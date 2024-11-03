النسخة الرابعة من "هي هَبْ"، بدأت وحفل الافتتاح يَعِدُ بأربعة أيام من الإبداع والتميّز

(MENAFN
- SRMG) الرياض، المملكة العربية السعودية – 1 نوفمبر 2024 – افتُتِحتْ النسخة الرابعة من "هي هَبْ" بحفل شهد حضور نخبة من المبدعين ومشاهير عالم الأزياء والجمال. ومن المقرّر أن تكون نسخة هذا العام والتي تُقام في حي جاكس بالرياض من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، هي الأكبر على الإطلاق مع مشاركة أشهر روّاد الصناعة العالميين والفنانين والمؤثّرين، إضافة إلى أهمّ دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية.
استعرضت الليلة الافتتاحية أبرز إنجازات قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الدور الكبير الذي يلعبه مؤتمر "هي هَبْ" في دعم وتمكين الجيل الجديد من المبدعين وروّاد الأعمال في صناعة الأزياء. وذلك بحضور مي بدر، رئيسة تحرير مجلّة "هي" وبوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية وباتريك شلهوب، رئيس مجموعة "شلهوب" ومالك تامبورجي، المدير العام لـ SRMG X، الجهة المسؤولة عن تنظيم الفعاليات في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.
وعن انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر، اعتبرت مي بدر، أن "نسخة هذا العام، ستشكّل نقطة تحوّل استثنائية وستساهم في خلق بيئة من الإلهام، عبر النقاشات العميقة والمعارض الإبداعية التفاعلية والحصص التعليمية"، مشيرة إلى أن البرنامج الغني والمتنوع "يطرح أفكاراً جديدة وحلولاً مبتكرة، خاصة وأننا في "هي هبْ"، ملتزمون باستقطاب أفضل المواهب المحلية والإقليمية والعالمية لتمكين الجيل الجديد من المبدعين في هذه الصناعة الحيوية."
وللسنة الثانية على التوالي، يتعاون "هي هَبْ" مع "مستقبل الأزياء" (Fashion Futures)، الحدث السنوي لهيئة الأزياء السعودية، لتطوير برنامج المؤتمر وجمع كبار الأكاديميين وخبراء قطاع الأزياء في العالم وتعزيز سُبُل الإبداع والابتكار من خلال تقديم رؤى ملهمة حول صناعة الأزياء للمستثمرين ومالكي العلامات التجارية. إضافة إلى ذلك، يسعى هذا الحدث الاستثنائي إلى توفير فرص مهمة للمواهب المحلية للتواصل والتفاعل مع قادة وروّاد الصناعة كما يستعرض كافة الفرص المتاحة في القطاع.
ومن جهته، قال بوراك شاكماك: "نحتفل اليوم بشراكة محورية بين مستقبل الأزياء و"هي هَبْ"، شراكة تمثل رؤيتنا المشتركة حول صناعة الأزياء بالاعتماد على الابتكار والبيانات في المملكة العربية السعودية"، مضيفاً: "معاً، نؤسس لمنظومة مزدهرة تُمكّن المواهب المحلية وتُحفّز الابتكار وتَدعم النموّ المستدام".
وفي السياق ذاته، أشار مالك تامبورجي، إلى أن "النسخة الرابعة من "هي هبْ" تمثل خطوة مهمة ورائدة في رحلتنا، على وقع النجاحات المذهلة التي حققتها النسخ الثلاث السابقة"، مضيفاً: "إننا ملتزمون بتوسيع نطاق فعالياتنا وتعزيزها، مع الاستمرار في العمل كمنصّة دينامكية تدعم الابتكار والتواصل في قطاعات الأزياء والجمال وأسلوب الحياة. وكعادتنا، في "هي هبْ" كنا ومازلنا وسنبقى نطمح ونسعى لتحقيق مستقبل مشرق وحافل لهذا المؤتمر الضخم."
وعن الشراكة مع "هي هَبْ"، قال باتريك شلهوب: "فخورون بهذه الشراكة وبإطلاق النسخة الأولى من "ملتقى العناية بالبشرة: بدون فلتر" في الرياض. إنني أؤمن تمام الإيمان بالتأثير الإيجابي الكبير الذي يُحدثه "هي هَبْ" في المنطقة. لذا فإننا نسعى سوياً إلى توفير منصّة رائدة وعصرية وتفاعلية، تثري التواصل مع المستهلكين في المنطقة، وتعزّز النقاشات الملهمة وفرص التفاعل واكتشاف أحدث توجّهات الصناعة الحيوية المرتبطة بالأزياء والموضة والجمال ومستحضرات العناية بالبشرة"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة، تجسّد التزامنا بالتميز وتمثل خطوة متكاملة ومميزة نحو تحقيق أهدافنا في تعزيز النجاحات والابتكارات في صناعة الجمال بالمنطقة."
وسيحظى الضيوف من كبار الشخصيات، بدخول حصري إلى American Express VIP Lounge والاستمتاع بكافة المزايا التي تتضمنّها تذاكر VIP، بينما سيكون متاحاً لكافة ضيوف وزوّار المؤتمر استكشاف آخر مستجدّات العلامات التجارية الفاخرة، بما فيها "تيفاني" و"هوبلو" و"ديور" و"إيف سان لوران" و"بريتلينغ" و"بولغاري" و"جيمي شو" و"كوزمودريم" و"لكزس" التابعة لشريك المؤتمر عبد اللطيف جميل. إضافة إلى فرص التسوّق الفريدة من "جاك إيفنتس" وأوناس" و"مغربي" و"زاديع أند فولتير" و"دافيدور".
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