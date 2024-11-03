سيتم مناقشة دور الذكاء الاصطناعي لقيادة وإدارة الأشخاص في قمة HR Tech السعودية 2024

(MENAFN
- The Revelation Consultancy DMCC) يسلط القادة الضوء على الدور التحويلي للتكنولوجيا لتعزيز
جميع جوانب إدارة الموارد البشرية
السعودية \الرياض 3نوفمبر
تفتتح القمة السعودية الثامنة لتكنولوجيا الموارد البشرية في (فوكو الرياض ) في الرابع من نوفمبر الجاري 2024 و التي تمتد ليومين و من المقرر ان تناقش القمة تاثير الذكاء الاصطناعي و التكنولوجيا على قطاع الموارد البشرية ,و يتصدر الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير XAI و تطوير المواهب و التكنولوجيا اجندات القمة ,اضافة الى التطور السريع للذكاء الاصطناعي و انعكاسه على الصناعات في جميع أنحاء المملكة، واعادة تشكيل مشهد القوى العاملة وكيف يمكن الاستفادة من الحركة لتحسين إدارة الموارد البشرية.
ومن المقرر ان يلقي دان بونتيفراكت، المؤلف والاستراتيجي و الحائز على خمسة جوائز عالمية في مجال القيادة و الاستراتيجيات ، الخطاب الرئيسي الافتتاحي, و الذي سوف يؤكد من خلاله دان ان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يقدمان أدوات لتحسين الانضباط حتى يتمكن قادة الموارد البشرية من التوجيه من الأمام.
مضيفا "في مجال الموارد البشرية لدى القادة فرصة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتعزيز تجربة الموظفين, عبر التوظيف التنبؤي والتعلم الشخصي والمشاركة في الوقت الفعلي ليست سوى عدد قليل من المجالات التي يتم تغييرها ومع ذلك، يجب أن يرتكز التكامل الناجح على الشفافية والتعاطف والأخلاق. "
وفقًا لتقرير Mercer Global Talent Trends 2023، يتوقع أكثر من 70٪ من قادة الموارد البشرية أن يغير الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي اكتساب المواهب خلال السنوات الثلاث المقبلة (Global Talent Trends 2023 Report by Mercer).
بينما نتطلع إلى اقتصاد متغير رقميًا، يؤكد خبراء الصناعة على أهمية التعاون والابتكار في ممارسات الموارد البشرية.
و من جانبها ذكرت خبيرة التنوع و الشمولية ماريسا كمال "مع تسارع التحول الرقمي، تتحول القيادة نحو نهج أكثر تكيفًا وقائمًا على البيانات , يسمح دمج الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية للقادة باتخاذ قرارات مستنيرة وشخصية تعزز تجارب الموظفين وتعزز ثقافة التعلم المستمر.
مشيرة إلى أن الدراسات الحديثة تكشف أن 67٪ من قادة الموارد البشرية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يعزز مشاركة الموظفين، وأن الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية تشير إلى انخفاض بنسبة 30٪ في الوقت الإداري.
علق مان فاتاني ، نائب رئيس المجموعة HR & Shared Services، MEPCO وهو عضو مجلس استشاري بارز في القمة على حضور قادة C-Level في الحدث الذين سيجرون التغيير اللازم لدمج التكنولوجيا في الموارد البشرية والأعمال منوها : قمة HR Tech السعودية هي المبادرة الوحيدة التي تجمع بين متخصصي الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات من مشهد الأعمال الواسع في المملكة العربية السعودية على منصة فريدة، لمناقشة أحدث الاتجاهات والأفكار والمتغيرات التي تؤثر على تحول الموارد البشرية.
مضيفا "يمكن للذكاء الاصطناعي العمل جنبًا إلى جنب مع الرؤية الاستراتيجية و إطلاق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة الموارد البشرية في الميزة التنافسية للمؤسسات ككل .
و زاد فاتاني “مع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مشهد الموارد البشرية، يجب على المؤسسات إعطاء الأولوية للحوكمة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف من خلال القيام بذلك، يمكنهم التغلب على تعقيدات تبني الذكاء الاصطناعي وتسخير قدرته على دفع النمو والابتكار ".
