وإقليمية مؤثرة، وما يضطلع به من دورٍ فاعل على صعيد دعم المبادرات الاستثمارية والاقتصادية بما يساهم في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
من جهته، أكد الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي قائلاً: «تأتي شراكة البنك الأهلي السعودي الاستراتيجية لفعاليات المبادرة تأكيداً على حرصه والتزامه بدعم برامج مبادرات رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الواعدة. كما تعكس شراكة البنك في هذا الحدث المهم المردود الإيجابي الذي يحققه انعقاده على مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق التحول الاقتصادي والنمو المستدام».
وتشهد النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام تجمعاً استثنائيا لقادة العالم وصنّاع القرار وكبرى الشركات والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم، حيث تشهد مشاركة البنك سلسلة من المباحثات بين قادة أعمال البنك ونظرائهم من مختلف المؤسسات والشركات والجهات المشاركة.
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