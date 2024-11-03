تصريح سعادة عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X) بمناسبة "يوم العَلَم"

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 01 نوفمبر 2024:
يعكس الاحتفال بيوم العَلم فخرنا واعتزازنا العميق بقيمنا الوطنية الراسخة التي تجمع كافة فئات المجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين، تحت راية العطاء والانتماء، ويعزز روح الوحدة والعمل المشترك في سبيل خدمة الوطن ورفع رايته شامخة. إن يوم العَلم يمثل فرصة سنوية للتأكيد على مبادئ التعايش السلمي وقيم التسامح المتأصلة في أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، تلك القيم التي أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، يسرني أن أتوجه بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة التي جعلت من هذا الوطن نموذجاً ريادياً، بفضل رؤيتها المستنيرة والتزامها اللامحدود بتحقيق التنمية والرفاه لشعبها، حتى أصبحت دولتنا مثالاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، وإلى شعب دولة الإمارات الذي أظهرت للعالم أن قيم العطاء والسعي نحو الريادة يمكن أن تكون نهجاً ثابتاً وأساساً لتحقيق النجاحات والإنجازات.
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