يتفق معظم المتحدثين مع دان بونتيفراكت عندما يتوقع دورًا أكبر للذكاء الاصطناعي في التوظيف وإدارة القوى العاملة، والواقع المعزز والافتراضي للتدريب وتطوير منصات التكنولوجيا لرفاهية الموظفين.
كما يؤكد أكيف طاشكندي، رئيس مؤسسة نوفارتيس و الذي سوف يشارك خبرته الطويلة في قيادة الموارد البشرية من خلال جلسات نقاش القمة ، ضرورة الحاجة إلى أن تكون إيجابيًا واستباقيًا في تبني التكنولوجيا.
و ابان أكيف "سيستمر الذكاء الاصطناعي في التأثير على نماذج عملنا وتشكيل طرق جديدة للعمل لتكون أسرع وذات جودة أعلى, نحن كمجتمع و قطاع الموارد البشرية نتحمل مسؤولية قيادة هذا التغيير لضمان القيام به بالطريقة الصحيحة بسلاسة دون تعطيل كبير للعمل أو خلق حالة من الذعر لقوتنا العاملة, نحن بحاجة إلى قيادة الانتقال بنهج إدارة التغيير الصحيح والتكامل لضمان نتيجة مربحة للجانبين لكل من الشركة وموظفينا. "
يقول تميم الخليفة، كبير مسؤولي الموارد البشرية في AWPT الذي سيقدم وجهة نظره حول تأثير التكنولوجيا في الموارد البشرية، إنه يتطلع إلى تحسين معرفته الخاصة بالتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والموارد البشرية القائمة على البيانات وتعزيز تجربة الموظفين من خلال التكنولوجيا, .
منوها تميم إلى تحسينات المهارات اللينة, مضيفا "يمكن استخدام التكنولوجيا لتعزيز مكان عمل أكثر تنوعًا وشمولاً، لا سيما في سياق المشهد الثقافي الفريد في المملكة العربية السعودية,ويمكن أن يسهم في التخفيف من التحيز في التوظيف، وتعزيز اللغة والاتصال الشاملين، وتيسير التدريب والتطوير الشاملين، وخلق بيئات شاملة في مكان العمل ".
يتفق محمد العبد الجبار، رئيس قسم رأس المال البشري وأنظمة دعم الشركات وتحليلات الأعمال في بنك الجزيرة، على أن الاتجاهات الناشئة مثل التحليلات التي يحركها الذكاء الاصطناعي، ومنصات تجربة الموظفين، في ترقية عمليات الموارد البشرية التي سوف تؤثر بشكل كبير على السوق السعودية من خلال تعزيز الكفاءة والتخصيص. ،
و لفت عبد الجبار الى دور الشمول في التكنولوجيا, مبينا “يمكن للتكنولوجيا أن تعزز التنوع والشمول من خلال تمكين التوظيف غير المتحيز، وتعزيز الوعي الثقافي، ودعم السياسات الشاملة”.
و لخص المتحدث الرئيسي الافتتاحي دان بونتيفراكت اهمية القمة التي امتدت ليومين و قال "القيادة اليوم تمتد إلى ما هو أبعد من إدارة الناس ؛ وينطوي على فهم التفاعل بين السلوك البشري والتكنولوجيا في مكان العمل, في العصر الرقمي المتطور، يجب أن تتطور الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية من قسم إلى القلب النابض في اي مؤسسة على حد تعبيره .
و اختتم سيده إن سي الرئيس التنفيذي ل QnA International، قائلا "المملكة العربية السعودية تقود السباق نحو التنافسية الرقمية بين العديد من الدول. تماشياً مع رؤية 2030، وضعت المملكة التكنولوجيا الرقمية في قلب التحول , لافتا الى الشباب السعودي يشكل النسبة الاعلى للنمو السكاني للمملكة ، كعامل مهم في تمكين لرؤية المملكة 2030, تدور القمة السعودية السنوية الثامنة لتكنولوجيا الموارد البشرية 2024 حول تسريع التحول الرقمي مع وضع الناس في قلب الاحداث . "
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