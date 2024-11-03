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أعضاء في مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا يؤدُّون القسم القانوني

11/3/2024 7:18:02 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أدى أعضاء في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الأحد، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.

وأدى القسم القانوني، سنداً لأحكام المادة (7 / ج) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته، كل من: نائب رئيس السلطة الدكتور شاكر أحمد العدوان، ومفوض إدارة المحمية المهندس يزن المحادين، والمفوض المهندس محمد، عودةالله الهباهبة.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله العدوان، ورئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات.

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