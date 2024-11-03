تصريح إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" بمناسبة يوم العلم 2024

(MENAFN
- Orient Planet Group) 1 نوفمبر 2024
"يجسّد يوم العلم عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والذي يمثّل خير تمثيل قيم الآباء المؤسسين والجهود التي بُذلت لتصل دولتنا خلال فترة وجيزة إلى مصاف الدول المتقدمة، فأصبحت رمزاً راسخاً للحضارة والتقدم على مستوى العالم. وتمثّل هذه المناسبة الوطنية فرصةً مهمة لتعزيز روح الوحدة الوطنية والتأكيد على التفاني في دعم التقدم والازدهار لضمان استمرار الوطن في قيادة مجريات التنمية والنجاح.
ونحتفل اليوم بالإنجازات المستمرة التي تحققت في ظل راية واحدة جمعتنا على المحبة والتكاتف، مجددين التزامنا بالعمل الدؤوب لبناء مستقبل مستدام، مؤكدين حرصنا على حماية ماضينا وتراثنا الأصيل. ونحن في "سالك" لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نجدد العهد أمام وطننا على مواصلة العمل بعزمٍ وتفانٍ لدعم تنميته الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية التي تليق بمكانة دولة الإمارات."
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