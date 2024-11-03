اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب تنظم "برنامج تَواصُل" بمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة

(MENAFN
- Strategic) دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة، 28 أكتوبر 2024: نظمت اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، "المنصة الرائدة للأخشاب ومكائن تصنيع الأخشاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، برنامج تواصُل في فندق راديسون بلو دبي، بمشاركة أكثر من 50 شركة متخصصة في قطاع الأخشاب ومكائن الأخشاب والأثاث.
يأتي تنظيم البرنامج ضمن استراتيجية معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب الهادفة إلى توفير منصة مثالية لتبادل الخبرات والرؤى بين المصنعين، والموردين، والمشترين، بالإضافة إلى تمكين التواصل المباشر بين صناع القرار في القطاع. يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص العمل المشترك وعقد الشراكات الاستراتيجية، إلى جانب استعراض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات التي تسهم في تطوير صناعة الأخشاب.
وأكد داوود الشيزاوي، رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، على أهمية هذه الفعاليات في دعم قطاع الأخشاب ومكائن الأخشاب. وقال الشيزاوي: "إن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة فريدة لتبادل الأفكار والرؤى، ما يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الشركات والمؤسسات العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة في الأسواق المحلية والإقليمية. فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية."
تضمن البرنامج سلسلة من العروض التقديمية قدمها نخبة من الخبراء، تناولوا فيها أحدث الاتجاهات العالمية والمحلية في صناعة الأخشاب والأثاث، والتطورات التكنولوجية في مكائن التصنيع. شملت العروض نقاشات حول الابتكارات المستدامة في هذه الصناعة، والاتجاهات المتزايدة نحو استخدام الأخشاب الصديقة للبيئة، مما يلبي متطلبات الاستدامة في قطاع البناء والتصميم الداخلي. بالإضافة إلى الحديث عن استراتيجيات التسويق الرقمي لتعزيز حضور العلامات التجارية في الأسواق الدولية.
كما شمل البرنامج عرض مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات المتطورة، حيث قدمت الشركات المشاركة أحدث الحلول التكنولوجية في مجال مكائن التصنيع، والتصاميم المبتكرة للأخشاب المستخدمة في الأثاث والبناء. كانت هذه العروض فرصة مهمة للمشاركين لاستكشاف تقنيات جديدة تعزز من كفاءة الإنتاج وتساهم في تطوير مشاريعهم المستقبلية.
شهد الحدث أيضًا عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الشركات المشاركة، حيث تمت مناقشة فرص التعاون المشترك وإبرام صفقات استراتيجية. وقد أبرز المشاركون أهمية هذه اللقاءات في بناء شراكات قوية وتوسيع نطاق أعمالهم، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. إلى جانب حضور 30 مشترياً محليًا مثلوا قطاعي المواد الخام والأثاث.
سيقام معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في الفترة من 14 إلى 16 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيجمع المعرض رواد الصناعة من جميع أنحاء العالم. يعد هذا الحدث منصة مثالية للشركات العارضة للتواصل مع عملائها الحاليين واستكشاف أسواق جديدة وفرص توسعية، بالإضافة إلى الترويج لعلاماتهم التجارية وتعزيز حضورهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما سيتمكن العارضون من التواصل مع ممثلي الجهات الحكومية والشركات الكبرى المعنية بالقطاع، مما يتيح لهم فرصة لمناقشة اللوائح والسياسات التي قد تؤثر على صناعة الأخشاب وتوسعة أعمالهم في المنطقة.
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