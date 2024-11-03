البدور يطالب بتأخير دوام الجامعات أُسوةً بالمدارس

MENAFN - Khaberni) خبرني - طالب عضو مجلس الأعيان والنواب الأسبق الدكتور ابراهيم البدور بتاخير دوام طلبة أُسوةً بطلبة المدارس، وذلك بعد دخول تاخير دوام طلبة المدارس حيز التنفيذ اليوم .

وقال إن الأسباب التي بنت عليها الحكومة قرارها "بتأخير دوام الطلبة" هي نفسها تنطبق على طلبة الجامعات، حيث إن التوقيت الذي يخرج به الطلبة من بيوتهم يكون قبل بزوغ الشمس في ايام كثيرة في الشتاء -بأكثر من ساعة-، ويكون مدى الرؤيا وخصوصا في هذه الأوقات صعب وغير واضح.

وأضاف أن تاخير دوام طلبة الجامعات مُلح أكثر؛ حيث يذهب الطلبة مسافات طويلة مستخدمين باصات وسيارات خصوصا الذين يدروسون خارج عمان وكذلك الطلبة القاطنين في القرى والبوادي والذين يخرجون مع الفجر لللحاق بجامعاتهم.

وتابع: "ولذلك يفضل تأخير دوام طلبة الجامعات لتقليل نسبة حصول اي مكروه ولمنع تكرار حوادث السير التي اودت بحياة طلبة لا ذنب لهم إلا انهم اضطرّوا للخروج باكرا من بيوتهم".

