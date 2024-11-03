هيلتون تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الطهاة السعوديين الموهوبين

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية 29 أكتوبر 2024: أعلنت مجموعة هيلتون عن تخريج الدفعة الأولى من طلابها من البرنامج التدريبي في مجال الضيافة، بالتعاون مع "أكاديمية بنيان للتدريب"، التابعة لمدرسة لوزان الفندقية (Ecole Hôtelière de Lausanne)، حيث أكمل 18 طالباً البرنامج بنجاح، منذ توقيع مذكرة التفاهم في العام 2022، وانضموا إلى فريق هيلتون في 21 فندقاً في المملكة العربية السعودية.
أقيم حفل التخرج في فندق هيلتون جدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .كما حضر ممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية إلى جانب عدد من كبار ممثلي أكاديمية بنيان للتدريب ومدرسة لوزان الفندقية وهيلتون.
وبهذه المناسبة، قال فواز مؤمنة، المدير الإقليمي والمدير الأول للعمليات في المملكة العربية السعودية لشركة هيلتون: "نمضي قدماً في تنفيذ خططنا لمضاعفة محفظتنا بأكثر من أربعة أضعاف وافتتاح ما يقرب من 70 فندقاً في السنوات القادمة، مؤكدين التزامنا بتوفير 15,000 فرصة عمل، أكثر من نصفها للمواطنين السعوديين. ونحن فخورون برؤية الدفعة الأولى من الخريجين تنضم إلى فريق عمل هيلتون في المملكة، بينما الدفعة الثانية في طريقها إلى التخرج، ونتطلع للاحتفاء بنجاحاتهم المستقبلية، التي ستلهم الجيل القادم من المتخصصين السعوديين في قطاع الضيافة."
يقدم هذا البرنامج التدريبي، المعتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، ومدرسة لوزان الفندقية السويسرية، تدريبات نظرية وعملية، بالإضافة إلى فرص استكشاف مجالات مختلفة في قطاع الضيافة مثل الاستقبال وخدمة التدبير المنزلي وغيرها. في حين انطلق التدريب في فنادق هيلتون في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية المكونة من 40 طالباً وحيث يشكل نصفهم من الشابات السعوديات.
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