البدور يطالب بتأخير دوام الجامعات أُسوةً بالمدارس

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- Khaberni) خبرني - طالب عضو مجلس الأعيان والنواب الأسبق الدكتور ابراهيم البدور بتاخير دوام طلبة الجامعات
أُسوةً بطلبة المدارس، وذلك بعد دخول تاخير دوام طلبة المدارس حيز التنفيذ اليوم .
وقال إن الأسباب التي بنت عليها الحكومة قرارها "بتأخير دوام الطلبة" هي نفسها تنطبق على طلبة الجامعات، حيث إن التوقيت الذي يخرج به الطلبة من بيوتهم يكون قبل بزوغ الشمس في ايام كثيرة في الشتاء -بأكثر من ساعة-، ويكون مدى الرؤيا وخصوصا في هذه الأوقات صعب وغير واضح.
وأضاف أن تاخير دوام طلبة الجامعات مُلح أكثر؛ حيث يذهب الطلبة مسافات طويلة مستخدمين باصات وسيارات خصوصا الذين يدروسون خارج عمان وكذلك الطلبة القاطنين في القرى والبوادي والذين يخرجون مع الفجر لللحاق بجامعاتهم.
وتابع: "ولذلك يفضل تأخير دوام طلبة الجامعات لتقليل نسبة حصول اي مكروه ولمنع تكرار حوادث السير التي اودت بحياة طلبة لا ذنب لهم إلا انهم اضطرّوا للخروج باكرا من بيوتهم".
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